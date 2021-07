In Lost Ark gibt es gleich 2 Assassinen – Das können die dämonischen Meuchler

Das neue MMORPG Lost Ark stellt im Rahmen seiner Klassen-Vorschau Videos die Assassinen-Klasse vor. Die kommt entweder mit gleich drei Schwertern oder sogar als halber Dämon daher. Wir stellen euch die Klassen vor.

Was ist die Assassine? Bei der Assassine erwartet euch nicht das, was ihr von Spielen wie Assassin’s Creed gewohnt seid. Ihr schleicht nicht unbedingt, noch meuchelt ihr versteckt. Was euch aber erwartet, ist ein rasantes und actiongeladenes Gameplay.

Die Assassine ist schnell und bis an die Zähne bewaffnet. Ihre Aufgabe ist es, Schaden auszuteilen und dann schnellstmöglich wieder zu verschwinden. Besonders viel aushalten kann die schnelle Kämpferin nämlich nicht.

Obwohl die Assassine, ähnlich wie die Magierin, einige Fernkampf-Fähigkeiten besitzt, ist ihr Haupteinsatzgebiet der Nahkampf. Wenn ihr euch also in der kommenden Beta zum Spiel als Assassine in den Kampf stürzen wollt, seid ihr hier genau richtig.

Todesklinge und Schattenjäger – Die 2 Unterklassen der Assassine und ihre Skills

Wie funktioniert das Klassensystem? In Lost Ark wählt ihr eine Grundklasse, in diesem Fall die Assassine. Wenn ihr sie bis auf Stufe 10 gespielt habt, könnt ihr euch für eine Unterklasse entscheiden. Habt ihr übrigens bereits einen Charakter auf Stufe 10 könnt, ihr diesen Prozess mit den nächsten Charakteren überspringen und direkt eure Unterklasse auswählen.

In diesem Video seht ihr die Assassine in Aktion:

Was kann die Todesklinge? Bewaffnet mit zwei kleinen Schwertern und einem großen Schwert teilt die Todesklinge im Nahkampf ordentlich aus. Dabei greift sie auf eine Mischung aus leichteren, schnellen Angriffen mit den kleinen Schwertern und langsamen, heftigen Schlägen mit dem Großschwert zurück.

Mit dem Skill Blitz Rush kann sie ihre Chaos-Energie aufladen und dann durch mehrere Gegner hindurch nach vorne Schlagen. Der Skill Death Sentence hebt sie in die Lüfte und lässt sie anschließend mit enormer Wucht auf den Boden krachen, um gewaltigen Flächenschaden zu verursachen.

Die Fähigkeit Moonlight Sonic lässt die Todesklinge kurz verschwinden, um ein Gewitter aus Schlägen auf die Feinde niederprasseln zu lassen. Wer auf die Mischung aus rasanter Action und aufgeladenen schweren Schlägen steht, ist bei der Todesklinge definitiv richtig.

Was kann die Schattenjägerin? Die zweite Unterklasse der Assassine ist die Schattenjägerin. Sie führt zwei dämonische Klingen und setzt im Kampf vor allem auf viel Wucht. Sie ist im Vergleich zur Todesklinge zwar die langsamere der beiden Assassinen, im allgemeinen Klassenvergleich aber immer noch eher schnell unterwegs.

Mit ihrer Identitäts-Fähigkeit kann sie sich in einen Dämonen verwandeln der schnell viel Schaden verursachen kann. Auch ihre normalen Angriffe sind von dunkler und dämonischer Macht geprägt.

So schießt sie mit dem Skill Demon Vision einen gewaltigen Strahl aus dämonischer Macht nach vorne, der alle Gegner in seinem Weg verletzt. Mit dem Skill Demonic Clone ruft sie einen großen Dämonen herbei, der ein paar heftige Schläge für sie verteilt und Flächenschaden verursacht.

Doch auch ihre Klingen kommen nicht zu kurz, wenn sie sie beispielsweise mit dem Skill Grind Chain drehend in die Gegner wirft oder sich mit Sharpened Cut durch die Horden der Feinde dreht.

So viel zu den beiden Assassinen-Klassen von Lost Ark. Wenn ihr auf Nahkämpfer steht, aber euch das hektische Gameplay der fragilen Assassine nicht zusagt, findet ihr hier den etwas härteren Krieger von Lost Ark mit seinen drei Varianten.