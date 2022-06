Neue Roadmap für das MMORPG Lost Ark kommt diese Woche – Aber Stimmung ist am Boden

Das MMORPG Lost Ark bekommt regelmäßig Updates und wird mit neuen Inhalten am Leben gehalten. Wann diese Inhalte kommen, sagt für gewöhnlich eine Roadmap aus. Dieser Inhaltsplan kommt noch diese Woche und dennoch ist die Stimmung in der Community nicht gut. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist die Situation? Im Forum von Lost Ark hat die Community Managerin Roxx bekannt gegeben, dass die Roadmap für die kommenden Inhalte noch diese Woche erscheinen soll. Damit reagierte sie auf eine Nachfrage aus der Community.

Ursprünglich hatten die Entwickler nämlich geplant, den neuen Fahrplan für ihr MMORPG noch im Mai zu veröffentlichen. Das klappte offenbar aber nicht mehr ganz, was bereits jetzt für Aufruhr in der Fanbase des Spiels sorgte.

Die letzte Roadmap für Lost Ark erschien Mitte April und zeigte den Content-Plan für April und Mai. Aktuell ist es also unklar, wie genau es jetzt im Juni mit Lost Ark weitergeht. Auch, ob die kommende Roadmap diese Woche erneut nur zwei Monate abdeckt oder mehr preisgibt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Welche Inhalte könnt ihr erwarten? Das ist momentan noch schwer abzuschätzen. Denkbar wäre eine zügige Veröffentlichung der Arkanistin als neue Klasse. Sie wurde in einer veralteten Roadmap ursprünglich für den Mai angekündigt, kam dann aber doch nicht ins Spiel. Möglicherweise möchten die Entwickler das aber bald nachholen.

Was neue Klassen angeht, könnte auch die Beschwörerin ihren Weg ins Spiel finden. Diese war in der Beta von Lost Ark noch spielbar und sollte zum Launch dabei sein, wurde dann aber gegen die Zauberin ausgetauscht. Noch vor dem Release versprach Smilegate aber, die Beschwörerin noch 2022 zu uns zu bringen.

Auch der Iron Man-ähnliche Scout ist eine der beliebtesten Klassen in der Community, sein Release wäre ebenfalls denkbar. Abseits von Klassen könnt ihr aber mit weiteren Bug-Fixes, neuen Events sowie neuen Dungeons und Raids rechnen.

Die Stimmung ist im Keller

Warum ist die Community genervt? Lost Ark hat zuletzt einige Probleme erleben müssen. Das Spiel ist schon seit mehreren Wochen von diversen Bugs geplagt. Einige Spieler können gewisse Dungeons nicht starten, andere sogar in der Story nicht weiter fortschreiten. Auch ein nerviger Bug, der euch nicht mehr klicken lässt, ist immer noch im Spiel.

Des Weiteren streifen derzeit wieder vermehrt Massen an Bots durch die Welt von Arkesia, die mittlerweile sämtliche Level-Gebiete und Zonen überschwemmen. Viele Fans haben sich daher an die Ankündigung einer neuen Roadmap noch im Mai geklammert, und wurden nun enttäuscht.

Shitstorm nimmt absurde Ausmaße an: Die Community Managerin Roxx musste ich im Forum bereits zu den gesammelten Kommentaren äußern. Diese nahmen ein kaum überschaubares Ausmaß an, was für große Teile der Community nicht ganz nachvollziehbar war. Dennoch sind einige Spielende derzeit sehr laut in den Foren und auf reddit.

Als Reaktion darauf erklärte Roxx, dass man vorhatte, die Roadmap noch im Mai zu veröffentlichen, das aber nicht geklappt habe, da sich Dinge in einem Projekt verändern können. Sie sagt weiter:

Heute ist der 31. Mai und wir sind nicht mehr länger „vor Juni“. Trotzdem werden wir die Roadmap noch in dieser Woche veröffentlichen, was das Erste war, was ich den Spielern heute Morgen mitteilte. Trotz dessen sagen mir Leute, dass ich gefeuert werden sollte, weil ich euch Updates gebe, wenn sich Dinge verändern.

Der Post ist mittlerweile wieder aus dem offiziellen Forum gelöscht worden. Einen Screenshot davon findet ihr aber direkt im reddit von Lost Ark (via reddit).

Im reddit stößt der Post zu großen Teilen auf Unverständnis. Viele der Fans können nicht nachvollziehen, warum einige so viel Hass auf die Community Manager loslassen, nur, weil eine Roadmap ein paar Tage verspätet kommt. Wie beurteilt ihr die Situation? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, hier bei MeinMMO.

Unser Redakteur Alexander Leitsch sagt übrigens: „Ein MMORPG ist so stark Pay2Win, dass ich über Kritik an Lost Ark und Black Desert nur lachen kann„