In Throne and Liberty müssen Spieler einen Dungeon stundenlang laufen, dabei treibt ein Geräusch sie in den Wahnsinn

In Throne and Liberty läuft das Halloween-Event noch diese Woche. Während einige Spieler es wohl vermissen werden, bedeutet das Ende des Events viel Arbeit für diejenigen, die noch nichts getan haben.

Was ist das für ein Event? Vom 25. Oktober 2024 bis zum 14. November 2024 läuft das Halloween-Event in Throne and Liberty. Dabei ist ganze Karte mit Dekoration ausgestattet und es gibt zusätzliche Händler, die eventbezogene Waren verkaufen. Für viele ist allerdings der Event-Dungeon das Highlight des Spiels.

Dieser bietet den Spielern nicht nur einen zusätzlichen Dungeon, sondern auch die Chance auf weiteren Loot, Aktivitätspunkte und kosmetische Items.

Hier erfahrt ihr, wie ihr an Köder und Salz im Spiel kommt:

Die Geräusche im Dungeon werden zum Meme

Was hat es mit den Geräuschen auf sich? Im Event-Dungeon erwartet uns Lampiotinger, ein fliegender Hase, der uns ähnlich wie ein Amitoi durch den Dungeon als Sprecher begleitet.

Ganz wie der Name des Wesens schon verrät, sagt der Hase alle paar Wörter „Ting“. Das ist so häufig und auffällig, dass die Spieler es inzwischen nicht mehr hören können (via Reddit). Daraus haben sich auch einige Memes entwickelt:

Einige Spieler müssen den Event-Dungeon diese Woche aber noch über 25-mal laufen und sich dadurch so richtig viele „Ting“s am Stück anhören.

Warum müssen die Spieler den Dungeon so oft laufen? Um am Ende des Dungeons Loot aus der Kiste des Endbosses zu erhalten, müssen die Spieler ein Zuckerhütchen einsetzen. Davon kann man täglich mehrere erhalten und sie auch ansammeln.

Das hat ein Spieler auf Reddit bislang getan und ist inzwischen bei 26 Stück angelangt. Das bedeutet, er muss den Event-Dungeon noch mindestens 26-mal laufen, bevor er am 14. November seine Pforten schließt. Bis dahin kommen auch noch weitere Versuche dazu.

Was passiert mit der nicht genutzten Währung? Wenn der Spieler den Dungeon nicht durchläuft, wird seine Währung wohl verfallen. Nachdem der Dungeon am 14. November geschlossen wird, bleibt noch eine Woche, um bei den Händlern die gesammelten Belohnungen aus den Dungeons in Items umzuwandeln.

Am 21.11. verschwinden dann spätestens auch die NPCs und wohl auch die Dekoration aus dem Spiel. Lange wird es jedoch wohl nicht dauern, denn mit Weihnachten könnte sich bereits der nächste Anlass anbahnen, der ein neues Event mit sich bringt. Bis dahin soll sich auch die nervige Gruppensuche bessern: Amazon reagiert auf steigenden Frust der Spieler mit ihrem neuen MMORPG auf Steam, PS5, Xbox