Die Lost Ark Beta kam bei euch viel besser an als die New World Beta – Was bedeutet das?

Wir von MeinMMO haben sowohl während der Lost Ark Beta als auch während der New World Beta eine Umfrage gestartet und euch gefragt, wie ihr sie fandet. Lost Ark kommt dabei um einiges besser weg, aber wieso?

Um welche Umfrage geht es? Wir haben euch gefragt, wie ihr die Beta von Lost fandet. Auf unseren Aufruf haben 1.485 Menschen reagiert und abgestimmt – dabei wart ihr euch überraschend einig. Weniger als 10 % von euch fanden die Beta nicht so gut oder schlecht, was bedeutet, dass über 90 % eine positive Erfahrung mit der Beta hatten.

Das Gleiche haben wir euch auch bei New World gefragt. An dieser Umfrage nahmen etwa doppelt so viele User teil, nämlich 3.058.

Dabei fanden 16 % die Beta von New World entweder nicht gut oder sogar furchtbar. Nur 64 % gaben eine positive Einschätzung der New World Beta ab. Im Folgenden möchten wir uns die Umfragen genauer ansehen und erklären, warum das so ist.

Das sind die Zahlen: Um die Umfragen vergleichen zu können, muss man als Erstes die exakten Zahlen kennen. Diese möchten wir euch natürlich ebenfalls mitteilen:

Wie fandet ihr die Beta von Lost Ark? (1.485 Stimmen)

Super! – 56,56 % – 840 Stimmen

Gut – 23,77 % – 353 Stimmen

Ok – 10,50 % – 156 Stimmen

Nicht so gut – 4,78 % – 71 Stimmen

Schlecht – 4,37 % – 65 Stimmen

Wie fandet ihr die Beta von New World? (3.058 Stimmen)

Super! – 30,44 % – 931 Stimmen

Gut – 34,36 % – 1.051 Stimmen

Ok – 19,45 % – 595 Stimmen

Nicht so gut – 8,99 % – 275 Stimmen

Furchtbar – 6,73 % – 206 Stimmen

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Lost Ark spricht weniger Leute an und ist deswegen beliebter

Warum kam die Lost Ark Beta so gut an? Lost Ark hat eine wesentlich kleinere Zielgruppe und das ist nicht nur auf unserer Seite der Fall. Während Lost Ark nur knapp halb so viele Stimmen erreichen konnte, wie unsere New World Umfrage, wird das Ergebnis auch auf Google-Trends deutlich.

Hier hat Lost Ark zwar immer wieder sprunghafte Ausschläge nach oben, kommt aber nur sehr selten an New World ran. Das allgemeine Interesse und damit die Zielgruppe von Lost Ark ist einfach deutlich kleiner (via Google Trends).

Was anfangs eher negativ klingt, führt in den Umfragen aber zu positiven Ergebnissen. Denn ein Großteil der Spieler, die sich für Lost Ark interessieren, haben sich vermutlich vorher mit dem Spiel auseinandergesetzt.

Das ist möglich, da Lost Ark bereits seit 2018 in Korea läuft. Es gibt also bereits massig Inhalte zu dem Game und Möglichkeiten, sich zu informieren. Fans von Lost Ark wussten also relativ genau, was sie in der Beta erwartet.

Diese Beta machte dann außer den Prologen und dem Cash-Shop nichts neu und brachte das, für viele aus Videos bekannte, Gameplay zu uns. Es herrschte also vergleichsweise wenig Enttäuschungs-Potenzial bei den Fans, was zu überwiegend guten Abstimmungen führte. Anders bei New World.

In den letzten 12 Monaten liegt New World deutlich vorne

Warum habt ihr New World schlechter bewertet? In der Umfrage zu New World fällt vor allem auf, dass die Beta öfter als “gut” betitelt wurde, als sie “super!” genannt wurde. Insgesamt kam Lost Ark bei den positiven Stimmen deutlich besser weg, als New World.

Das könnte daran liegen, dass New World eine breitere Masse anspricht und einen gewaltigen Hype erzeugt hat, den es nur schwer halten kann. Außerdem hat New World in seiner Entwicklung mehrere Überarbeitungen und Richtungswechsel erlebt.

Das machte es selbst für Fans, die sich länger mit dem Spiel befasst haben, schwierig zu greifen, was New World zu Release genau sein wird. Dadurch entstand eine viel breiter gefächerte Version von New World in den Köpfen vieler Leute, als das bei einem Lost Ark der Fall war.

Wird diese Version vom echten New World dann aber nicht erfüllt, führt das dazu, dass Spieler eher enttäuscht von New World sind, weil das MMORPG den persönlichen Ansprüchen und dem Hype nicht so gerecht werden kann, wie erhofft.

Der technische Aspekt ist nicht zu vernachlässigen

Wo liegen die Unterschiede? Auch im Hinblick auf die technische Seite konnte Lost Ark, logischerweise, eher bestechen. Klar, Lost Ark hatte auch einige Bugs und Glitches, die unangenehm auffielen.

Dennoch merkte man dem Game auch technisch an, dass das Gerüst bereits seit mehreren Jahren rund und flüssig läuft. Auch Warteschlangen gab es in Lost Ark nur zum Launch der Beta und diese waren gewollt und von den Entwicklern vorher angekündigt.

New World hatte diesen Vorteil nicht, da es sich um ein komplett neues Spiel handelt. Es stand technisch im Vergleich schlechter da, lief weniger stabil und hatte schwerer wiegende Bugs und Fehler.

Auch das kann natürlich dazu führen, dass Spieler von der Beta enttäuscht wären oder sie eben nur “gut” und nicht “super!” fanden.

Was haltet ihr davon? Habt ihr beide Betas gespielt und welche fandet ihr besser? Kann man die Betas eurer Meinung nach überhaupt vergleichen? Oder seht ihr noch andere Gründe für die Abstimmungen als wir? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

