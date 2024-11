Frau vergleicht die Zeit, die ihr Freund mit Throne and Liberty und ihr verbracht hat, das MMORPG gewinnt klar

Das MMORPG Throne and Liberty ist mittlerweile seit etwas mehr als einem Monat draußen und es gibt diverse Spieler, die hunderte Stunden in Solisium verbracht haben. Auf der Strecke bleibt dabei manch eine Beziehung, wie jetzt der Beitrag eines Spielers zeigt.

Was ist das für ein Beitrag? Auf Reddit hat der Spieler TouchAsleep einen Screenshot veröffentlicht, den er mit den Worten „Meine Frau findet, dass ich zu viel Throne and Liberty spiele, also hat sie mir das geschickt“ kommentiert.

Das Bild zeigt die Spielzeit des Nutzers TouchAsleep in Throne and Liberty über die vergangenen zwei Wochen: 192,5 Stunden. Direkt darunter eine Zusatzinfo seiner Partnerin: In diesem Zeitraum habe er nur vier Stunden mit ihr verbracht. Das MMORPG hat den Kampf um die Gunst des Mannes – zumindest in dieser Phase – also wohl ganz klar gewonnen.

„Deine Freundin hat recht, Bruder. Du spielst zu viel.“

Wie reagiert die Community? Unter dem Post haben sich bereits mehr als 170 Kommentare versammelt. Dazu kommen mehr als 450 Upvotes.

Xenocide_X schreibt auf Reddit: „Du willst mir also sagen, dass du durchschnittlich auf 13,75 Stunden am Tag kommst … Deine Freundin hat recht, Bruder. Du spielst zu viel.“

reeelax kommentiert auf Reddit: „Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe ein paar Stunden am Tag, um zu spielen, mit Job, Frau und Haustieren. Verdammt, ich habe nicht einmal Kinder, aber 13 Stunden am Tag klingen für mich wahnsinnig. Das ist meiner Meinung nach der schnellste Weg, um den Spaß an einem Spiel zu verlieren.“

Krookz_ hat einen Rat (via Reddit): „Vielleicht solltest du ein Gleichgewicht herstellen, bevor du eines oder beides verlierst. Das Mädchen, weil du sie ignorierst, und das Spiel, weil du zu viel tust und ausbrennst/ es langweilig wird. Gleichgewicht ist der Schlüssel!“

Auf Reddit finden sich derzeit übrigens diverse Posts, in denen die enorme Spielzeit einiger Spieler diskutiert wird. Lilith999777 erklärt in ihrem Beitrag auf Reddit etwa, dass auch ihr Partner süchtig nach Throne and Liberty sei, mit fast 600 Stunden Spielzeit in fünf Wochen.

In anderen Beiträgen erklären Spieler mit hoher Spielzeit, dass sie mittlerweile den Spaß verloren haben. BazimQQ schreibt in seinem Beitrag auf Reddit: „Ich glaube, ich muss aufhören. 200 Stunden drin, fast 3.500 Gearscore und ich bin ziemlich ausgebrannt. Das Spiel fängt an, sich mehr wie ein Job als ein Spaß anzufühlen und alles ist einfach so langweilig, weil man es wieder und wieder und wieder tut.“

Unter solchen Posts erklären viele Kommentierer, dass es kein Wunder sei, wenn man nach so vielen Spielstunden über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum ausgebrannt sei und keine Lust mehr habe.

Zudem dürfe man bei so einer Zeitinvestition nicht Throne and Liberty dafür verantwortlich machen, dass es kaum noch etwas zu tun gäbe, so das Feedback von Teilen der Community. Unser MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz spielt Throne and Liberty eher gemächlich (81 Stunden Spielzeit bisher) und hat daher auch jetzt noch Spaß in Solisium: Throne and Liberty macht eine Sache viel besser als Lost Ark, lockt mich dadurch noch lange auf die Server