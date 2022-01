Lost Ark-Veteranen schimpfen über neue Inhalte zum Release – Was ist das Problem?

Mit dem Januar-Update hat Lost Ark neue Inhalte angekündigt, die für viel Diskussion in der Community sorgen. Warum sich Spieler über mehr Inhalte beschweren, erklären wir von MeinMMO hier genauer.

Welche neuen Inhalte gibt es? Im Januar-Update hat Lost Ark einige Neuerungen angekündigt, die wir direkt zum Start in Europa bekommen sollen. Dazu zählen direkt drei neue Kontinente als die Erhöhung des Max-Levels.

Diese neuen Kontinente kommen allerdings auch mit den ersten Inhalten vom sogenannten Tier 3, der sozusagen letzten Stufe neuer Inhalte. Dazu gehören unter anderem die ersten Abyssal Dungeons sowie bestimmte Guardian Raids und Chaos Dungeons.

Was ist das Problem? Nun könnte man davon ausgehen, dass viele neue Inhalte alle Spieler freuen sollte, doch dies ist nach den ersten Reaktionen auf das Update nicht der Fall. Sogar das Gegenteil tritt derzeit ein und viele erfahrene Spieler von Lost Ark äußern ihren Unmut.

Viele Veteranen sehen ein Problem in den neuen Inhalten des Spiels. Es würde frische Spieler schnell überfordern und einige Abschnitte aus Tier 1 und 2 mehr oder weniger überflüssig machen.

Ebenfalls kritisieren die Fans, dass es selbst für Hardcore-Spieler nun schwierig sein könnte am Ball zu bleiben. Durch die massiven neuen Inhalte und den erhöhten Gearscore hätten Leute, die vorne mitmischen wollen, keine Zeit mehr, um Zweit-Charaktere auszurüsten oder auch nur zu probieren.

Man müsste sich direkt auf einen Charakter fokussieren und alles in diesen investieren, wenn man mit den Profis mithalten will, schreiben die Veteranen im reddit. Vor allem im Hinblick auf neue Fans, die das Game noch nie spielen konnten, halten viele Spieler Tier 3 für keine gute Idee.

Das Endgame von Lost Ark bietet viele Aktivitäten – Diese 3 lohnen sich besonders

Tier 3 Inhalte zum Start – Aber was ist das überhaupt?

Was bedeutet Tier 3? Die Inhalte von Lost Ark sind in bestimmte Tiers aufgeteilt. Damit ist eine bestimmte Schwelle von Gearscore gemeint, die man maximal in diesem Inhalt bekommen kann.

Alle Inhalte aus Tier 1 haben also einen maximalen Gearscore von 600. Danach konnte man seine Ausrüstung nicht weiter verbessern. Mit der Einführung von Tier 2 und dem Feiton Gebiet wurde der maximale Gearscore dann auf 1.100 angehoben. Der maximale GS in Tier 3 liegt in Korea derzeit bei 1.575. Wo er genau bei uns landen wird, ist noch ungewiss.

Was bringt das an Inhalten? Durch die Einführung von den ersten Tier 3 Inhalten gibt es also auch zum Start schon einen höheren maximalen Wert eurer Ausrüstung. Zu den Tier 3 Inhalten gehört aber nicht nur ein neuer höchster Gearscore, sondern auch die Erhöhung der Max-Stufe auf 60.

Ebenfalls gibt es einige Chaos Dungeons, einen Guardian Raid und einen Abyssal Dungeon aus Tier 3, den wir direkt zum Start spielen können.

Was genau wird daran kritisiert? Neben den oben erwähnten Punkten befürchten viele Spieler, dass einige gute Inhalte aus Tier 1 und 2 damit völlig obsolet sein könnten. Daran schuld ist auch die Erhöhung des Max-Levels auf 60.

Die Fans haben Sorge, dass es keinen Grund gäbe, die eigentlich sehr spaßigen Raids und Dungeons aus Tier 1 und 2 zu spielen, wenn man einfach von Level 50 bis 60 weiter questen könne und dann direkt mit den Tier 3 Inhalten starten kann.

Das ist ein bisschen so, als hätte WoW zum Start direkt mit Max-Level 70 begonnen und die Leute hätten Ragnaros oder Onyxia dann mit Ausrüstung aus Burning Crusade bekämpft. Die epischen Kämpfe und die besondere Bedeutung der Bosses hätten sich nie offenbart.

Außerdem befürchten die Veteranen einen starken Wettlauf, bei dem Spieler deutlich benachteiligt sind, die sich noch nicht auskennen. Es wird kritisiert, dass diese keine Zeit hätten, sich lange genug mit dem Spiel auseinanderzusetzen, wenn sie weiter vorne mit dabei sein möchten.

Spielt in eurem eigenen Tempo

Was sagen die Veteranen noch? Obwohl viele Fans und langjährige Spieler nicht besonders glücklich mit den Tier 3-Inhalten zum Start sind, geben sie den neuen Fans von Lost Ark noch einen wertvollen Tipp mit auf den Weg.

Dieser richtet sich vor allem an Leute, die nicht unbedingt progressiv spielen müssen und für die es okay ist, nicht an der Spitze mitzuspielen.

Der User Yourfacetm_again hat einen reddit-Thread erstellt, der in kürzester Zeit über 500 Upvotes generieren konnte. Er rät gerade neuen Spielern, ihr eigenes Tempo nicht von Hardcore-Spielern abhängig zu machen und sich nicht den Spielspaß kaputtzumachen.

Ihr müsst nichts von Tag 1 aus rushen, ihr müsst euch nicht von Anfang an auf einen Build konzentrieren. Genießt euer Spiel und die Erfahrung in eurer eigenen Geschwindigkeit. Ihr habt später noch genug Zeit, um euren Main zu ändern und Zweitcharaktere zu leveln. Das Endgame ist immer da und es läuft nicht weg. Es wartet, bis ihr bereit dazu seid und alles, was euch dazu drängt ins Endgame zu rushen, seid ihr selbst.

Wie seht ihr das? Fühlt ihr euch durch das Update auf T3 unter Druck gesetzt oder ist es euch komplett egal, und ihr hattet sowieso vor in eurer ganz eigenen Geschwindigkeit zu spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO und lasst uns wissen, wie ihr dazu steht.

