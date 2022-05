In Lost Ark sucht ihr hunderte ungeborene Feen, die ein Riese über die ganze Welt geniest hat

In Lost Ark gibt es massig verschiedene Arten, sich zu beschäftigen. Eine sehr beliebte bekommt ihr schon in der ersten Stadt gezeigt: die Suche nach den Mokoko-Samen. Aber was genau sammelt ihr da eigentlich ein und warum? Die Antwort liefert ein Buch im Spiel selbst.

Was sind Mokoko-Samen? Die meisten Spieler kennen die kleinen, grünen und wohlriechenden Sammelgegenstände in Lost Ark bereits bestens. Über 1.200 dieser Teile müsst ihr in Arkesia einsammeln, wenn ihr wirklich alle haben möchtet. Diese Belohnungen holt ihr euch dann in der Stadt der Mokokos auf der Insel Tortoyk ab.

Dabei erzähle ich euch sicherlich kein Geheimnis. Wenn ihr wenige Stunden in Lost Ark verbracht habt, ist euch das alles sehr klar. Doch ein Spieler auf reddit hat nun ein Buch im Game gefunden, was endlich erklärt, was Mokoko-Samen überhaupt sind, warum ihr sie sammelt und warum es ausgerechnet auf der Insel der Mokokos keinen einzigen gibt.

Was sind Mokoko-Samen wirklich? Der reddit-User Paulo27 hat im Spiel ein Buch gefunden, was diese Frage beantwortet. Die seltenen Samen sind tatsächlich eine Art Eier. In den Mokoko-Samen befinden sich ungeborene Mokokos, die nie das Licht der Welt erblickt haben.

Mokokos sind übrigens kleine, feenartige Wesen, denen ihr erstmals auf der Insel Tortoyk begegnet, durch die euch auch die Hauptstory von Lost Ark führt. Zu diesem Zeitpunkt habt ihr aber womöglich hunderte Mokoko-Samen gesammelt und wundert euch, warum genau auf der Insel Tortoyk kein einziger der begehrten Samen zu finden ist, obwohl sie überall sonst auf der Welt sind.

Ein Riese musste niesen

Wie sind die Mokokos überall hin gekommen? An dieser Stelle gibt es einen kurzen Story-Spoiler, der ungefähr auf Level 40 passiert. Die Insel Tortoyk, auf welcher die Mokokos zu Hause sind, ist eigentlich ein großer, schlafender Riese. Er versorgt die Mokokos mit ihrer Magie und bringt die Samen zum Leben.

Vor langer Zeit musste der Riese Tortoyk aber leider sehr heftig niesen, was dafür sorgte, dass alle übrigen Samen in der ganzen Welt verteilt wurden. Das ist die Erklärung, die das Buch „Wer hat die Mokoko-Samen versteckt?“ im Spiel gibt. Der Riese hat also alle verbleibenden Samen von sich herunter geniest und in der Welt verteilt, und ihr dürft sie jetzt wieder einsammeln.

Den genauen Text des Buches findet ihr hier:

Warum sammelt ihr die Samen? Dadurch, dass ihr auf eurer Reise die Mokoko-Samen einsammelt, bringt ihr sie zurück nach Tortoyk, wo sie ausschlüpfen und aufwachsen können. Mit jedem geborgenen grünen Samen erweckt ihr also, zumindest theoretisch, einen neuen Mokoko auf Tortoyk zum Leben. Was auch der Grund dafür ist, dass ihr dort eure Belohnungen abholen könnt.

Das Buch geht auch darauf ein, warum einige der Sammelgegenstände so verflucht gut versteckt sind, auch wenn sie nur weg-geniest wurden. Der anonyme Autor des Textes möchte das erklären, jedoch endet das Buch an dieser Stelle. Das wäre ja auch zu schön gewesen.

Was haltet ihr von der Geschichte? Glaubt ihr, dass die Entwickler es von vorneherein so geplant haben, oder dient das Buch doch viel mehr als verzweifelter Versuch dazu, die schier endlose Sammelaufgabe sinnvoll zu erklären? In jedem Fall ist es eine kuriose und witzige Story, die einer stumpfen Fetch-Quest eine charmante Erklärung verleiht.

