Auch mehr als einen Monat nach dem Start von Throne and Liberty plagt ein Rätsel die Spieler des MMORPG

In Throne and Liberty sind die Dungeons für die meisten Spieler inzwischen keine Herausforderung mehr. Doch ein Rätsel plagt die Spieler des MMORPG auch noch einen Monat nach dem Start.

Wie steht es um die Dungeons in Throne and Liberty? Die Dungeons in Throne and Liberty stellten gerade am Anfang viele Spieler vor große Probleme. Manche Gruppen brauchten Stunden für den Abschluss, andere Spieler dachten sogar darüber nach, das Spiel deshalb aufzugeben.

Die Spieler, die wussten, wie es ging, kapselten sich häufig von anderen ab und nutzen statt des Matchmakings die Gruppen-Anschlagstafel. Dort filterten ihre Mitglieder einfach nach Gearscore. Amazon steuerte entgegen und verteilt inzwischen Belohnungen für den Abschluss über das zufällige Matchmaking, damit die Profis auch mit den neuen Spielern zusammen spielen.

Während die Profis die Mechaniken und Tricks an andere weitertragen, hilft die bessere Ausrüstung, die viele Spieler inzwischen besitzen, um die Dungeons noch schneller abzuschließen. Ein bestimmter Dungeon bereitet den Spielern jedoch immer noch Probleme und die können nicht mit besserer Ausrüstung gelöst werden.

Einfacher gesagt als getan

Was für ein Dungeon sorgt für Probleme? Auch über einen Monat nach der Veröffentlichung von Throne and Liberty kommt es zu Problemen beim Dungeon „Schlächterschlucht“. Dabei ist es gar nicht der Endboss, der vielen Spielern zu schaffen macht. Die Probleme gibt es beim Rätsel vor dem Endboss.

Die Ork-Schattenbeschwörer im Dungeon „Schlächterschlucht“ haben eine einzigartige Fähigkeit. Sie können einen Verbündeten verzaubern, sodass dieser keinen Schaden mehr erhält. Man muss also erst den Beschwörer erledigen, bevor man den verzauberten besiegen kann.

Für ein Rätsel kurz vor dem Endboss stehen sich jedoch zwei der Ork-Schattenbeschwörer gegenüber und verzaubern einander. In der Theorie ist das Rätsel einfach gelöst: Beide Beschwörer müssen zeitgleich gestunnt werden, um den Zauber zu brechen. Dann sind sie für die Dauer des Stuns angreifbar. In der Praxis verzweifeln die Gruppen jedoch immer wieder daran.

Warum ist das so schwierig? Durch die vielfältigen Waffenkombinationen in Throne and Liberty, haben viele Spieler gerade im PvE keinen Stun-Skill dabei. Bei manchen sorgt aber auch wohl einfach die fehlende Erklärung für Fragezeichen.

Außerdem ist die Koordination ein Problem. Die Spieler schaffen es häufig nicht, die Fähigkeiten zeitgleich auf die zwei Orks zu zaubern, und so haben die Stuns dann keinen Effekt. Allgemein scheinen viele Spieler einfach darauf zu warten, dass jemand anderes das Rätsel für sie löst.

Was sagen die Spieler selbst dazu? Auf Reddit sorgte zuletzt ein Beitrag für Aufsehen, der genau dieses Rätsel als schwierigsten Teil von allen Dungeons betitelt. Der Nutzer IShatMyselfInDota schreibt darunter auf Reddit: „DD-Spieler kreischen und fauchen in der Ecke, wenn ich sie frage, ob sie wissen, was CC-Timing ist.“

Auch HiDariUs_G auf Reddit hat die Problematik erlebt: „War buchstäblich in einer Gruppe, in der ich der Einzige mit einem Stun-Skill war, und ich meinte: ‚Ihr solltet besser auch einen ausrüsten, sonst können wir echt nicht weitermachen!‘“

Der Nutzer Wasabyee erklärt auf Reddit wie es auch alleine geht: „Als Spellblade [Anmerkung der Redaktion: So wird die Waffenkombination Dolch und Stab genannt] mache ich das alleine: Ich friere einen Gegner ein, schattenschreite mich zum anderen und erledige ihn, dann schatteschreite ich zurück zum Eingefrorenen und mache auch ihn fertig.“

Nicht mehr lange, dann werden nur noch wenige Spieler täglich an dem Rätsel hängen. Für dieses Jahr sind nämlich noch neue Dungeons in Throne and Liberty angekündigt, die jedoch anderen Loot mit sich bringen werden manch einer ihn aus der koreanischen Version des Spiels gewöhnt ist: Throne and Liberty: Tier 2 Dungeons – Alles, was bisher bekannt ist und wie ihr euch darauf vorbereiten könnt