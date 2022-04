Neues Update in Lost Ark kommt gut an – Spielerzahlen auf Steam steigen um 200.000

Das MMORPG Lost Ark hatte einen enorm starken Start, was die Spielerzahlen angeht. Diese sind dann jedoch rapide gefallen, bis zum großen April-Update. Jetzt kann das Game wieder ganz vorne auf Steam dabei sein. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist bei Lost Ark los? Das MMORPG hatte mit über 1,3 Millionen gleichzeitigen Spielern einen richtig starken Start auf Steam hingelegt, doch dieser ist nun schon fast 3 Monate her. In dieser Zeit verlor Lost Ark langsam an gleichzeitigen Fans, was zu erwarten war. Vor etwa zwei Wochen stand das Spiel bei ungefähr 350.000 Spielern im 24h-Peak.

Doch das große April-Update von letzter Woche setzt den Trend wieder in die andere Richtung. Kurzzeitig konnte Lost Ark in dieser Woche sogar wieder das Spiel mit den meisten, gleichzeitigen Spielern auf Steam sein. In den letzten 24 Stunden lag der höchste Wert bei 556.000 Fans, die gleichzeitig ingame waren.

Es sind also seit dem April-Update mehr als 200.000 gleichzeitig aktive Fans zu Lost Ark zurückgekehrt. Der neue Wert von ungefähr 450.000 bis 550.000 Spielern hält sich seit diesem Patch recht stabil. Doch woran liegt das?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Auch in diesem Thread freuen sich die Spieler

April-Update war reiner Fan-Service

Wieso ausgerechnet mit diesem Patch? Das große April-Update wurde lange hinausgezögert und mehrfach verschoben. Es baute sich also bereits im Vorhinein eine gewisse Vorfreude bei den Fans auf, denn die Inhalte waren gut gewählt.

Während anfangs eine veraltete Roadmap im Internet kursierte, die nicht unbedingt für gute Laune in der Community sorgte, ersetzte Smilegate sie durch einen neuen Fahrplan. Diese neuen Inhalte waren genau so gewählt, dass sie die Community zufriedenstellen sollten.

So wurde unter anderem die Klasse der Arcana gegen die Lanzenträgerin ausgetauscht. Die Lance Master war bereits zuvor eine extrem beliebte Klasse in der Community. Ihr Release im Westen dürfte einige Fans zurückgeholt haben.

Außerdem gab es mit Süd-Vern einen neuen Kontinent, der die Hauptgeschichte von Lost Ark weitererzählt. Es haben also auch alle Fans der Story erneut einen Grund gefunden, in das Spiel hineinzuschauen. Weiterhin gab es Quality-of-Life-Updates und einen Battle-Pass, der extrem gut bei den Fans ankam.

Auch die Events überzeugen: Außerdem laufen derzeit zwei weitere Events, die das Vorankommen in Lost Ark leichter machen. Dazu zählt das Express-Event, bei dem ihr einen Charakter bis Gearscore 1.100 um einiges leichter leveln könnt, als auch ein Guardian Raid-Event, bei dem es wertvolle Belohnungen gibt.

Beide laufen zwar noch bis in den Juli hinein, sorgen aber bereits jetzt dafür, dass viele Spieler zu Lost Ark zurückkehren und mit neuen Charakteren oder auch erstmalig das wirkliche Endgame in Tier 3 erklimmen.

Auch der Feiton Power Pass, der den Spielern einen Charakter des Itemlevels 960 schenkt, wird von den Spielern aktuell positiv aufgenommen. So erhält man zwei Charaktere, die weit im Spiel fortgeschritten sind, praktisch geschenkt. Das nimmt vor allem aus der Anfangszeit des MMORPGs viel Grind heraus und könnte neue Fans anlocken.

Die 5 Gründe für den unglaublichen Erfolg von Lost Ark

Noch mehr Quality-of-Life

Das Spiel ist freundlicher zu seinen Spielern: Seit dem starken Release hat sich auch in Sachen „Quality of Life“ noch viel in Lost Ark getan. So kamen bisher zahlreiche Komfortfunktionen dazu, wie etwa die Möglichkeit, seine Skills nach Benutzung zu sortieren oder auch Schatzkarten mit der gesamten Gruppe zu teilen.

Ein weiterer Punkt, der vielen Spielern positiv aufgefallen ist, ist die Erweiterung der maximalen Anzahl von Charakteren auf einem Account von 12 auf 18. Da Lost Ark durch enorm viele Klassen glänzt, ist man hier nun deutlich weniger in seiner Auswahl limitiert.

Außerdem wurden, seit dem Release im Februar, mittlerweile viele Übersetzungsfehler aus dem Spiel entfernt und einige Quests lassen sich so nun deutlich leichter verstehen. Auch die Skill-Beschreibungen sind davon betroffen und ein Counter-Skill heiß nun auch Konter und nicht mehr Zähler.

Allgemein kann man sagen, dass sich in Lost Ark schon sehr viel getan hat dafür, dass das Spiel erst rund drei Monate da ist. Vor allem das große April-Update hat hier noch eine große Schippe draufgelegt und viele Leute zurück oder auch erstmalig nach Arkesia geholt.

Wie lange sich die Spielerzahlen auf diesem Niveau halten, und ob das Mai-Update einen ähnlichen Boost bringt, bleibt nun aber abzuwarten.

Was haltet ihr von den bisherigen Updates in Lost Ark? Spielt ihr selbst immer noch aktiv oder seid ihr in das Game zurückgekehrt nach dem Update? Wie empfindet ihr selbst die Änderungen? Oder habt ihr euch Lost Ark jüngst vielleicht sogar zum ersten Mal angesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

