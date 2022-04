Lost Ark: Was sind Schutzmarken und woher bekomme ich sie?

Um alle Belohnungen zu erspielen, soll man laut dem Nutzer civocivocivo etwa drei Wochen benötigen ( via reddit ). Die wichtigen Aufwertungsmaterialien schafft man aber auch in zwei Wochen.

Was kann ich mit den Schutzmarken machen? Diese könnt ihr benutzen, um die Chaoslinien in Burg Vern zu betreten. Dieser Dungeon setzt im normalen Modus ein Item-Level von 1.370 voraus und im schweren Modus von 1.415. Allerdings steht der schwere Modus derzeit noch nicht zur Verfügung.

Um diese Quest überhaupt bekommen, müsst ihr die Hauptstory von Süd-Vern und die Quest „Werde ein Mitglied der Ritter“ abschließen. Dabei handelt es sich um eine [Ratgeber]-Quest, die ihr in der Nähe des Chaosdungeon in Bug Vern (Nord-Vern) vom NPC Magiegelehrte Jeneca bekommt. Diese bringt übrigens ebenfalls zwei Schutzmarken, jedoch nur einmalig.

Mit dem großen April-Patch wurden die Chaoslinien in Lost Ark eingeführt, ein neuer Dungeon in Süd-Vern. Um diesen jedoch betreten zu können, benötigt ihr die Schutzmarken (Token of Protection). Wir von MeinMMO verraten, wie das geht und was es als Belohnung für die Chaoslinien gibt.

