Das kommende MMORPG Lost Ark zeigt in einem Klassen-Vorschauvideo jetzt die Martial-Arts Klassen. Im Video wird auch der Striker oder Kampfmönch gezeigt, eine bisher unangekündigte Klasse, die wohl den 15. Platz für den Europa-Release füllt. Alle vier Varianten der Faustkämpfer verlassen sich in Lost Ark auf ihre Fäuste, haben aber interessante eigene Mechaniken. Wir von MeinMMO stellen euch die Klassen vor.

Was sind die Martial-Artists? Bei den Faustkämpfern erwartet euch genau das, was ihr jetzt vorstellt. Je nach Klassenauswahl springen die Faustkämpfer schnell und wendig über das Schlachtfeld, teilen langsame, heftige Schläge aus oder verbinden ihre Kampfkunst sogar mit Magie.

Was die Waffen angeht verlassen sich alle vier Martial-Arts Klassen auf ihre Fäuste und dazu passende Handschuhe. Euch erwartet hier wuchtiges Gameplay, schnelle Kämpfe und dazu noch vergleichsweise viele Lebenspunkte, wenn auch weniger als beim Krieger der Fall.

Die Martial-Arts Klassen setzen voll auf den Nahkampf. Ihr seid immer vorne mit dabei, um Schaden zu verteilen. Die Martial-Artists bietet eine Klasse für Nahkampf-Fans, die mit dem Assassinen und dem Krieger nichts anfangen können. Habt ihr also Bock in der kommenden Beta zu Lost Ark als Martial-Artist zu kämpfen, haben wir für euch alle Informationen.

In diesem Video seht ihr die Unterklassen des Martial-Artists:

Die 15. Klasse für Europa ist endlich da – Das kann der Kampfmönch

Warum ist das besonders? In der Alpha zu Lost Ark waren nur 14 der 15 angekündigten Klassen spielbar. Nun verrät uns Amazon heimlich in diesem Trailer endlich die 15. Klasse, die wir mit dem Release spielen dürfen. Vermutlich ist der Kampfmönch dann auch bereits in der Beta verfügbar.

Wie funktionieren die Klassen? Lost Ark gibt euch fünf verschiedene Grundklassen an die Hand. Habt ihr die Klasse bis auf Stufe 10 gespielt, konntet ihr euch bereits einen Einblick in ihre Geschichte machen und dürft euch dann für eine der Unterklassen entscheiden. Habt ihr einen Charakter schon mal auf Stufe 10 gespielt, könnt ihr mit allen anderen Charakteren diesen Prozess überspringen und direkt eure Unterklasse auswählen.

Was kann der Kampfmönch? Wie die Entwickler ankündigten, lockert der Kampfmönch der Genderlock der Klassen in Lost Ark weiter auf. Er ist eine männliche Unterklasse der Martial-Artists und der Kriegstänzerin sehr ähnlich. Der Kampfmönch setzt auf Tritte und schnelle Faustwaffen sowie auf die Elemente Feuer und Luft, wobei er Luft bevorzugt.

Mit dem Skill “Rascher Windkick” wird der Kampfmönch selbst zum tretenden Tornado. Er fügt dabei bis zu 22-Mal Schaden zu und greift damit an an, die um ihn herumstehen. Mit der Fähigkeit “Erweckung des Sturmdrachen” tritt er seine Feinde in die Luft, um sie anschließend mit den Knien wieder in den Boden zu rammen und dabei viel Schaden zuzufügen.

Der Skill “Tigererscheinung” lässt den Kampfmönch nach vorne stürmen und einen Aufwärtsangriff ausführen, der seinen Feinden Feuerschaden zufügt. Danach kann er die Fähigkeit “Wahrhaft himmlischer Angriff” einsetzen, um Energie in seinen Beinen zu sammeln und dann so stark zu treten, dass eure Feinde in die Luft fliegen.

Wer den schnellen Kampfstil der Kriegstänzerin mag, aber lieber eine männliche Version von ihr spielen würde oder falls ihr Luft einfach toller findet als Feuer, dann ist der Kampfmönch eure Wahl.

3 Unterklassen des Martial-Artist – So unterschiedlich spielen sie sich

Warum drei? Genau genommen gehört der Kampfmönch ebenfalls zu den Unterklassen des Martial Artist, in der Charaktererstellung wird er aber eine eigene Hauptklasse sein, ähnlich wie die weibliche Version des Schützen.

Was kann die Kriegstänzerin? Bewaffnet mit zwei leichten Faust-Waffen springt sie schnell und elegant durch ihre Gegner. Sie setzt dabei auf Kombinationsangriffe und schnelle Bewegungen. Ihre Angriffe machen für sich wenig Schaden, doch ihre volle Wucht entfaltet sie durch ihre Kombos.

Die Kriegstänzerin macht sich die Elemente Feuer und Luft zu eigen. So kann sie mit dem Skill “Ankunft des Phönix” in die Luft springen und dann mit geballter Feuerenergie auf dem Boden einschlagen, um Flächenschaden zu verursachen. Mit dem Skill “Feuerblitz-Fang” schlägt sie den Gegner mehrfach und holt am Ende zu einem finalen, harten Schlag aus.

Neben den Elementen setzt sie natürlich auf ihre Fäuste und pure Schnelligkeit. Mit dem Skill “Blitzkick” könnt ihr einen Fausthagel auf eure Gegner schicken. Gegner, die am Boden liegen werden, dadurch in die Luft geschleudert und Gegner in der Luft fallen zu Boden. Wer rasante Action sucht, ist mit der Kriegstänzerin gut bedient.

Was kann die Scrapper? Auch die Scrapper setzt auf Faustwaffen, jedoch sind die deutlich größer als bei den anderen Kampfkünstlern. Die Panzerhandschuhe der Scrapper sind zwar langsamer, aber können großen Schaden anrichten. Sie benötigt kein Mana, sondern spielt mit zwei Ressourcen, die sich gegenseitig auffüllen.

Die Scrapper macht sich keine Elemente zunutze, sondern wählt die pure Kraft der Vernichtung. Mit dem Skill “Vernichtende Schockwelle” führt sie einen mächtigen Schlag aus und stößt vorwärts. Der Skill “Ketten-Zerstörungsfaust” lässt die Scrapper auf den Boden schlagen, um die Erde zum Beben zu bringen. Sie schlägt viermal und der Radius erhöht sich mit jedem Schlag.

Doch ganz ohne Magie kommt auch sie nicht daher, denn mit dem Skill “Unbesiegbarer Drachenkönig” springt sie gemeinsam mit zwei schwarzen Drachen auf das Ziel und fügen viel Schaden zu. Sollten eure Gegner dann noch leben, kann sie der Skill “Todesurteil” definitiv zur Strecke bringen. Er setzt eine Schockwelle frei der alle Gegner zurückstößt und ihnen Schaden zufügt.

Wer also heftigen Nahkampf sucht, der sich wuchtig anfühlt und das Spielen mit zwei Ressourcen spannend findet, sollte sich die Scrapper ansehen.

Was kann die Seelenfaust? Die Seelenfaust setzt in erster Linie auf ihre Energie-Magie, um einen Kampfstil zu ermöglichen, der zwischen Nah- und Fernkampf wechselt. Sie verfügt über viele Kombinationen und kann die Kampfkünstler-Fäuste elegant mit dem magischen verbinden.

Mit dem Skill “Vernichtender Strahl” sammelt ihr eure Energie an, um dann einen Energiestrahl nach vorne zu schießen. Er kann Gegnern bis zu fünfmal Schaden zufügen und kann somit auch auf Distanz für Verwüstung sorgen. Der Skill “Himmlischer Quetscher” klatscht eure Feinde im wahrsten Sinne des Wortes weg. Die Seelenfaust beschwört damit eine große Handfläche, die aus dem Himmel fällt und Gegner auf dem Boden den meisten Schaden zufügt.

Aber auch im Nahkampf kann die Seelenfaust stark sein. Mit dem Skill “Tödlicher Finger” weicht sie rückwärts aus und stößt mit den Fingern Richtung Himmel. Besonderen Schaden fügt ihr damit Gegnern in der Luft zu. Mit der Fähigkeit “Magnetische Handfläche” springt sie nach vorne und verursacht dreimal Schaden und schleudert eure Feinde in die Luft.

Wer sich also nicht an einen Kampfstil binden will und auf jede Situation flexibel reagieren will, sollte sich die Seelenfaust ansehen.

Wenn ihr auf rasanten Nahkampf steht und euch die Kampfkünstlerklassen aber gar nicht zusagen, empfehlen wir euch in Lost Ark die Assassinen, denn das können die dämonischen Meuchler.