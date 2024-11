Throne and Liberty: Boss Timer – So verpasst ihr keinen Boss

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Falls ihr die beiden Erzbosse besiegen wollt, solltet ihr euch vorher lieber wappnen, um sie erledigen zu können. Wenn ihr die Mechaniken der beiden Archbosse wissen wollt oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.

Ihr könnt in der Liste alle Bosse des jeweiligen Tages und die Uhrzeiten, zu denen sie erscheinen, ablesen. Zudem gibt es zwei besondere Weltbosse, die nur einmal pro Woche erscheinen. Dabei handelt es sich um Erzbosse (engl. Archboss). Die spawnen immer am selben Tag, zur selben Uhrzeit und wechseln dabei zwischen PvE- und PvP-Event hin und her. Bei den Erzbossen handelt es sich um Königin Bellandir und Tevent . Das sind ihre Spawnzeiten:

Was für Alternativen haben wir in der EU? Aktuelle stehen uns nicht allzu viele Alternativen zur Verfügung. Ihr könnt die Spawnzeiten der Bosse allerdings auch direkt im Spiel für den jeweiligen Tag ablesen. Dafür öffnet ihr die große Karte und werft einen Blick auf den linken Teil eures Bildschirms. Dort seht ihr verschiedene Schaltflächen.

In Throne and Liberty gibt es viele Bosse, die zu unterschiedlichen Zeiten erscheinen. MeinMMO verrät euch, ob es einen Boss Timer gibt.

