Throne and Liberty: Server Status – gibt es aktuell Probleme mit den Servern?

Am 26. September 2024 ist Throne and Liberty in den Early Access gestartet, am 01. Oktober 2024 folgte der finale Launch. Seitdem führt Amazon Games regelmäßig Wartungsarbeiten durch. MeinMMO verrät, wo ihr Infos zum Server-Status findet.

Wie ist der Server Status von Throne and Liberty? Da weiterhin viele Leute nach dem Server-Status von Throne and Liberty googlen, hier noch einmal der Hinweis:

Aktuelle Meldungen zum Server-Status findet ihr entweder auf dem offiziellen X-Kanal von Throne and Liberty oder im Server-Status-Bereich vom offiziellen Discord-Kanal. Zudem gibt es auf der offiziellen Webseite des MMORPGs eine Übersicht zum aktuellen Server-Status, ähnlich wie bei Lost Ark. Ihr findet diese Übersicht auf playthroneandliberty.com.

Update vom 4. November 2024: Damit ihr jederzeit selbst nachschauen könnt, wie es um den Server Status von Throne and Liberty steht, haben wir diesen Artikel noch einmal für euch aktualisiert. Bei größeren Wartungsarbeiten werden wir euch in eigenständigen Meldungen auf dem Laufenden halten.

Update vom 27. September 2024 – 13:56 Uhr: Deutlich früher als angekündigt sind die Server von Throne and Liberty wieder online! Auf dem offiziellen Discord hat Sandovall von Amazon Games zudem eine mögliche Lösung für das weiter unten erwähnte Xbox-Problem:

Drückt den Xbox-Button auf dem Controller

Geht zu Profil & System > Einstellungen > Account

Wählt Privacy & Online Safety > Xbox Privacy > View details and customize > Communication & Multiplayer

Wählt Join cross-network play und bestätigt mit Allow

Update vom 27. September 2024 – 12:00 Uhr: Die Server von Throne and Liberty sind weiterhin offline und es gab auf Discord, X und der offiziellen Webseite bislang auch kein Update, dass die Wartungsarbeiten früher als erhofft beendet werden können.

Update vom 27. September 2024 – 10:05 Uhr: Die Server von Throne and Liberty sind jetzt mit leichter Verspätung für die anstehenden Wartungsarbeiten offline gegangen. Voraussichtlich sollen die Server in sechs Stunden, also ab 16:00 Uhr, wieder verfügbar sein. Alle zwei Stunden findet ihr hier von uns ein Update zum Server-Status.

Wie lief der Frühzugang? Es kommt stark darauf an, wen man fragt. Eine durchaus große Zahl von Käufern der Frühzugang-Pakete konnten sich am Startabend problemlos einloggen und losspielen oder mussten sich kurzzeitig gedulden, weil sie in einer recht kurzen Warteschlange saßen.

Genauso gab es aber auch viele Spieler, die fürs Erste überhaupt nicht auf die Server kamen. Auch sämtliche MeinMMO-Redakteure und -Autoren mit Frühzugang hatten mit Problemen zu kämpfen. Einige technische Baustellen wurden mittlerweile gefixt. Andere sind weiterhin akut.

Wichtig: Wir werden ab 10 Uhr alle zwei Stunden den Server-Status checken und ein Update raushauen. Es lohnt sich also, regelmäßig hier vorbeizuschauen.

Probleme beim Early Access

Welche Baustellen gab und gibt es? Auf Steam erklärten viele Käufer der Frühstartpakete, dass sie nach Early-Access-Start das installierte Throne and Liberty nicht starten konnten, da der Startknopf weiterhin ausgegraut war. Andere konnten die Installation nicht vollständig durchführen, da sich T&L nicht korrekt entpacken wollte.

Als das Problem gelöst war, rannten viele Betroffene auf die nächste Mauer zu: Abstürze und Timeout-Fehler beim Versuch, sich ins MMORPG einzuloggen. Zudem kam es auf diversen Servern zu langen Warteschlangen. Oder man flog immer wieder vom Charakterauswahlbildschirm zurück zum Startbildschirm.

Amazon Games reagierte und brachte weitere Server online. Zudem wurden die Spielerobergrenzen auf ausgewählten Servern erhöht – etwa auf allen Servern der Region NA East.

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz konnte sich zumindest am heutigen Freitag erstmals problemlos in die Early-Access-Version von Throne and Liberty einloggen.

Was ist mit den Konsolen? Besonders kritisch ist ein Fehler, der die Xbox-Spieler von Throne and Liberty betrifft. Diese erhalten die Nachricht, dass sie aufgrund der Art, wie ihr Account eingerichtet ist, keine Multiplayer-Spiele zocken dürfen. Heute Morgen gab es auf X zumindest die Bestätigung, dass man an dem Problem arbeiten würde.

Server-Status und Wartungsarbeiten

Was haben die Entwickler für den 27. September 2024 angekündigt? Ab 10 Uhr soll es zu ungeplanten Serverwartungen kommen, mit denen diverse Baustellen behoben werden sollen. Die Downtime soll etwa sechs Stunden betragen. Käufer der Frühstart-Version können also auch am zweiten Tag ihren Frühstart nicht vollends auskosten.

Wo finde ich regelmäßige Updates zum Server-Status? Aktuelle Meldungen findet ihr entweder auf dem offiziellen X-Kanal von Throne and Liberty oder im Server-Status-Bereich vom offiziellen Discord-Kanal. Zudem gibt es auf der offiziellen Webseite des MMORPGs eine Übersicht zum aktuellen Server-Status, ähnlich wie bei Lost Ark. Ihr findet diese Übersicht auf playthroneandliberty.com.

Auf wie viele Spieler kommt Throne and Liberty? Der Peak auf Steam lag vergangene Nacht bei 53.884 gleichzeitig aktive Spieler (via steamdb.info). Wie viele Konsolen-Fans noch dazu kommen, ist unklar.

Am Wochenende und zum Free2Play-Launch am 1. Oktober 2024 könnte es weitere Peaks geben. Spätestens dann wird sich abzeichnen, wie erfolgreich der Start von Throne and Liberty im Westen ausfallen wird.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty erscheint am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5. Es wird Crossplay zwischen den Plattformen geben. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass, Echtgeld-Währungen und den Verkauf von Frühzugang-Paketen (Start ab dem 26. September 2024). Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.