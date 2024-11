Throne and Liberty: Königin Bellandir – So besiegt ihr den Erzboss

In Throne and Liberty ist Königin Bellandir ein besonderer Boss, dieser taucht nämlich nur einmal pro Woche im Spiel auf und ist somit ein Erzboss (engl. Archboss) und besonders stark. MeinMMO zeigt euch, wie ihr ihn zur Strecke bringt.

Wo findet man Königin Bellandir und was kann der Boss? Königin Bellandir ist ein Stufe-50-Erzboss, der bislang nur einmal in der Woche in Throne and Liberty auftaucht, und zwar derzeit immer samstags um 19 Uhr der jeweiligen Serverzeit. Dabei wechselt das Event zwischen PvP und PvE. Ihr erkennt ein friedliches Event an der blauen Taube.

Ihr findet Königin Bellandir in der Nähe der Sandwurmhöhle. Der Erzboss erscheint bei der Falle der Königin. Bereitet euch gut auf den Boss vor, da er nicht einfach zu besiegen ist. Zudem ist beim Boss-Event auch manchmal eine Konfliktzone, dann müsst ihr euch zusätzlich gegen andere Spieler wappnen.

Wenn beim Erzboss eine PvP-Zone herrscht, sind die Regeln zur Verteilung der Beute anders, als bei einem PvE-Event. Habt in den Konfliktzonen unbedingt eure Gilde dabei und achtet darauf, nicht zu sterben, damit ihr mehr Chancen auf Loot habt. Deckt euch zudem beim Gildenhändler mit Neutralisator für das Gift der Königin ein, bevor ihr in den Kampf stürmt.

Habt ihr euch gut ausgerüstet und eure Gilde versammelt, kann es losgehen. MeinMMO verrät euch, worauf ihr bei Königin Bellandir achten müsst und wie seine Angriffe und Mechaniken funktionieren, damit ihr den Erzboss besiegen könnt.

Gilden sind besonders wichtig, wenn es um PvP-Bosse geht, wofür sie noch gut sind seht ihr hier:

Throne and Liberty Königin Bellandir – Erzboss Mechaniken

Tretet ihr in der Wüste gegen Königin Bellandir an, deckt euch vorher mit mindestens zwanzig bis vierzig Neutralisator für das Gift der Königin ein, die ihr vom Gildenhändler in Burg Felswacht mit Gildenmünzen kaufen könnt. Der Erzboss vergiftet nämlich alle Spieler in der Arena mit einem Gift-DoT, der über die Zeit viel Schaden verursachen kann.

Herrscht bei Königin Bellandir ein PvP-Event, gibt es mehrere Möglichkeiten, andere Spieler leicht zu erledigen. Schließt euch mit eurer Gilde zusammen. Je mehr Beitrag jedes Gildenmitglied im Kampf leistet, desto höher ist die Chance, Loot zu erhalten. Wird man erledigt, verliert man 70 Prozent seines beigesteuerten Beitrags. Eliminiert ihr andere Spieler, erhöht sich also eure Chance auf Loot erheblich.

Achtet auf folgende Situationen, in denen andere Spieler zur leichten Beute für euch werden:

Wenn der Erzboss zum Start des Kampfes auftaucht, betäubt Königin Bellandir alle Spieler mit einem Flächenangriff. Haltet ihr zu Beginn Abstand, könnt ihr die Spieler erledigen, die sich nicht verteidigen können.

Löst Königin Bellandir einen Sandsturm aus, kann es sein, dass einige Spieler dem Strudel nicht entrinnen können. Diese sind dann gezwungen, sich in Morphs zu verwandeln. Damit sind sie euch schutzlos ausgeliefert.

Krallt sich ein Wurm an euch fest, könnt ihr dessen Flächenschaden benutzen, um andere Spieler in eurer Nähe in die Luft zu jagen.

Um diese strategischen Schlachtzüge auszuführen, solltet ihr die Mechaniken von Königin Bellandir kennen. Wir verraten euch, wie sie funktionieren.

Königin Bellandir taucht auf

Direkt zum Start, wenn der Erzboss Königin Bellandir erscheint, werden alle Spieler in seiner Nähe für ein paar Sekunden betäubt. Haltet euch also zu Beginn nicht an dem Ort auf, wo der Erzboss auftauchen wird, um der Betäubung zu entgehen.

Sandsturm

Sobald Königin Bellandir ihren Kopf in den Sand steckt und einige Worte murmelt, entfacht ein mächtiger Sandsturm, der fast die gesamte Arena einnimmt. Die Spieler, die sich in der Mitte befinden, werden gnadenlos vom Sandsturm erfasst und eingesaugt. Rennt so schnell wie möglich weg, wenn der Erzboss seinen Kopf vergräbt, damit ihr nicht erwischt werdet. Endet der Angriff, werden alle, die im Sturm feststecken, erbarmungslos ausgelöscht.

Larven

Ähnlich wie bei der Höhle der Zerstörung tauchen während des Kampfes Larven auf, die sich an zufälligen Spielern festhalten. Die werdet ihr allerdings nicht wieder los und explodieren nach einer Weile. Habt ihr eine der Larven, solltet ihr euch von euren Gildenmitgliedern entfernen, damit sie durch den Flächenschaden nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Letzter Sprung

Hat der Erzboss Königin Bellandir nur noch 10 Prozent seines Lebens, erhebt sich der Wurm in die Luft, um gleich darauf wieder auf den Boden zu knallen. Dieser Angriff macht massiven Schaden an allen, die sich in der Nähe befinden. Entfernt euch also schnell von ihr, wenn ihr seht, dass sie zum Sprung ansetzt.

Wutangriff

Königin Bellandir besitzt zudem einen Wutangriff, der die Spieler in die Luft wirft und erheblichen Schaden verursachen kann. Diesen führt der Erzboss zweimal hintereinander aus und besonders Nahkämpfer sind von dem Angriff betroffen. Sorgt also dafür, dass ihr genügend Ausdauer habt, um den Angriff zu blocken.

Für einen perfekten Block wartet ihr, bis der große violette Kreis immer kleiner wird und den inneren violetten Kreis berührt. Dann drückt ihr die Taste, um zu blocken. Schafft ihr den perfekten Block, so könnt ihr anschließend sogar mit einer extra Fähigkeit auf derselben Taste angreifen.

Königin Bellandirs Belohnungen

Wenn ihr Königin Bellandir besiegt, erhaltet ihr als garantierte Belohnung die Boss-Truhe der Eroberungsbelohnung mit der Chance auf gute Belohnungen. Habt ihr allerdings besonders viel Glück, könnt ihr eins der folgenden Gegenstände erhalten:

Königin Bellandirs giftiger Stachelwerfer

Königin Bellandirs ermattende Klinge

Königin Bellandirs Schwarmstab

Gewand der Wirbelnden Essenz

Haube des Aufgestiegenen Wächters

Phantomwolf-Handschuhe

Band der Universalmacht

Morrigan-Rabe

Hochwertiger Rubrix

Seltener Rubrix

Hochwertiger Waffen-Wachstumsstein

Seltener Waffen-Wachstumsstein

Hochwertiges Emeret

Seltenes Emeret

Hochwertiger Zubehör-Wachstumsstein

Seltener Zubehör-Wachstumsstein

Seltener polierter Kristall

Edler polierter Kristall

Königin Bellandirs Seelenfragment

Jetzt solltet ihr für den Kampf mit Königin Bellandir vorbereitet sein, um ihn erledigen zu können. Wenn ihr sonst noch Probleme mit anderen Bossen oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.