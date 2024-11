Throne and Liberty: Tevent – So besiegt ihr den Erzboss

In Throne and Liberty ist Tevent ein besonderer Boss. Er taucht nämlich nur einmal pro Woche im Spiel auf. Dadurch ist er ein Erzboss (engl. Archboss) und somit eine besonders harte Nuss. MeinMMO zeigt euch, wie ihr ihn zur Strecke bringt.

Wo findet man Tevent und was kann er? Tevent ist ein Stufe-50-Erzboss, der bislang nur einmal in der Woche in Throne and Liberty auftaucht, und zwar derzeit immer mittwochs um 19 Uhr der jeweiligen Serverzeit. Dabei wechselt das Event zwischen PvP und PvE. Ihr erkennt ein friedliches PvE-Event an der blauen Taube.

Ihr findet Tevent im Nordwesten der Ruinen von Turayne. Der Erzboss erscheint in der Mitte des Tevent Tempels. Bereitet euch gut auf den Boss vor, da er nicht einfach zu besiegen ist. Zudem herrscht in der Arena manchmal eine Konfliktzone, dann müsst ihr euch auch gegen andere Spieler wappnen.

Wenn beim Erzboss eine PvP-Zone herrscht, sind die Regeln zur Verteilung der Beute anders, als bei einem PvE-Event. Habt in den Konfliktzonen unbedingt eure Gilde dabei und achtet darauf, nicht zu sterben, damit ihr mehr Chancen auf Loot habt.

Habt ihr euch gut ausgerüstet und eure Gilde versammelt, kann es losgehen. MeinMMO verrät euch, worauf ihr bei Tevent achten müsst und wie seine Angriffe und Mechaniken funktionieren, damit ihr den Erzboss besiegen könnt.

Gilden sind unglaublich wichtig in Throne and Liberty, warum seht ihr hier:

Throne and Liberty Tevent – Erzboss Mechaniken

Da der Erzboss als friedlicher Boss oder als Konfliktzone erscheinen kann, müsst ihr besonders aufmerksam sein. Sind an seinem Symbol zwei rote gekreuzte Schwerter, können euch beim Erzboss auch andere Spieler angreifen und niederstrecken. Zudem ist die Verteilung der Beute anders, als bei einem PvE-Event.

Befindet sich der Erzboss in einer Konfliktzone, ist es ratsam, sich mit der eigenen Gilde zusammenzuschließen. Gemeinsam könnt ihr dann versuchen, den äußeren Ring der Arena unter eure Kontrolle zu bringen. Steht ihr am Rand des Geschehens, habt ihr nicht nur den vollen Überblick, sondern auch ein leichtes Spiel, den anderen Spielern im inneren Kreis Schaden zuzufügen.

Beobachtet die Arena und wenn jemand unachtsam ist, weil er einer Mechanik des Bosses ausweicht, ist euer Moment gekommen, um den Spieler hinterrücks anzugreifen. Rennen die Spieler zum Wasser, um sich von Debuffs zu befreien, könnt ihr ihnen perfekt auflauern. Erledigt ihr jemanden, macht ihr ganze 70 Prozent seines individuellen Beitrags für die Gilde zunichte, was eure Chancen auf Loot wiederum erhöht.

Doch seid selbst am besten auch gegen die Mechaniken des Erzbosses gewappnet, damit ihr ihnen nicht erliegt. Handelt es sich um ein PvE-Event, zählt nur euer individueller Beitrag, um die Chance auf eine Belohnung zu erhöhen.

Knochen aus dem Boden

Der Erzboss lässt violette Linien auf dem Boden erscheinen, worauf innerhalb von drei Sekunden Knochen aus der Erde schießen, die euch Schaden zufügen. Weicht vorher den violetten Linien aus, dann kann euch nichts passieren.

Hechtsprung

Schreit er „Plummet to the depths of hell!“, hechtet er zwei bis drei Mal in zufällige Richtungen zum Rand der Arena. Erwischt er euch, könnte er euch mit einem Stoß direkt erledigen, wenn ihr nicht genügend Verteidigung habt. Um das zu vermeiden, müsst ihr euch aus seiner Blickrichtung entfernen, sobald er anfängt, seinen Spruch zu rufen und in die Richtung blickt, in die er stürmen will.

Springt er wieder zurück in die Mitte der Arena, löst er einen mächtigen Flächenangriff aus, den ihr überleben könnt. Falls nicht, lauft zur inneren Plattform und begebt euch ins Wasser, um euch vor seinem Angriff zu schützen.

360-Grad-Dolche

Wenn Tevent damit beginnt, mehrere Geister in seinem Körper zu versammeln und kurzzeitig violett leuchtet, ist es Zeit, die Biege zu machen. Denn anschließend wirft er mehrere Dolche in einem 360-Grad-Flächenangriff und je näher ihr ihm seid, desto mehr Dolche bekommt ihr ab. Versucht also, vor ihm fortzulaufen, wenn ihr seht, dass er den Angriff auflädt.

Violette Blitze

Während des Kampfes leuchtet Tevents Hand violett, um seine Blitze aufzuladen. Lässt er diese auf mehrere zufällige Spieler los, belegen die Blitze sie anschließend mit einem starken DoT-Debuff, der Schaden über eine gewisse Zeit zufügt. Ihr könnt versuchen, die Blitze zu blocken, bevor sie euch treffen. Werdet ihr erwischt, ist es möglich, den DoT-Debuff unter den Wasserfällen wieder loszuwerden. Regnet es im Spiel, habt ihr Glück, dann könnt ihr auch einfach in den Fluss springen, der sich dann bildet.

Wutangriff

Tevent besitzt zudem einen Wutangriff, der erheblichen Schaden verursachen kann. Diesen führt er sogar zweimal hintereinander aus. Sorgt also dafür, dass ihr genügend Ausdauer habt, um den Angriff zu blocken.

Für einen perfekten Block wartet ihr, bis der große violette Kreis immer kleiner wird und den inneren violetten Kreis berührt. Dann drückt ihr die Taste, um zu blocken. Schafft ihr den perfekten Block, so könnt ihr anschließend sogar mit einer extra Fähigkeit auf derselben Taste angreifen.

Tevents Belohnungen

Wenn ihr Tevent besiegt, erhaltet ihr als garantierte Belohnung die Boss-Truhe der Eroberungsbelohnung mit der Chance auf gute Belohnungen. Habt ihr besonders viel Glück, könnt ihr eins der folgenden Gegenstände erhalten:

Tevents Kriegsklinge der Verzweiflung

Wutreißzähne des Tevent

Tevents Griff des Verwelkens

Tevents Bogen des wehklagenden Todes

Schattenpflücker-Stiefel

Beinschienen des Feldgenerals

Beinschienen des Stoßkommandanten

Frost-Lutrang

Hochwertiges Stalon

Seltenes Stalon

Hochwertiger Rüstungs-Wachstumsstein

Seltener Rüstungs-Wachstumsstein

Hochwertiges Emeret

Seltenes Emeret

Hochwertiger Zubehör-Wachstumsstein

Seltener Zubehör-Wachstumsstein

Seltener polierter Kristall

Edler polierter Kristall

Tevents Seelenfragment

Jetzt solltet ihr für den Kampf mit Tevent vorbereitet sein, um ihn erledigen zu können. Wenn ihr sonst noch Probleme mit anderen Bossen oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.