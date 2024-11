Throne and Liberty Burgbelagerung Guide: So spielt sich der Kampf um den Thron als Angreifer und Verteidiger

In Throne and Liberty dreht sich alles darum, welche Gilde am Ende den Thron besteigen darf. Wie die eigentliche Schlacht um den Thron abläuft, erklären wir euch hier.

In Throne and Liberty geht es schlussendlich um den namensgebenden Thron, den eine Gilde zusammen mit 3 verbündeten Gilden einnehmen muss. Dazu müssen die Allianzen bestehend aus bis zu vier Gilden gegeneinander in einer großen Schlacht antreten.

Der Gewinner erhält die Kontrolle über die Burg und damit die Kontrolle über die Steuern, gewisse Items und darf Entscheiden, wann der Steuertransport stattfindet. Außerdem erhält sie viel Luzent und Sollant.

Bei der Schlacht gibt es zwei Seiten: Die Verteidiger der Burg, die bislang die Kontrolle über sie hatten und die Angreifer der Burg. In unserem Guide befassen wir uns mit beiden Seiten. Nutzt die Übersicht, um schnell zu einem Thema eurer Wahl zu wechseln.

Anonymisierung der Gilden

Während der Burgbelagerung werden alle Charaktere anonymisiert. Ihr Namen und ihre Outfits werden verändert. Das bedeuten die Farben:

Blaue Outfits : Die Gildenmarkierungen von Spielern aus der eigenen oder verbündeten Gilden erscheinen in Blau.

: Die Gildenmarkierungen von Spielern aus der eigenen oder verbündeten Gilden erscheinen in Blau. Rote Outfits : Die Gildenmarkierungen fremder Gilden werden in Rot dargestellt, begleitet von einer zufälligen vierstelligen Zahl im Format „rot1234“.

: Die Gildenmarkierungen fremder Gilden werden in Rot dargestellt, begleitet von einer zufälligen vierstelligen Zahl im Format „rot1234“. Gelbe Outfits : Die Mitglieder der angreifenden Gilde werden in Gelb gekennzeichnet.

: Die Mitglieder der angreifenden Gilde werden in Gelb gekennzeichnet. Besondere Marken: Gildenleiter, Wächter und Berater haben spezielle Symbole neben ihrem Namen, die ihre Rolle hervorheben.

Die Belagerung als Angreifer

Wenn eure Gilde nicht der aktuelle Besitzer der Burg ist oder mit diesem verbündet ist, tretet ihr den Kampf als Angreifer der Festung an. Um die Burg einzunehmen, müsst ihr bis in den Thronsaal kommen, den feindlichen Gildenleiter erledigen und euerem Gildenleiter dabei helfen auf dem Thron Platz zu nehmen. Doch davor müsst ihr euch erstmal bis in die Burg und durch sie hindurch kämpfen.

Die Schwierigkeit im Kampf liegt vor allem daran, dass es zwar nur eine verteidigende Allianz gibt, jedoch mehrere Parteien zeitgleich versuchen, die Burg zu erobern. Ihr kämpft also auch gegen andere Angreifer.

Start der Belagerung als Angreifer

Noch bevor der Kampf startet, solltet ihr euch zusammen mit eurer Gilde formieren. Um in die Burg zu gelangen, gibt es verschiedene Wege.

An der östlichen Außenmauer gibt es eine Kanalisation. Diese kann von Spielern, die einen Dolch haben, genutzt werden, um in die Burg zu gelangen. Der Dolch hat die Fähigkeit Schattenstreich, mit der sie durch die Gitter zu den Ratten in der Kanalisation gelangen können. So gelangt man möglichst unbemerkt in die Burg.

In dem man die Ratten mit der Fähigkeit “Schattenstreich” angreift, gelangt man durch das Gitter.

Ein weiterer kreativer Weg in die Burg zu gelangen ist über den Gigantrit. Der mächtige Wal kommt bei seiner Runde um die Karte auch an der Burg Felswacht vorbei. Dies könnt ihr nutzen, um an allen vorbei direkt in Richtung Thronsaal zu fliegen.

Der Hauptweg in die Burg für euch und eure Verbündeten sind jedoch die Außenmauern. Um sie zu überwinden, müsst ihr eine der Belagerungsruinen einnehmen.

Mit den Belagerungsruinen über die Mauern

Es gibt vier Belagerungsruinen vor den Mauern der Burg Felswacht. Sie können nicht von den Verteidigern in der Burg eingenommen werden, wohl aber von deren Verbündeten und den Angreifern. Die Belagerungsruinen lassen sich vom Gildenanführer, Gildenberater und Gildenwächter erobern.

Einmal erobert kann sich die besetzende Gilde dort wiederbeleben, hin teleportieren und von dort aus die mächtigen Golems spawnen.

Golems reißen die Mauern ein

Golems sind das Werkzeug der Wahl für die Angreifer, um die Burgmauern zu überwinden. Es gibt 4 verschiedene Golems:

Steinbrecher dienen dazu, Mauern, Türme und Tore zu durchbrechen und können zudem genutzt werden, um Gegner von den Mauern zu stoßen.

dienen dazu, Mauern, Türme und Tore zu durchbrechen und können zudem genutzt werden, um Gegner von den Mauern zu stoßen. Schlachtträger sind Transportgolems, die an Wänden hochklettern können und es den Spielern ermöglichen, über diese hinwegzukommen.

sind Transportgolems, die an Wänden hochklettern können und es den Spielern ermöglichen, über diese hinwegzukommen. Torhämmer sind Fernkampf-Golems, die aus der Distanz Tore, Mauern und Türme zerstören können und zudem für kurze Zeit den erlittenen Schaden reduzieren.

sind Fernkampf-Golems, die aus der Distanz Tore, Mauern und Türme zerstören können und zudem für kurze Zeit den erlittenen Schaden reduzieren. Sprungangreifer sind gefährliche Golems, spezialisiert auf das Überwinden von Mauern und das Aufspüren von Feinden.

Um einen Golem zu beschwören, braucht die Gilde Golem-Schiefertafeln, die sie in der Gildenbasis beim Gildenwarenhändler kaufen können.

