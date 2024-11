In Throne and Liberty werden die mächtigsten Gilden dieses Wochenende bis zu 25.000 € erhalten und ihr könnt das verhindern

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Wenn der Kampf losgeht, habt ihr 45 Minuten Zeit, um euch eine Plünderzone zu sichern und damit richtig viel Geld abzustauben. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die Burgbelagerung spielt, haben wir hier einen Guide für euch: Throne and Liberty Burgbelagerung Guide: So spielt sich der Kampf um den Thron als Angreifer und Verteidiger

In den Schatzkammern der Burgen liegen inzwischen auf vielen Servern über 1,5 Millionen Luzent, was umgerechnet im Einkauf etwa 25.000 € bedeutet. Ein Teil davon könnt ihr erbeuten, selbst wenn eure Gilde nur klein ist.

Was ist das für ein Kampf? In Throne and Liberty dreht sich alles um den namensgebenden Thron. Dieser gibt der herrschenden Gilde viel Macht über die anderen Spieler. Sie erhalten die Möglichkeit, die Steuern einzustellen, den Kauf gewisser Items zu blockieren und Zugang zu einer neuen Gildenbasis.

