Lost Ark: Mit welcher Klasse startet ihr in das MMORPG?

So wird der Release verlaufen: Die Server von Lost Ark werden heute, am 8. Februar, für die Besitzer der Founder’s Packs um 18:00 Uhr online gehen. Die Free2Play-Spieler starten einige Tage später am 11. Februar.

Ihr wisst noch nicht, welche Klasse ihr spielen werdet? Dann macht mit bei unserem Personality-Quiz zu den Klassen von Lost Ark und findet heraus, welche davon am besten zu euch passt. Alternativ könnt ihr in unsere Tier List schauen, um zu sehen, wie die derzeit stärksten Klassen sind .

Das MMORPG bietet dank seines Releases in Korea mittlerweile Tonnen an Content wie etwa die Tier 3 Inhalte. Ihr könnt daher zusätzliche Kontinente bereisen und Dungeons erledigen. Aber mit welcher Klasse werdet ihr es tun als Erstes?

Insert

You are going to send email to