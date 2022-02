Lost Ark: Welche Klasse passt zu dir? Mach mit bei unserem großen Quiz

Wann erscheint Lost Ark? Das MMORPG startet am 11. Februar, Vorbesteller der Gründerpakete können aber schon einige Tage früher am 8. Februar loslegen.

Die beiden Paare bilden im Grunde dieselben Klassen, die sich einerseits im Geschlecht unterscheiden und andererseits in einigen Gameplay-Elementen wie CC-Effekte oder Animationen. Sie sind in unserem Quiz daher zusammengelegt worden.

Da alle Klassen in Lost Ark einen Gender-Lock haben, also auf nur ein Geschlecht beschränkt sind, gibt es Sonderfälle. Dazu gehören Kampfmönch und Kriegstänzerin sowie Kunstschützin und Todesschütze.

Sie alle sollen am Ende aber eine Einschätzung liefern, welche Klasse aus dem MMORPG zu euch am besten passt. Das Quiz kann beliebig oft wiederholt werden, die Antworten können mittendrin aber nicht geändert werden.

Wie funktioniert das Quiz? In Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von der GameStar haben wir für euch insgesamt 10 Fragen vorbereitet. Manche beziehen sich auf bestimmte Situation, andere auf die Gameplay-Mechaniken der Klassen in Lost Ark.

Das sind die Klassen von Lost Ark: Das Action-RPG aus Korea startet bei uns im Westen mit 5 Basis-Klassen, die sich in insgesamt 15 Spezialisierungen aufspalten. Diese Spezialisierungen sind die Klassen, die ihr am Ende spielen werdet:

