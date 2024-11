Throne and Liberty: 5 Bosse, die einfach richtig Spaß machen

In Throne and Liberty gibt es viele verschiedene Bosse. Alle Bosse haben unterschiedliche Fähigkeiten und Mechaniken, die es zu beachten gibt. Fünf Bosse machen jedoch einfach richtig Spaß.

Was ist das für eine Liste? In Throne and Liberty gibt es viele verschiedene Bosse und alle bringen ihre eigenen Techniken und Fähigkeiten mit, die die Spieler beim Kampf gegen die großen Widersacher beachten müssen. Nachdem wir uns bereits 5 Bosse angesehen haben, die richtig nervig sind, folgt nun eine Liste mit fünf Bossen, deren Kämpfe so richtig Spaß machen.

Nicht jeder Bosskampf in Throne and Liberty ist spaßig. Die fünf in unserer Liste überzeugen jedoch mit kreativen Mechaniken, interessanten Angriffen und einem schönen Kampf.

Diese Liste richtet sich nach der Meinung des Autors und behandelt ausschließlich Feld- und Gildenbosse. Obermotze aus den Dungeons wurden nicht in die Betrachtung eingeschlossen. Die Bosse auf der Liste sind in keiner bestimmten Reihenfolge angeordnet.

Aridus

Aridus ist wohl einer der anspruchsvollsten Feldbosse in Throne and Liberty. Er wartet im 5. Untergeschoss vom Abgrund von Syleus auf euch. Der Lich möchte euch am liebsten für immer schlafen legen und bringt eine interessante Mechanik mit sich.

Für viele mag Aridus ein Buch mit sieben Siegeln sein, aber seine Mechaniken lassen sich als Gruppe gut bewerkstelligen und machen, wenn man sie einmal verstanden hat, auch richtig Spaß.

Während des Bosskampfes spawnen Wespen, die Spieler verfolgen. Wenn der Boss alle Spieler schlafen legt, sorgen diese Wespen durch ihren Schaden dafür, dass die Spieler wieder aufwachen. Wer eine Wespe hat, muss seine Verbündeten also wecken, um sie vor dem Tod zu bewahren.

Vor allem die Spieler auf dem äußeren Ring der Boss-Arena sind in Gefahr, diese sollten vom Team als Erstes geweckt werden, da der Schaden der Mechanik außen höher ist als im inneren Kreis.

Während des Kampfes lässt Aridus jedoch auch ein grünes Gas erscheinen, das viel Schaden bei den Spielern anrichtet. Spieler sollten möglichst schnell davon Abstand nehmen und müssen geheilt werden.

In der Praxis ist der Kampf gegen Feldboss Aridus sehr interessant, vor allem, sobald die Gruppe die Mechanik rund um das Schlafen beherrscht. Optisch sind die grünen Fähigkeiten in dem düsteren Gebiet eine gelungene Abwechslung, sonst zeichnet der Kampf sich grafisch jedoch nicht sehr ab.

