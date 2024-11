Kurz vor dem Launch von Throne and Liberty verraten die Verantwortlichen von Amazon Games, wann sich die verschiedenen Events und Endgame-Inhalte des MMORPGs freischalten und welchen Update-Rhythmus die Spieler erwarten dürfen.

Was verrät die erste Roadmap für Throne and Liberty? Nachdem die täglichen und wöchentlichen Zeitpläne für Events und Aktivitäten ausgelagert wurden, konzentriert sich die frisch veröffentlichte Roadmap von Amazon Games auf

Update-Rhythmus

Pläne für Ausrüstung der Klasse 2 und zugehörige Progressionssysteme

Freischaltung von Inhalten in den Monaten Oktober und November

einen Ersten Ausblick auf Dezember

Update vom 21. November 2024: Wir haben die Infos zu den kommenden Inhalten auf den aktuellen Stand gebracht.

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Neuigkeiten zu all diesen Punkten. Vorher könnt ihr euch noch den neuen Trailer zu Throne and Liberty geben:

Content-Updates – was ist geplant?

Wie soll der Update-Rhythmus aussehen?

Jeden Monat soll ein Update mehrere Neuerungen und Anpassungen auf die Server bringen. Dazu gehören auch saisonale/feiertagsbezogene Inhalte.

Etwa alle drei bis vier Monate erwartet euch ein großes Update, das die Meta verschiebt oder neue Hauptsysteme einführt.

Das erste große Update ist für Dezember geplant.

In Südkorea kamen Monate nach dem Launch essenzielle Neuerungen wie die Ausrüstung der Klasse 2, das Runensystem und die Eigenschaftsresonanz (zusammen mit der Substanzumwandlung) ins Spiel. Der Plan für die westliche Version ist:

Ausrüstung der Klasse 2 wird nicht mit der Veröffentlichung von 2-Sterne-Dungeons eingeführt, wie es in Korea der Fall war. Die Tier-2-Dungeons gehen am 21. November 2024 live.

Für Runen wird es einen extra Bereich im Inventar geben, um den normalen Inventarplatz nicht zu belasten.

Was Substance Transformation angeht, sollen über das Auktionshaus handelbare Items aus dem System entfernt werden. Es ist also nicht mehr möglich, ohne Ende Geld ins Auktionshaus zu stecken, um so effizient das Maximum an Belohnungen aus dem System herauszuholen.

Ein drittes System, Trait-Resonance, soll noch eine ganze Weile nicht für die westliche Version veröffentlicht werden. Auch hierfür sind diverse Änderungen geplant.

In einem Interview hatte Globalization Design Manager Daniel Lafuente zudem angedeutet, dass man über Anpassungen vom Runensystem und der Eigenschaftsresonanz nachdenken würde.

Das kommt im November 2024

Wann startet die erste Burgbelagerung? Mitte November ist die erste Schlacht um Burg Felswacht gestartet. In der offiziellen Ankündigung heißt es (via playthroneandliberty.com):

Die derzeit herrschende Gilde wird die Tore schließen, die Verteidigung verstärken und unerbittlich kämpfen, um alle zu stoppen, die mutig oder dumm genug sind, die Herrschaft an sich zu reißen. Ihr müsst euch auch mit mehreren anderen Gilden messen, die um den Thron kämpfen. Weicht dem Pfeilhagel, den Zaubersprüchen und vielem mehr aus, während ihr die Burg auf verschiedene Arten belagert, je nach eurem Spielstil. Egal, welche Strategie ihr wählt, alle Taktiken führen zum Thron. Am Ende des 45-minütigen Matches kann es nur einen Champion der Burg Felswacht geben.

Außerdem stand im November erstmals das Steuertransport-Event an, das mit der Burg verknüpft ist:

„Liefert die angesammelten Steuern vom Anwesen zur Burg und überlebt feindliche Gilden, die versuchen, euren Reichtum zu stehlen. Die Gilde, der die Burg gehört, wählt einen Spieler aus, der sich in einen Steuertransport-Golem verwandelt, der von Vienta zur Burg Felswacht reist. Die Burgallianz muss den Golem gegen den Rest des Servers verteidigen.“

Was Kollege Cedric Holmeier bei der ersten Burgbelagerung erlebt hat, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Ich habe mich 7 Wochen und 350 Stunden lang auf das große Event in Throne and Liberty vorbereitet – Hat es sich gelohnt? von Cedric Holmeier

Am 21. November 2024 erscheint mit Patch 1.8 der jüngste Content-Patch, der neben den bereits erwähnten Tier-2-Dungeons auch ein Buddy-System und zahlreiche Klassenanpassungen im Gepäck hat.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.