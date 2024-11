Throne and Liberty mit langer Wartung: Update 1.8 bringt neuen Inhalt fürs Endgame und passt Stärke aller Waffen an

Am 21. November 2024 gehen die Server von Throne and Liberty für fast sieben Stunden offline, um die Neuerungen von Update 1.8.0 auf die Welten des MMORPGs zu spielen. MeinMMO hat die offiziellen, deutschen Patch Notes für euch.

Bis wann sind die Server offline? Laut playthroneandliberty.com sind die Server von Throne and Liberty seit 7:30 Uhr unserer Zeit offline, die Wartung soll 6,5 Stunden dauern. Demnach soll das MMORPG wieder ab 14:00 Uhr erreichbar sein. Allerdings hatten die Wartungsphasen zuletzt teils deutlich kürzer angedauert, als angekündigt.

Im Zuge der Wartung spielen die Entwickler Update 1.8.0 von Throne and Liberty auf allen Plattformen auf. Falls ihr selbst prüfen möchtet, wie es um die Server von Throne and Liberty bestellt ist, könnt ihr das leicht tun. Aktuelle Meldungen zum Server-Status findet ihr entweder auf dem offiziellen X-Kanal von Throne and Liberty oder im Server-Status-Bereich vom offiziellen Discord-Kanal.

Zudem gibt es auf der offiziellen Webseite des MMORPGs eine Übersicht zum aktuellen Server-Status, ähnlich wie bei Lost Ark. Ihr findet diese Übersicht auf playthroneandliberty.com. Im Folgenden findet ihr die offiziellen Patch Notes von 1.8.0.

Wie alles im Leben sollte man auch Throne and Liberty in Maßen genießen:

Throne and Liberty: Offizielle Patch Notes für Update 1.8

2-Sterne-Dungeons

Eine neue Herausforderungsklasse erwartet euch – 2-Sterne-Dungeons.

Bei 2-Sterne-Dungeons handelt es sich um neu gestaltete Versionen bereits existierender Dungeons, mit schwierigeren Boss-Versionen, die es zu besiegen gilt, sowie einigen vollkommen neuen Bossen.

Belohnungen für 2-Sterne-Dungeons umfassen alle existierenden zwei- und vierteiligen Bonus-Ausrüstungssets sowie neue Accessoire-Gegenstände.

Charaktere müssen über mindestens 2.500 Kampfkraft verfügen, um 2-Sterne-Dungeons anzugehen.

Folgende 2-Sterne-Dungeons werden mit diesem Update hinzugefügt: Insel des Karmesinzorns Leere Ödlande Insel der Furcht Tal des Gemetzels



Weise und Sprossen aus Solisium

Im Rahmen des neuen Programms „Die Weisen aus Solisium“ helfen erfahrene Spieler Neuankömmlingen in Solisium dabei, THRONE AND LIBERTY zu lernen und Fortschritte im Spiel zu machen.

Charaktere erhalten den Status eines Weisen, wenn sie: Level 50 erreichen wenn sie Akt 10 des Abenteuer-Kodex abschließen 3-mal 1 Stern Dungeon-Abschlussbelohnung für jeden der 6 Dungeons erhalten. 20 Teilnahmebelohnungen für dynamische Events erhalten 40.000 Abgrundvertrag-Marken verwenden 20 Feldbosse besiegen 20 Unterabschnitte zum Erkundungsfortschritt in der Region Erkundungscodex abschließen. 100 Widerstandsverträge abschließen

Oben links auf dem Charakterblatt erscheinen eine neue Schaltfläche und ein Symbol, mit denen berechtigte Charaktere den Status „Weise“ aktivieren oder deaktivieren können.

Charaktere verlieren die Sprössling-Berechtigung, wenn sie: Level 50 erreichen wenn sie Akt 10 des Abenteuer-Kodex abschließen wenn sie 15 1-Stern-Dungeons oder höher abschließen 10 Teilnahmebelohnungen für dynamische Events erhalten 10.000 Abgrundvertrag-Marken verwenden 10 Feldbosse besiegen 1 wöchentliche Belohnung erhalten

Oben links auf dem Charakterbogen erscheinen eine neue Schaltfläche und ein Symbol, mit denen berechtigte Charaktere den Status „Sprosse“ aktivieren oder deaktivieren können.

Weise und Sprossen erhalten einen Titel und Profilrahmen, mit dem sie anderen ihren Status anzeigen können.

Neue Markierungen auf der Karte ermöglichen es den Weisen, den Standort von Sprossen in der Nähe auf der Minikarte ausfindig zu machen. Weise können die Symbole für andere Sprossen nicht sehen. Diese Symbole erscheinen nicht in Konfliktzonen, wenn die Sprossen-Symbole bei den Kartensymboleinstellungen eines Nutzers deaktiviert sind, oder wenn ein Nutzer gesperrt wurde.

Es wurde ein neuer Sprossen-Chat-Kanal hinzugefügt, damit Weise und Sprossen von überall im Spiel aus kommunizieren können.

Sprossen können die Empfehlung „Gefällt mir“ auf den Charakterkarten der Weisen hinterlassen, um auf deren Hilfsbereitschaft zu verweisen. Ein einzelner Sprosskann nur 1 Gefällt mir bei einem gegebenen Weisen hinterlassen.

Änderungen an der Balance der Waffenfertigkeiten

Die Waffenbalance im Kampf wurde angepasst und mehrere Fehler bei den Fertigkeiten wurden behoben. Weitere Informationen findet ihr unten.

Einige Waffenfertigkeiten wurden um neue Spezialisierungen erweitert und die Werte für bestehende Spezialisierungen wurden geändert.

Schwert und Schild

Standhafte Bastion: Neue Spezialisierung hinzugefügt: Verringerung der Abklingzeit. Reduziert die Abklingzeit von „Standhafte Bastion” bei Anwendung um 15 Sekunden. Kostet 5 Spezialisierungspunkte.

Zweihänder

Blutige Hingabe: Neue Spezialisierung hinzugefügt: Verringerung der Abklingzeit. Reduziert die Abklingzeit von „Blutige Hingabe” um 15 Sekunden, wenn sie angewendet wird. Kostet 5 Spezialisierungspunkte.

Hingebungsvoller Schild: Zeigt jetzt den Fertigkeitsbereich an, wenn die Spezialisierung „Hingebungsvolle Zuflucht” angewendet wird.

Präzisionssprint: Wurde aktualisiert und zählt nun als Wutangriff, wenn die Spezialisierung „Fesseln“ angewendet wird.

Vitalkraft: Es wurde eine Tooltip-Notation für das maximale Lebenspunkte-Limit hinzugefügt.

Dolch

Vampirschlag: Erhöhter Grundschaden und Heilfähigkeit. Erhöhter Schaden für die Spezialisierung: Zusätzlicher Treffer. Erhöhter Wert von Vampirismus aus der Spezialisierung: Verstärkungseffekte.

Wilder Schwerttanz: Neue Spezialisierung hinzugefügt: Flächenschaden. Erhöht den Schaden an allen Gegnern innerhalb von 3 m um 60 % des Grundschadens, wenn er angewendet wird. Kostet 3 Spezialisierungspunkte.

Messerwerfen: Der angewendete Debuff, der eingehende Erholungseffekte reduziert, wurde erhöht.

Armbrust

Selbstlose Streuung: Spezialisierung entfernt: CC entfernen.

Mana-Austausch: Spezialisierung hinzugefügt: CC entfernen. Kostet 7 Spezialisierungspunkte.

Sprengfalle: Erhöhte Grunddauer. Verbesserte Dauer-Boni durch die Spezialisierung: Dauer erhöhen.

Multischuss: Verringert die Abklingzeit von „Flinker Sprung” bei Verwendung um 15 Sekunden.

Langbogen

Heilende Berührung: Teilt jetzt die Abklingzeit mit der Zauberstab-Fertigkeit „Rasche Heilung“. Stapelt sich jetzt mit der Fertigkeit „Heilende Berührung“ anderer Spieler, wenn sie auf verbündete Ziele angewendet wird.

Reinigende Berührung: Die maximale Anzahl an Stapeln, die entfernt werden können, wenn CC-Effekte geschwächt werden, wurde erhöht.

Hingebungsvoller Schild: Effekt geändert. Erzeugt nun einen Schild für 3 Sekunden, wenn das Ziel bei oder unter 30 % Gesundheit getroffen wird. 60 Sekunden Abklingzeit.

Stab

Reihen-Brandbomben: Die Spezialisierung „Fokussierte Feuerbomben” hat jetzt eine 80-prozentige Chance, den Effekt erhaltener Heilung 6 Sekunden lang um 80 % zu reduzieren.

Infernowelle: Die Spezialisierung wurde angepasst: „Rasende Blitzwelle“ hat jetzt 1 Basisaktivierung und 1 zusätzliche Aktivierung für Nass und Eingefroren.

Kettenblitzschlag: Die Spezialisierung „Kettendonner“ wurde so angepasst, dass sie nicht mehr den Effekt „Mutter Natur’s Bogensehne“ der Armbrust aktiviert.

Eisspeer: Ein Fehler wurde behoben, durch den der Frosteffekt kürzer als vorgesehen anhielt. Ein Fehler wurde behoben, durch den die Spezialisierung „Fesseln“ immer Verteidigung und Widerstand ignorierte.

Urteilsblitz: Die Spezialisierung aufeinanderfolgender Fähigkeitennutzung hat jetzt eine zusätzliche Chance von 80 %, die Chance auf Schildblockierung 4 Sekunden lang um 30 % zu verringern.

Höllischer Meteor: Erhöhter Schaden. Erhöhter Schaden der Spezialisierung: „Höllenfeuerregen“ und Anpassung des fallenden Meteors, damit er zentrierter ist. Erhöhter Debuff-Effekt der Spezialisierung: Heilungsreduktion.

Frostmeister: Verursacht nun bei einem einfachen Angriff 3 Sekunden lang den Frosteffekt bei Zielen innerhalb von 3 Metern. Nicht stapelbar.

Zauberstab

Clays Erlösung: Die Spezialisierung: „Schwächen entfernen” entfernt jetzt alle Stapel von Effekten einer Art, anstatt nur einen Stapel.

Zeit für Bestrafung: Die Spezialisierung Brennende Zeit fügt jetzt auch einen Schwächungszauber auf die Schildblockchance hinzu.

Karmischer Hauch: Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Ausbreitungswahrscheinlichkeit in einigen Fällen ignoriert wurde. Es wurde angepasst, um Schildblockaden beim Ausbreiten zu ignorieren.

Strahl des Verderbens: Wenn ein Ziel während des Effekts stirbt, wird der Effekt auf ein weiteres Ziel innerhalb von 10 Metern übertragen. Die Spezialisierung: „Zielerweiterung“ bietet jetzt eine Bonusreichweite von 10 m, erhöht von 5 m. Die Spezialisierung: „Verringerung der Bewegungsgeschwindigkeit“ schwächt jetzt um 30 %, erhöht von 15 %.

Rasche Heilung: Hat jetzt eine Abklingzeit gemeinsam mit der Langbogen-Fertigkeit „Heilende Berührung“.

Inter-Server-Eroberungsschlachten

Gilden, die einen Zerwürfnisstein oder Segensstein kontrollieren, können an einem zweiwöchentlichen serverübergreifenden Wettbewerb teilnehmen, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

Zerwürfnissteine: Nehmt an einem Inter-Server-Bosskampf im Konfliktmodus gegen den eurem Zerwürfnisstein entsprechenden Boss teil, und erhaltet dafür Beute und Luzent aus den Steuern des Auktionshauses.

Segensstein: Nehmt an einem dynamischen Inter-Server-Event in der eurem Segensstein entsprechenden Zone teil. Die Gilde, die gewinnt, erhält einen Betrag an Luzent aus den Steuern des Auktionshauses.

Allgemein

Zufällig Matchsuche: Gruppen mit 4 Charakteren können sich jetzt in die Warteschlange für zufällige Dungeon-Matches einreihen. Früher waren es nur 2 Charaktere.

Chat: Für Bündnisse (verbündete Gilden) wurde eine neue Art von Chat-Kanal hinzugefügt, den ihr unser dem Tastenkürzel „/al“ findet.

Chat: Die Farben für den Gruppenchat und Gruppenanwerbungsausschreiben wurden angepasst, damit diese leichter voneinander zu unterscheiden sind.

Chat: Die Chat-UI kann jetzt verschoben und vom Chat-Eingabefeld getrennt werden.

Verschiedene kleinere Anpassungen der UI und Verbesserungen der Abstände.

Boss-Portale im Friedensmodus: Die Position des Portals für Junobote-Events im Friedensmodus wurde angepasst, um es außerhalb des PvP-Bereichs zu verschieben.

Nachtheul-Ebenen: Ein Problem wurde behoben, durch das der Segensstein der Nachtheul-Ebenengelegentlich nicht beansprucht werden konnte.

Verträge: Es wurde ein Problem behoben, bei dem der fünfte Vertrag nach der Annahme nicht an die Benutzeroberfläche für Inhaltsbenachrichtigungen angeheftet wurde.

Codex: Der glücklichste Tag aller Zeiten: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass eine Sammlungsseite nicht aufgerufen werden konnte.

Tooltips: Es wurde ein Problem behoben, durch das Tooltips für Gegenstände, die aus dem Chat geöffnet wurden, teilweise abgeschnitten wurden.

Kampfpass-Benutzeroberfläche: Es wurde ein Problem behoben, durch das der rote Benachrichtigungspunkt gelegentlich nicht verschwand, nachdem die Schaltfläche „Alle Punkte erhalten“ verwendet wurde.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.