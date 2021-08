New World und Elyon erscheinen nur 24 Stunden versetzt – Warum das schlecht für alle ist

Das neue MMORPG New World von Amazon verschob den Releasetermin kürzlich um knapp einen Monat nach hinten auf den 28.09.2021. Das MMORPG Elyon erscheint nur rund 24 Stunden später und das ist schlecht für alle.

Was ist passiert? New World konnte über die letzten Wochen hinweg, auch durch die mittlerweile beendete Beta, viel Vorfreude bei den Spielern aufbauen. Nun wurde das Spiel erneut verschoben. Während ursprünglich etwa einen Monat zwischen den beiden Veröffentlichungen lag, sind es jetzt nur knapp 24 Stunden. Elyon hat im Vergleich zu New World nur einen Bruchteil der medialen Aufmerksamkeit.

Wer schreibt hier? Mark bewegt sich bereits seit mehr als 10 Jahren im MMORPG-Genre. Dabei hat er bereits mehrere tausend Stunden in verschiedenen Spielen auf die Uhr gezockt. Ein spezielles Genre hat er dabei nicht, sondern spielte von Flyff über Silkroad bis zu Guild Wars alles, was er in die Hände bekommt. Er ist also vor allem ein Fan von Abwechslung in MMORPGs.

Was haben die Spiele gemeinsam? Auch wenn beide Titel auf andere Kern-Features setzen, sind doch beide im Herzen ein MMORPG. Folgende Features erwarten euch in beiden Spielen:

Quests, Dungeons und Weltbosse

Open-World-PvP und mehr PvP-Inhalte

Spieler-Housing

Charakter-Leveln

Crafting und Ressourcen

New World und Elyon teilen sich also viele Kerninhalte, auch wenn ihr Hauptfokus ein wenig auseinander liegt.

Entwickler verraten uns, was Elyon besser macht als TERA und andere MMORPGs

Wer hat die Nase vorn? Ihr könntet denken, dass das nur das Problem von Elyon ist. Immerhin ist New World gerade riesig. Allein die Beta konnte mit über 180.000 Spielern auf Platz 3 der Steam-Charts vorrücken. Auch die Daten in Google-Trends zeigen, dass Elyon im direkten Vergleich zu den anderen kommenden MMORPGs Lost Ark und New World wohl eher den Kürzeren ziehen wird. Auch wenn das schade wäre, für viele Spieler, wie ich finde.

Die weltweiten Suchverläufe der letzten 12 Monate von Elyon, New World und Lost Ark (via Google Trends)

Ein Versagen von Elyon wäre schlecht für das Genre

Warum das schlecht für alle ist: Im MMORPG-Genre tut sich momentan gefühlt so viel, wie seit Jahren nicht mehr und das ist gut für jeden MMORPG-Spieler. Jedes neue Spiel in dem Genre vergrößert, mehr oder weniger, die Spielerzahl des Genres allgemein, wovon wieder alle profitieren können, die gerne mehrere Titel spielen.

Wenn Elyon tatsächlich direkt zu Release floppt, ist das ein Verlust für das gesamte Genre. Die Chancen dafür stehen leider gar nicht so gering. Durch das, im Vergleich, ohnehin schon niedrige Interesse am Spiel könnte New World für Elyon werden, was der Eisberg für die Titanic war – Der Untergang.

Gibt es also weniger erfolgreiche MMORPGs auf dem Markt, wird auch der Markt selbst kleiner. Denn Vielfalt ist in jedem Genre wichtig und führt zur Belebung, zum Austausch und damit auch zu Verbesserung der bereits vorhandenen Titel, wie ich finde.

Eine Belebung des Genres ist meiner Meinung nach daher in jedem Ausmaß gut. Auch wenn ich mit Mobile-Spielen wenig anfangen kann, freue ich mich über jedes neue mobile MMORPG, das angekündigt wird. Denn das bedeutet, dass mein geliebtes Genre eine neue Zielgruppe bekommt, die vielleicht auch irgendwann Bock auf die MMORPGs hat, die ich gerade spiele. Dann kann ich mich freuen, weil es meinem Lieblings-MMO wieder besser geht, und es mehr neue Spieler anzieht.

Überspitzt gesagt bedeutet das, dass sich New World auf lange Sicht selbst damit schaden könnte, Elyon auszustechen. Wenn zu Release viele Spieler die eigentlich Elyon spielen wollten, nun doch lieber New World spielen, ist das natürlich erst einmal gut für Amazon, klar. Doch denke ich hier ein paar Schritte weiter:

Hat Elyon Erfolg und New World weniger als erwartet, muss sich Amazon etwas ausdenken, um mit ihrem Spiel wieder mehr Erfolg zu haben. Das kann zu mehr Innovation führen, mehr neuen Mechaniken, mehr coolen Ansätzen. Das ist vor allem für eine Partei gut, nämlich für uns – die Spieler.

Hat New World es nicht nötig, sich neue, innovative Dinge auszudenken, weil sie nur wenige Mitbewerber haben, wird auch den Spielern von New World irgendwann langweilig. Auf lange Zeit gedacht, könnte sich New World also tatsächlich selbst keinen Gefallen damit tun, Elyon zu verdrängen.

Was haltet ihr von den beiden Spielen? Welches der beiden interessiert euch mehr? Werdet ihr Elyon spielen, obwohl ihr euch auf New World freut? Schreibt es in die Kommentare!

Unser Redakteur Alexander Leitsch hat Elyon schon länger gespielt und meint: “Es wird kein Flop, aber auch kein riesiger Hit.”