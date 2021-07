Ihr wartet ewig auf Lost Ark, während es im Mutterland der MMORPGs die Rekorde bricht

Im Mutterland des MMORPGs gibt es viele Konkurrenten für das vergleichsweise neue Lost Ark, doch nun konnte es sich ein für alle Mal durchsetzen. Denn Lost Ark ist nun das beliebteste MMORPG in Korea, und sogar auf Platz 3 der beliebtesten Online-Spiele.

Worum geht es? Korea ist die Hochburg der MMORPGs. Dort werden viele Spiele entwickelt, und vor allem viele MMORPGs gespielt. Bereits 2013 spielten hier über 70 Millionen Menschen mehr MMOs als in Europa (via statista) Lost Ark konnte sich nun durchsetzen und schafft es auf Platz drei der beliebtesten Online-Spiele in Korea.

Die Plätze eins und zwei gehen an League of Legends und PUBG, ein MOBA und ein Shooter. Damit ist Lost Ark das beliebteste MMORPG in Korea. Und das, obwohl es vergleichsweise neu ist.

Lost Ark lässt gerade die Konkurrenten weit zurück, gegen die es sich im Westen noch behaupten muss. So fällt World of Warcraft auf Platz 13, Black Desert auf Platz 16 und ein Final Fantasy XIV sogar auf Platz 41. Auch die Bezeichnung “Diablo-Killer” hat sich Lost Ark in Korea bereits verdient, da Diablo 3 auf Platz 26 sehr weit hinter dem Newcomer Lost Ark zurückliegt.

Warum ist das spannend? Schauen wir uns die Liste der beliebtesten Spiele einmal genauer an, fällt sofort auf, dass vor allem ältere Spiele einen festen Platz auf der Liste haben. Neben PUBG, Valorant und Overwatch halten die meisten Titel auf der Liste ihren Platz auf ebendieser schon seit Jahren inne.

Die aktuelle Liste von 2021 (Übersetzt auf dem Koreanischen)

Die Liste von derselben Woche, vor 10 Jahren. (Übersetzt aus dem Koreanischen)

Die Liste stammt von gamemeca.com die dafür neben eigenen Nutzerbewertungen und Twitch-Zuschauerzahlen vor allem auswerten, welche Spiele in Internet-Cafès gespielt werden. Das Spielen in Internet-Cafès ist in Korea durchaus üblich. Die Liste eignet sich somit, um eine repräsentative Aussage zu machen.

Vor allem die MMORPGs haben sich in den letzten zehn Jahren praktisch nicht geändert. Wir sehen immernoch Aion, MapleStory und Lineage auf Top-Positionen. Lost Ark muss also diverse Qualitäten haben, denn es hält sich seit seinem Release in den Top 15, und konnte sich nun sogar an die Spitze kämpfen.

Lost Ark ist auch bei uns heiß erwartet

Wieso gibt es das Spiel noch nicht bei uns? Das liegt mitunter an der stark abweichenden Videospielkultur. In erster Linie das Thema Pay2Win ist hier im Westen ein rotes Tuch, mit dem ein ansonsten gutes Spiel schnell abgeschrieben werden kann. Man kann also nicht garantieren, ob ein Spiel, welches in Korea erfolgreich ist, ohne Veränderungen auch bei uns Erfolg haben wird.

Um einen Erfolg für Lost Ark im Westen soll sich Amazon Games Studios kümmern, die die Lokalisierung des Spiels für Europa und Amerika übernehmen werden und Lost Ark im Herbst 2021 endlich auch zu uns bringen.

Doch über den Shop und wie die europäische Lokalisierung genau aussehen wird, wissen wir bisher noch sehr wenig. Der Publisher streitet bisher sämtliche Pay2Win Vorwürfe ab und verspricht, dass Lost Ark eine faire und spaßige Erfahrung für jeden werden soll.

Wie lange müsst ihr noch warten? Obwohl es noch kein genaues Release-Datum für Lost Ark gibt, müsst ihr eventuell nicht mehr sehr lange warten. Noch im Juli soll Gerüchten zu folgen eine Beta starten, über die ihr euch auf PlayLostArk.com anmelden könnt. Ihr benötigt dafür ein Amazon-Konto.

Spätestens im Herbst könnt ihr dann an das komplette Spiel. Auch wenn auf Amazon und Steam der 31.12.2021 als Release-Datum steht, müsst ihr euch nicht erschrecken. Es handelt sich hierbei um einen Platzhalter, da noch kein Datum feststeht.

Steam hatte kurz nach der Ankündigung das Release-Datum vom 21. Oktober 2021 für Lost Ark angegeben, das dann aber sehr schnell wieder geändert. Ein Release an diesem Tag ist also reine Spekulation. Es kann sich ebenso gut um einen anderen Platzhalter gehandelt haben.

Freut ihr euch auf Lost Ark? Habt ihr vielleicht schon einmal auf der koreanischen oder russischen Version gespielt? Was haltet ihr von der Liste der beliebtesten Spiele in Korea? Lasst uns gerne ein Kommentar da!

Zuletzt erhielt Lost Ark in Korea einen Super-Premium Battle Pass – aber was zur Hölle ist das?