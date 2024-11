3.900 Spieler nahmen an der größten Burgbelagerung in Throne and Liberty teil – Das haben die Entwickler daraus gelernt

Am 17. November 2024 fand die bisher größte PvP-Schlacht in Throne and Liberty statt. Auf die riesige Burgbelagerung hatten sich tausende Spieler über die letzten Wochen vorbereitet. In einem Dev-Stream teilt Globalization Design Manager „Tico“ nun das Fazit.

Wie lief die Belagerung? Laut Ticos Aussagen im Stream (via YouTube) nahmen mehrere tausend Spieler auf verschiedenen Servern an der bisher größten PvP-Schlacht von Throne and Liberty teil. Dabei umfasste die größte auf dem Server „Stormbringer“ über 3.900 Spieler. Zum Vergleich: Jeder Server von New World nimmt gerade einmal 2.500 Charaktere gleichzeitig auf.

Dabei lief jedoch technisch nicht alles so glatt, wie die Entwickler sich das gewünscht hätten. So gab es einen Expoit, durch den es Spielern gelang, schneller ins Innere Sanktum vorzudringen als geplant. Auch bei den Luzent, die durch das Einnehmen und Halten von Plünderungszonen ausgeschüttet werden sollten, gab es einige Probleme, die den Belagerungsspaß der Spieler torpedierten.

Anpassungen im PvP und ein Blick in die Zukunft

Was wollen die Entwickler ändern? Tico versichert, dass bereits daran gearbeitet werde, die fehlenden Luzent auszuzahlen. Ebenso werde der Exploit, der manchen Spielern einen unfairen Vorteil verschaffte, bis zur nächsten Belagerung im Dezember beseitigt sein.

Ebenso soll es Änderungen am PvP geben, die nicht nur die Belagerungen, sondern auch sämtliche Kämpfe außerhalb des Events betreffen werden. So soll es Anpassungen an der CC-Immunität und den Belohnungen der Weltbosse geben, um das Formen von Mega-Allianzen zu bremsen und anderen Gilden eine fairere Chance zu geben.

Auch sollen feindliche Gildenallianzen entfernt werden und Eroberungen zeitlich später starten. Zusätzlich soll es irgendwann ein Update am Respawn-Immunity-Timer geben, das es jedoch nicht zu den nächsten Belagerungen schaffen wird.

Am 5. Dezember 2024 wird ein Feature hinzugefügt werden, was es Spielern ermöglichen wird, ihre eigenen PvP-Matches zu eröffnen – sowohl privat als auch öffentlich. Zwar wird diese Funktion zu Beginn keine Belohnungen einbringen, jedoch ist geplant, zu einem späteren Zeitpunkt welche hinzuzufügen.

Welche anderen Änderungen sollen kommen? Tico spricht auch von weiteren Änderungen, die in nächster Zeit für Throne and Liberty geplant sind. So kündigt er die Einführung von Strafen für Spieler an, die einen Dungeon vorzeitig verlassen. Auch soll härter gegen sogenannten RMT („Real-Money-Trade“) vorgegangen werden, bei dem Spieler Leistungen oder Items im Spiel gegen echtes Geld anbieten.

Zusätzlich soll es zu Anfang nächsten Jahres Anpassungen an den Kämpfen und der Fortbewegung geben sowie Updates, die Spielern das Leben etwas leichter machen sollen. Damit soll es beispielsweise möglich sein, Gruppeneinladungen von außerhalb der eigenen Gilde und Freundesliste automatisch abzulehnen. Ein genauer Zeitrahmen, in dem die Neuerungen eintreten sollen, wird allerdings nicht genannt.

Habt ihr auch an der Belagerung teilgenommen? Solltet ihr das Event verpasst haben, werdet ihr im Dezember erneut die Gelegenheit bekommen, euch beim Kampf um den Thron zu beweisen.