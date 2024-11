Throne and Liberty: Patch 1.7 bringt neue Zeiten, Boss-Portale und Bugfixes – Patch Notes auf Deutsch

In Throne and Liberty finden derzeit Wartungsarbeiten statt, da das neue 1.7 Update aufgespielt wird. MeinMMO hat für euch die Patch Notes zum 1.7 Update.

Wie lange sind die Wartungsarbeiten? Die Server wurden am 14. November 2024 ab 7:30 Uhr gewartet und sollten bis voraussichtlich 12 Uhr deutscher Zeit am 14. November nicht verfügbar sein. Aktuell (12:25 Uhr) sind sie noch nicht wieder live.

Der neue Patch bringt nicht nur geänderte Zeiten, sondern behebt auch das PvP-Problem bei Weltbossen durch Boss-Portale. Zudem werden einige Fehler behoben.

MeinMMO hat für euch die ganzen Patch Notes zum 1.7 Update auf Deutsch.

Wie viel Pay2Win in Throne and Liberty steckt, erfahrt ihr hier:

Throne and Liberty Patch Notes 1.7

Was erwartet uns mit dem neuen Patch? Mit dem neuen Patch kommen die Verantwortlichen von Throne and Liberty den PvE-Spielern entgegen. Wenn friedliche Weltbosse in Dungeons erscheinen, herrscht eigentlich ein PvE-Event. Doch Ranglistenanführer können diesen Umstand mit der besonderen Fähigkeit namens Sonnenfinsternis ändern.

Sobald die Sonne verdunkelt wird und die Nacht hereinbricht, wird aus dem Dungeon eine Konfliktzone, sodass die PvP-Spieler alle anderen Mitspieler auf dem Weg zum Boss abfangen können, um sie zu erledigen. Dies wird nun mit sicheren Portalen, die zum Weltboss führen, von Throne and Liberty unterbunden.

Außerdem ist anzumerken, damit ihr keinen wichtigen Boss verpasst, dass sich die Zeiten geändert haben und die Winterzeit mit dem neuen Update berücksichtigt wurde.

Des Weiteren wurde der Fehler vom Dolch behoben. Dieser führte in Throne and Liberty teilweise zu Streitigkeiten bei PvP-Events. Beim Waffentausch konnte nämlich der Effekt der passiven Fähigkeit „Assassinenschritt“ übernommen werden, was so nicht vorgesehen ist.

Hier sind die vollen Patch Notes zum 1.7 Update via playthroneandliberty.com auf Deutsch:

Allgemein:

Gilden, die Burg Felswacht kontrollieren, können nun Steuerabgaben planen.

„Haunted Harvest“ ist jetzt beendet. Danke an alle, die daran teilgenommen haben.

Saison Eins der Arena ist jetzt live. Die Rangliste wird zurückgesetzt, und wer an die Spitze gelangen will, macht am besten die Waffen bereit.

Eventzeiten: In Regionen, wo die Sommerzeit umgestellt wurde (Europa und Nordamerika), wurden auch die stündlichen Eventkalender angepasst, damit die Events wieder zu den Zeiten vor der Zeitumstellung stattfinden.

Erscheinen von Weltbossen im Frieden-Modus – Neue Zugangsportale erscheinen jetzt am Eingang von Dungeons in der offenen Welt, um Spieler zum Ort des Weltbosses zu bringen und Nacht- und Sonnenfinsternis-Effekte zu vermeiden.

Wöchentliche Missionsbelohnungen wurden angepasst und werden erneut während der wöchentlichen Wartungszeit zurückgesetzt.

Konten mit negativem Luzent-Guthaben sind nicht mehr in der Lage, Luzent-Ausschüttungen von ihrer Gilde.

Ausrüstung: Extraktionsgegenstände können jetzt mit angelegter Ausrüstung verglichen werden, um die effektiven Änderungen durch die Anwendung des Extrahierens zu sehen.

Ausrüstung: Die Standardtastenkombination für die Anzeige eines Ausrüstungsgegenstandes bei maximalem Verstärken ist jetzt ALT+G.

Fähigkeiten – Dolch: Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Effekt der passiven Fähigkeit „Assassinenschritt“ beim Waffentausch übernommen wurde.

Kampf: Die visuellen Effekte bei starken Angriffen wurden verbessert.

UI:

Das Verlassen eines eingeblendeten Fensters per ESC-Taste beim Betrachten des Inventars schließt jetzt nicht mehr den Inventarbildschirm.

Es wurde ein Fehler behoben, der beim Öffnen mehrerer Auswahltruhen die Anzahl der geöffneten Truhen auf 1 zurücksetzte, wenn man zum Bestätigen klickte.

Die neuesten Lokalisierungen wurden zur Korrektur verschiedener Problemen bei der Textlänge angewendet.

Jetzt solltet ihr über die Änderungen des neuen Updates informiert sein. Wenn ihr sonst noch Probleme mit Bossen oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.