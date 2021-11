Das Diablo-MMO Lost Ark startet erfolgreich auf Steam – Erreicht Top-Platzierung und starke Bewertung

Gestern startete die Beta zum neuen MMORPG Lost Ark und das sehr erfolgreich. Direkt zu Beginn der geschlossenen Beta erreicht das Diablo-MMO die Top 10 auf Steam. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist bei Lost Ark passiert? Das koreanische MMORPG kommt eigentlich erst nächstes Jahr bei uns heraus. Damit das reibungslos funktioniert, startete gestern eine technische, geschlossene Beta, bei denen einige Spieler erstmals selbst zocken konnten.

Der Andrang auf das Game ist groß, denn obwohl bisher nur Vorbesteller mitspielen dürfen und solche, die einen Key gewonnen haben, erreichte Lost Ark gestern Abend über 88.000 gleichzeitige Spieler.

Das führte zu Beginn der Beta zu enormen Warteschlangen beim Einloggen, die allerdings von den Entwicklern gewollt waren. Sie schrieben auf Twitter, dass es in den ersten drei Stunden gezielt Einlog-Warteschlangen geben wird und man diese testen will, um einen möglichst guten, finalen Release zu gewährleisten (via Twitter).

Das verschaffte der Beta einen Platz in den Top 10 der meistgespielten Spiele auf Steam. Noch spannender wird es allerdings, wenn man sich die Steam-Verkaufscharts anschaut.

Free2Play-Spiel als Topseller: Denn abgesehen von den hohen Spielerzahlen bereits in der Beta sticht eine andere Steam-Top-Liste noch mehr heraus. Das Game, welches als Free2Play-Titel herauskommen soll, hält sich nämlich auch nach dem Start der Beta noch auf Platz 6 und 7 der Verkaufscharts.

Es handelt sich dabei um die Vorbesteller-Pakete, welche euch zum Start gewisse Vorteile versprechen und auch vor dem Start praktisch sind, sie gewähren euch nämlich sofortigen Zugang zur aktuell laufenden Beta.

Das würde allerdings bereits das billigste Paket für 14,99 € tun. Dieses sogenannte Bronze-Paket landet aber auf Platz 7 der Charts, weiter vorne auf Platz 6 hält sich die Platinum-Edition der Pakete, die satte 99,99 € kostet.

Lost Ark spielt in den Verkaufscharts ganz vorne mit, obwohl es Free2Play ist

Die Spieler lieben Lost Ark

Wie kommt Lost Ark bei den Spielern an? Neben der guten Platzierung in den Verkaufscharts, stechen besonders die Bewertungen des MMORPGs hervor.

Denn Lost Ark ist derzeit das am besten bewertete MMO auf Steam. Von insgesamt 1.064 Reviews sind 96 % positiv, was dem noch nicht erschienen MMORPG den ersten Platz verschafft. Hier findet ihr eine Liste der MMORPGs mit den besten Bewertungen auf Steam.

Was sagen die Spieler? Im reddit wird ein Thread derzeit heiß diskutiert, der den Titel “Amazon hätte Lost Ark als Erstes rausbringen müssen” trägt. Auch andere Threads, in denen darüber geredet wird, wie viel Spaß das Game macht, bekommen zahlreiche Upvotes.

Der User Zambash schreibt (via reddit): “Ich weiß, dass viele Leute derzeit technische Probleme haben. Aber Leute, das ist eine Beta und das Spiel ist einfach super. Ich konnte schon nach einer Stunde nicht mehr aufhören zu spielen und freue mich jetzt extrem auf den finalen Release.”

Auch User CoffeeLoverNathan schreibt: “Ich habe jahrelang auf dieses Spiel gewartet und das ist es absolut wert. Ich kann das Game einfach nicht weglegen. Es fühlt sich einfach alles so gut und flüssig an.”

Dem schließt sich der User Pariah an: “Mein einziger Kritikpunkt ist, dass sich der neue Prolog wirklich komisch anfühlt. […] Das Gameplay ist einfach nur verdammt cool. Es fühlt sich so befriedigend an, Trolle in der Gegend rumzuprügeln mit einem Schwert, das größer ist als ich. Ich kann den Launch nicht mehr erwarten!”

Die Spielerzahlen von Lost Ark (via SteamDB).

Lost Ark ist toll für Diablo-Fans, aber keine Diablo-Alternative

Was ist Lost Ark? In seinem Kern ist Lost Ark ein MMORPG und das übersehen viele Spieler, wenn sie sich nur kurz mit dem Spiel auseinandersetzen. Aufgrund der ISO-Perspektive, der Monsterhorden und dem Fokus auf das Hack&Slay-Kampfsystem ist das mehr als verständlich.

Doch Lost Ark ist keine zweites Diablo, es ist ein MMORPG. Mit vielen Skills, Charakteroptimierungen, Rollenspiel und Raids. Wer hier ein Hack&Slay-Spiel erwartet, wird auf kurz oder lang nicht auf seine Kosten kommen.

Denn das MMORPG geht an vielen Stellen tiefer, an denen das ein Hack&Slay nicht tun würde. Gerade was die Optimierung eures Charakters oder eurer Insel angeht. Auch die diversen Romanzen sind eher untypisch für das Genre.

Was könnt ihr erwarten? Die Kämpfe von Lost Ark sind gut, fühlen sich mächtig und flüssig an. Was ihr bekommt, ist allerdings ein MMORPG, hinter dem mehr steckt als nur das Kampfsystem.

Lost Ark ist daher für alle Fans von Diablo empfehlenswert, die aber kein anderes Diablo spielen wollen. Ebenso wie für MMORPG-Fans, die eine erfrischend neue Art eines MMORPGs suchen.

Habt ihr die Beta bereits gespielt? Wie findet ihr das Game bisher und was sind eure größten Kritikpunkte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Unser Autor Mark Sellner konnte das Spiel übrigens bereits vor der Beta spielen und erzählt euch, warum das Spiel vieles richtig, aber auch eine Sache richtig falsch macht:

