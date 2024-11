Throne and Liberty: Tier 2 Dungeons – Alles, was bisher bekannt ist und wie ihr euch darauf vorbereiten könnt

Die Roadmap von Throne and Liberty zeigt, dass die Tier 2 Dungeons nicht mehr lange auf sich warten lassen. MeinMMO verrät euch, was bisher bekannt ist und wie ihr euch darauf vorbereiten könnt.

Wann kommen die Tier 2 Dungeons? Laut der Roadmap von Throne and Liberty, müssten die Tier 2 Dungeons im November ins Spiel kommen. Das genaue Datum steht zwar noch nicht fest, soll sich allerdings am Fortschritt der Spieler orientieren.

Die Zwei-Sterne-Koop-Dungeons werden sich allerdings von der koreanischen Version unterscheiden. MeinMMO verrät euch, was bisher bekannt ist und wie ihr euch sonst noch auf die neuen T2 Dungeons vorbereiten könnt.

Throne and Liberty Tier 2 Dungeons

Was für Belohnungen gibt es? In der koreanischen Version des Spiels gab es in diesen Dungeons als Belohnung Tier 2 Ausrüstung. Allerdings wurde in der Roadmap via playthroneandliberty.com verkündet, dass wir diese Tier 2 Ausrüstung nicht in den europäischen 2-Sterne-Koop-Dungeons erhalten werden.

Ein Reddit-Nutzer hat jedoch den Loot-Pool der koreanischen Tier 2 Dungeons veröffentlicht, und hier zeigt sich, dass neben der Tier 2 Ausrüstung noch andere wertvolle Items verfügbar sind. Obwohl wir die Tier 2 Ausrüstung wahrscheinlich nicht erhalten werden, könnten einige der anderen Gegenstände, die auf dem Screenshot zu sehen sind, auch in unserer Version verfügbar sein:

Das könnten die Belohnungen der T2 Dungeons sein

Welche Belohnungen gibt es in Korea? In Korea gibt es abgesehen von der T2 Ausrüstung – die wir vorerst nicht erhalten werden – noch andere Ausrüstungsteile in der Boss-Truhe, die wir bisher nur von Weltbossen erhalten konnten. Besonders positiv müsste diese Aussicht für Tanks und Heiler sein. Denn seitdem Throne and Liberty die Regeln zur Loot-Verteilung veröffentlichte, nahmen zahlreiche Spieler Reißaus, da Damage-Dealer stark bevorzugt werden.

Je höher der eigene Beitrag an einem Weltboss ist, desto höher stehen die Chancen auf Beute. Das schmeckte insbesondere Tanks nicht, da diese weder durch viel Schaden, noch durch Heilung glänzen können. Ihre Stärken liegen in einem anderen Bereich. Doch dem könnte das MMORPG mit den neuen Zwei-Sterne-Koop-Dungeons entgegenwirken.

Nach dem Abschluss eines T2 Dungeons kann man in Korea die Boss-Truhe mit 450 Dimensionsvertrag-Marken öffnen. Die Screenshots auf Reddit.com zeigen, dass man nicht nur Ausrüstung von Weltbossen erhält, sondern auch seltene Ausrüstungsgegenstände, die normalerweise nur von den Archbossen Königin Bellandir und Tevent gedroppt werden – und diese erscheinen nur einmal pro Woche. Waffen sind allerdings keine enthalten, nur Rüstungsteile.

Da es noch keine offiziellen Informationen zum Inhalt der T2 Dungeons gibt, bleibt es vorerst Spekulation, welche Belohnungen in den Truhen auf uns warten

Schwierigkeit der T2 Dungeons

Wer darf mitmachen? An den Screenshots ist zudem abzulesen, dass die T2 Dungeons in Korea eine Kampfkraft von 2.500 Punkten voraussetzen, um den Dungeon überhaupt betreten zu dürfen. Das lässt vermuten, dass die neuen Bosse in der Instanz schwer zu besiegen sein werden und wahrscheinlich über mehrere Mechaniken und Angriffsmuster verfügen.

Ein Benutzer auf Reddit.com teilte seine Bedenken über den Schwierigkeitsgrad der T2 Dungeons mit der Community und vermutet, dass spezielle Builds nötig sein werden, um den neuen Dungeons die Stirn bieten zu können.

Doch auch hier ist nicht sicher, ob die Bosse bei uns dieselben Mechaniken vorweisen werden, wie die koreanischen Vorbilder.

Vorbereitung auf die T2 Dungeons

Was kann ich vorbereitend tun? Auch, wenn vieles noch ungewiss ist, so könnt ihr euch dennoch auf die bevorstehenden Dungeons vorbereiten. MeinMMO verrät euch wie:

Dimensionsvertrag-Marken ansparen, um beim Erscheinen der Dungeons, die Anzahl der Runs zu maximieren

Eure Kampfkraft auf die voraussichtlichen Minimalanforderungen von 2.500 erhöhen

Euch einen Eindruck der T2-Dungeon-Bosse aus der koreanischen Version verschaffen

Auf Stufe 50 leveln, falls ihr das noch nicht erreicht habt

Anschließend solltet ihr auf die neuen Zwei-Sterne-Koop-Dungeons vorbereitet sein. Falls es neue Informationen gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Wenn ihr Probleme mit Bossen oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.