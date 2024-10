Throne and Liberty: Dimensionsvertragsmarken bekommen und geschickt ausgeben – so geht’s

In Throne and Liberty gibt es die Währung Dimensionsvertragsmarken, die euch oben rechts in eurem Bildschirm angezeigt wird. Doch wie kann man die erhalten und wofür sollte man sie ausgeben? MeinMMO hat für euch alle Antworten.

Was sind Dimensionsvertragsmarken und wie bekomme ich sie? Dimensionsvertragsmarken benötigt ihr, um die Boss-Kisten von Koop-Dungeons zu öffnen. Habt ihr keine Marken, könnt ihr zwar den Koop-Dungeon betreten und bestreiten, doch ihr dürft am Ende die Kiste nicht öffnen.

Ihr bekommt automatisch täglich Dimensionsvertragsmarken gutgeschrieben. Leider könnt ihr nicht unendlich viele von den Marken sammeln. Es gibt ein Maximum und alles, was darüber hinaus gesammelt wird, ist vergeudet.

Entdecke die Welt des neuen MMORPGs Throne and Liberty:

Was sind Dimensionsvertragsmarken?

Dimensionsvertragsmarken sind eine Währung in Throne and Liberty. Diese werden euch immer oben rechts auf eurem Bildschirm angezeigt. Fahrt ihr mit der Maus darüber, seht ihr, wie viele ihr ansparen könnt. Die maximale Obergrenze liegt bei 4.500 Dimensionsvertragsmarken. Alles, was ihr darüber hinaus erlangt, ist verschwendet. Ihr solltet demnach eure Marken ausgeben, wenn ihr dem Maximum von 4.500 entgegenkommt.

Bleibt allerdings zu Beginn des Spiels nahe an der Maximalkapazität und hebt eure Dimensionsvertragsmarken bis Stufe 50 auf, um sie dann bei den Koop-Dungeons der Maximalstufe einzulösen. Diese Dungeons auf höherem Niveau bieten euch nämlich bessere Belohnungen.

Wenn ihr eure Marken immer direkt ausgebt, könnt ihr, nachdem ihr frisch Stufe 50 erreicht habt, insgesamt weniger hochstufige Dungeon-Kisten öffnen. Spart ihr die Marken an, profitiert ihr langfristig mehr davon.

Dimensionsvertragsmarken erhalten

Ihr bekommt Dimensionsvertragsmarken durch Nichtstun. Ihr bekommt die Marken pro Tag einfach so gutgeschrieben und braucht euch dafür nicht einmal einzuloggen. Somit ist es sehr leicht, an die Dimensionsvertragsmarken zu gelangen. Es gibt auch keine weitere Methode, zusätzliche Marken zu erfarmen. Die Kapazität und die Summe, die ihr pro Tag bekommt, variiert mit eurer Stufe:

Stufe 20 bis 29: 360 tägliche Marken mit einer Maximalkapazität von 1.800 Marken

360 tägliche Marken mit einer Maximalkapazität von 1.800 Marken Stufe 30 bis 39: 660 tägliche Marken mit einer Maximalkapazität von 3.300 Marken

660 tägliche Marken mit einer Maximalkapazität von 3.300 Marken Stufe 40 bis 49: 780 tägliche Marken mit einer Maximalkapazität von 3.900 Marken

780 tägliche Marken mit einer Maximalkapazität von 3.900 Marken Ab Stufe 50: 900 tägliche Marken mit einer Maximalkapazität von 4.500 Marken

Dimensionsvertragsmarken ausgeben

Begebt ihr euch ins Menü und wählt dort die Koop-Dungeons aus, so seht ihr einige Instanzen mit verschiedenen Stufen. Je nach Stufe benötigt ihr eine andere Anzahl von Dimensionsvertragsmarken, um die Boss-Truhe am Ende des Dungeons zu öffnen:

Stufe-20-Dungeon Gespenster-Abgrund: 120 Dimensionsvertragsmarken

120 Dimensionsvertragsmarken Stufe-30-Dungeon Dröhnender Tempel: 220 Dimensionsvertragsmarken

220 Dimensionsvertragsmarken Stufe-40-Dungeon Höhle der Verzweiflung: 260 Dimensionsvertragsmarken

260 Dimensionsvertragsmarken Stufe-50-Dungeon Todesabgrund: 300 Dimensionsvertragsmarken

300 Dimensionsvertragsmarken Stufe-50-Dungeon Verfluchte Einöde: 300 Dimensionsvertragsmarken

300 Dimensionsvertragsmarken Stufe-50-Dungeon Tempel des Gemetzels: 300 Dimensionsvertragsmarken

300 Dimensionsvertragsmarken Stufe-50-Dungeon Schlächterschlucht: 300 Dimensionsvertragsmarken

300 Dimensionsvertragsmarken Stufe-50-Dungeon Insel des Tyrannen: 300 Dimensionsvertragsmarken

300 Dimensionsvertragsmarken Stufe-50-Dungeon Höhle der Zerstörung: 300 Dimensionsvertragsmarken

Je nachdem, welchen Koop-Dungeon ihr bestreitet, bekommt ihr am Ende einen anderen Inhalt für eure Dimensionsvertragsmarken.

Zufälliger Dungeon für extra Belohnungen

Seit dem 1.4.-Update wurde ein zufälliges Matchmaking in Throne and Liberty eingeführt. Klickt ihr auf die Gruppensuche, könnt ihr dort Zufälliger auswählen. Dann müsst ihr eure Rolle angeben und eine Kampfkraft von 1.600 erbringen, um daran teilzunehmen.

Startet ihr die Gruppensuche, wird euch ein zufälliger Stufe-50-Dungeon ausgewählt. Wenn ihr daran teilnehmt und am Ende die Boss-Truhe für 300 Dimensionsvertragsmarken öffnet, bekommt ihr nicht nur den Inhalt der normalen Boss-Truhe, sondern noch eine extra Kiste. Nämlich die Zufällige Spielersuche Belohnungen: 1 Stern Kiste. Diese enthält als garantierte Belohnung:

Eine Dimensionale Seelenscherben-Auswahltruhe, bei der ihr euch eine Seelenscherbe aussuchen dürft.

Und ihr habt eine Chance von sieben Prozent noch folgende Belohnung aus der Kiste zu ziehen:

Dimensionale Essenz: Erlösung

Die Essenz hat einen Wert von insgesamt 60 Seelenscherben und ist somit der Jackpot, wenn ihr Glück habt und sie bekommt. Mit der Essenz könnt ihr euch bei den NPCs in Burg Felswacht die Dungeon-Waffen herstellen lassen, die auch aus den Boss-Truhen droppen können.

In der Zufallssuche hat man sogar einen Gruppensuche-Effekt von:

10 Prozent erhöhte maximale Gesundheit

10 Prozent erhöhter verursachter Schaden

Somit lohnt es sich derzeit am meisten, seine Dimensionsvertragsmarken in der Zufallssuche zu verbrauchen.

Wenn ihr Fragen zu den Abgrundvertragsmarken oder der Mechanik der Dungeon-Bosse habt, dann schaut bei unserer Übersicht zu Throne and Liberty vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.