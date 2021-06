Einige Spieler spekulieren außerdem, dass es sich bei der 15. Klasse für Europa um die nagelneue Sorceress handelt, die ab August in Korea spielbar sein wird. Sie kommt zusammen mit einer ganzen Reihe an Updates, die auch ein neues großes Raid enthalten.

Ihr startet in einer kleinen Stadt und reist von dort aus weiter in den Norden, während ihr unterwegs Quests löst, Sammelgegenstände aufsucht, Elite-Gegner bezwingt und Dungeons ausräumt.

Während der Alpha konnten die Tester die meisten Solo-Prologe dieser Klassen bis Level 10 spielen und danach in das Hauptspiel übergehen, wo sie dann zusammen mit anderen Spielern unterwegs waren. In dem Hauptspiel folgt ihr den Story-Quests, die euch durch die Welt von Lost Ark führen.

Was wird in der Beta spielbar sein? Auch zu den Inhalten der Closed Beta hat Amazon bis jetzt keine Infos herausgegeben. Wir können aber anhand der Alpha-Inhalte davon ausgehen, dass erneut die 14 von 15 Starter-Klassen in Europa spielbar sein werden. Welche es sind, könnt ihr in unserer Übersicht aller Klassen von Lost Ark sehen.

So seid ihr garantiert dabei: Wenn ihr aber definitiv an der Beta teilnehmen und nicht auf euer Glück hoffen wollt, dann könnt ihr euch den Zugang über die Founder Packs sichern. Die Preise für die Packs liegen zwischen 24,99 $ und 99,99 $, wobei man für sein Geld noch diverse Vorteile und kosmetische Items erhält.

So meldet ihr euch an: Die Anmeldungen für die erste geschlossene Beta des MMORPGs Lost Ark haben bereits begonnen. Ihr könnt euch auf der offiziellen Seite mit eurem Amazon-Account einloggen und dort mit einigen wenigen Klicks eure Anmeldung abschicken.

