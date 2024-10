Neues System in Throne and Liberty sollte Anfängern helfen, eine Gruppe zu finden, nervt jetzt zahlreiche Spieler

Mit dem neuesten Update in Throne and Liberty wurde die Möglichkeit eingeführt, sich für zufällige Koop-Dungeons anzumelden und diese mit unbekannten Mitspielern für zusätzlichen Loot zu meistern. Doch einige Spieler nutzen das System zu ihrem Vorteil aus.

Was nervt die Spieler? Die zufällige Koop-Dungeon-Suche in Throne and Liberty sollte eigentlich neuen Spielern zugutekommen, die sich noch keiner Gilde oder Gruppe angeschlossen haben, um ein Team für einen Dungeon schnell füllen zu können. Doch das System wird derzeit zweckentfremdet.

Da es in MMORPGs anspruchsvoll sein kann, zufällige Dungeons mit zusammengewürfelten Teams zu meistern, erhält man im besagten Dungeon spezielle Buffs, die das Team stärken, sowie zusätzlichen Loot in der Boss-Kiste als Anreiz.

Betritt man allerdings die Warteschlange, so wird einem angezeigt, welcher zufällige Dungeon vom Spiel ausgewählt wurde und wenn man diese verlässt, so erhält man keine Strafe. Viele Spieler nutzen die neue Funktion zu ihrem Vorteil, was andere hingegen nervt.

Schließt euch in Throne and Liberty einer Gilde an, um gemeinsam an Kämpfen teilzunehmen:

Der Kampf um die Dimensionale Essenz

Was bekommt man durch die zufällige Dungeon-Suche? Durch die Teilnahme an der zufälligen Koop-Dungeon-Suche erhält man am Ende nicht nur eine normale Boss-Truhe mit den üblichen Belohnungen, sondern man bekommt auch noch eine „Zufällige Spielersuche Belohnungen“ Kiste, die speziellen Loot enthält.

Zum einen befindet sich darin die „Dimensionale Seelenscherben-Auswahltruhe“. Aus dieser Auswahltruhe kann man sich eine weitere Seelenscherbe nach Wahl sichern. Zum anderen hat man bei der speziellen Kiste noch eine Chance von sieben Prozent eine seltene Dimensionale Essenz: Erlösung aus der Truhe zu ziehen. Doch die „Zufällige Spielersuche Belohnungen“ Kiste gibt es ausschließlich bei Nutzung der Zufallssuche.

Da jedoch keine Strafe beim Abbrechen der Warteschlange anfällt, kann ein Spieler die Warteschlange immer wieder verlassen und neu betreten, bis er seinen Wunsch-Dungeon angezeigt bekommt.

Auf Reddit beschweren sich Spieler darüber, dass ihre Warteschlange andauernd abgebrochen wird. Doch es gibt auch Spieler, die sich über die Lücke im System freuen:

TCarneiro89 (via Reddit): „Wieso verlassen immer alle die Warteschlange, das ist so nervig!“

lemstry ist für eine Strafe (via Reddit): „Leute sollten eine Matchmaking-Strafe bekommen, wenn sie die Matches ablehnen“

FB-22 beleuchtet es von beiden Seiten (via Reddit): „Ja, es ist nett für die Person, die auswählt, aber ärgerlich für alle anderen, da das Fenster 15 Mal hintereinander auf- und zugeht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht die beabsichtigte Art und Weise ist, wie die Entwickler die zufällige Warteschlange nutzen wollten.“

mrtokeydragon kam auf den Geschmack (via Reddit): „Ich habe das bis jetzt gar nicht bemerkt. Ich schätze, ich werde jetzt auch damit anfangen, warum nicht, denke ich.“

Sprint_ca sieht den Vorteil (via Reddit): „Es ist buchstäblich nur 15 Sekunden lang nervig, um aber letztendlich eine viel schnellere Gruppe zu bekommen.“

Die Entwickler von Throne and Liberty könnten dem Problem entgegenwirken, indem sie eine Strafe für das Abbrechen der Warteschlange einführen. Dann besteht allerdings die Möglichkeit, dass Spieler die Zufallssuche meiden und somit erneut keine vollständigen Gruppen zustande kommen.

Eine alternative Lösung wäre, dass der Dungeon in der Zufallssuche vorher nicht mehr angezeigt wird, so wüsste man nicht, welcher Dungeon ansteht. Das würde das absichtliche Abbrechen der Warteschlange ganz ohne Strafen verhindern. Dann läuft man jedoch Gefahr, dass die Spieler den Dungeon verlassen, nachdem sie drin sind und erfahren haben, welcher es ist.

Ob die Entwickler das System anpassen werden, bleibt offen, da bisher keine offiziellen Informationen dazu vorliegen.

Wenn ihr nichts mehr zu Throne and Liberty verpassen wollt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei, dort halten wir euch immer auf dem Laufenden: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.