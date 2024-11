Throne and Liberty: Auktionshaus – Wofür zahlt ihr eigentlich die Luzent-Steuer?

Wer im Auktionshaus von Throne and Liberty Gegenstände für Luzent verkauft, verliert stets einige Einheiten der Echtgeldwährung. Der Grund: Steuern! Die Community diskutiert über den Sinn hinter den Kosten.

Was steckt hinter der Steuer vom Auktionshaus aus Throne and Liberty? Genau darüber diskutiert derzeit die Community des MMORPGs auf Reddit. Angestoßen wurde die Diskussion von User Civil_Store_5310. Seine blumige Formulierung:

„Ehrliche Frage. Wem zahle ich verdammt noch mal Steuern? Ich dachte, dieses Spiel gehört zum Fantasy-Genre und ich mag es nicht, wenn ich in meinem Fantasy-Spiel auch noch vom Finanzamt geschröpft werde.“

Mit dieser Frage bezieht er sich auf den Luzent-Betrag (auf Englisch: Lucent), der bei jedem Verkauf eines Gegenstands im Auktionshaus vom eigentlichen Betrag abgezogen wird. Der Standardsteuersatz liegt dabei bei 20 Prozent. Dazu kommt der Burg-Steuersatz, der auf dem Server vom Autor dieser Zeilen bei 2 Prozent liegt.

Das Finanzamt von Solisium

Wie reagiert die Community auf diese Frage? LemonZealousideal915 hat eine Antwort auf Reddit parat, die 771 Upvotes erhält und einiges an Lob bekommt:

Wenn ihr einen Grund dafür sucht – stellt euch vor, die Leute zahlen Geld, um Lucent zu erhalten. Sie besitzen nun Lucent. Dann kaufen sie Dinge von anderen Spielern und ihr Lucent findet seinen Weg in die Wirtschaft. Irgendwann wird es so viel Lucent auf einem Server geben, dass die Leute es einfach gegen Gegenstände eintauschen. An diesem Punkt gäbe es kaum noch einen Grund, neues Lucent zu kaufen. Das muss verhindert werden, damit der Geldfluss nicht abreißt. Also muss die Menge an Lucent mit jedem einzelnen Kauf im Auktionshaus reduziert werden.

Diese Art von Gold- oder Currency-Sink gibt es auch in vielen anderen MMORPGs. In WoW boten die Blizzard-Entwickler beispielsweise schon früh Luxus-Gegenstände an, die ordentlich Gold aus der Wirtschaft ziehen sollten.

Steuern gibt es in Throne and Liberty übrigens nicht nur im Auktionshaus, sondern auch bei den Gemischtwarenhändlern, für eure Sollant-Einkäufe.

Was ist mit dem Burg-Steuersatz? Dieser Teil landet in einem Topf, auf den die Sieger der Burgbelagerung anteilig Zugriff haben (40 Prozent) – wobei die Gewinner den Steuersatz auch anpassen können. Bei der sogenannten Inter-Server-Gildenschlacht wetteifern die Gilden des jeweiligen Servers zudem um die gesammelten Steuern jeder Gilde.

Übrigens: In diesem Monat fanden erstmals die Burgbelagerungen statt. Mehr als 3.900 Spieler sollen an der größten Schlacht teilgenommen haben.

Dazu kommt das Steuertransport-Event, bei dem die Legion die in ihrer Domäne eingetriebenen Steuern zur Burg transportieren und vor Angreifern beschützen muss. Wird der Titan Cargo, der die Steuern transportiert, von einer anderen Gilde zerstört, werden die Steuern dann aufgeteilt, abhängig vom Beitrag der Angreifer zur Zerstörung des Titans Cargo. Max-Level 50 erreicht und was jetzt? Das erwartet euch im Endgame von Throne and Liberty.