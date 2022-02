Amazon hat in der Nacht einen Blogpost veröffentlicht, der endlich die genauen Startzeiten von Lost Ark verrät. Wir wissen nun auch, wann ihr preloaden könnt und welche Server zum Start vorhanden sind. Sogar die Zeiten der Weekly-Resets sind jetzt bekannt.

Wann könnt ihr Lost Ark herunterladen? Der Preload des Spiels beginnt am Montag, dem 7. Februar, um 5 pm GMT oder auch 18:00 Uhr deutscher Zeit. Es ist dabei auch egal, ob ihr eines der Vorbesteller-Pakete besitzt und schon am 8. Februar starten könnt, oder ob ihr auf die Free2Play-Variante am 11. Februar wartet.

Jeder, der Lost Ark spielen möchte, kann die 50 GB, die das Game benötigt, vorab ab Montag herunterladen. Damit sollte sichergestellt sein, dass ihr rechtzeitig loslegen könnt. Der Download von Lost Ark erfolgt ausschließlich über Steam.

Wann könnt ihr spielen? Nun beginnen die Unterschiede zwischen den Free2Play-Spielern und solchen, die sich eines der Pakete vorbestellt haben. Die Vorbesteller unter euch dürfen ab dem 8. Februar um 18:00 Uhr loslegen, also genau 24 Stunden nach dem Start des Preloads.

Alle, die Lost Ark nicht gekauft haben, müssen noch drei weitere Tage warten und dürfen dann am 11. Februar um 18:00 Uhr spielen.

Wie funktionieren die Vorbesteller-Pakete? Wenn ihr das Game noch nicht vorbestellt habt und am 8. aber neidisch werdet, wenn all eure Freunde spielen, ist das kein Problem. Ihr könnt auch noch in der Zeit zwischen dem 8. und 11. Februar die Pakete erwerben und erhaltet dann sofortigen Zugang zum Spiel.

Die Boni der Pakete bekommt ihr automatisch in euer Lager, wenn ihr sie über Steam selbst gekauft habt. Wenn ihr über Amazon vorbestellt habt, erhaltet ihr einen Key, den ihr dann in Steam aktivieren müsst, um die Gegenstände zu erhalten.

Passt auf, wie ihr eure Charaktere in Lost Ark nennt – Ihr könntet es bereuen

Keine deutschen Server zum Start

Welche Server gibt es? Vorerst erhalten wir in Mitteleuropa Zugang zu 9 verschiedenen Servern. Ein dedizierter deutscher Server ist allerdings nicht dabei. Lost Ark setzt hier also eher darauf, Communitys aus verschiedenen Ländern zu vermischen und eine breitere Spielerbasis auf den Servern aufzubauen.

Dennoch haben sich bereits große Communities zusammengeschlossen und damit inoffizielle Server für einige Länder auserkoren. Demnach wird Asta wohl von der deutschsprachigen Community bevorzugt.

Folgende Server könnt ihr ab dem 8. Februar für Mitteleuropa wählen:

Neria

Kadan

Trixion

Calvasus

Thirain

Zinnervale

Asta

Wei

Slen

Wann sind die Resets? Viele Aktivitäten in Lost Ark sind dadurch eingeschränkt, dass ihr sie nur begrenzt oft pro Tag oder Woche ausführen könnt. Wichtig ist daher auch, wann für den Server ein neuer Tag ist und ihr euren Abenteuern wieder nachgehen könnt.

Die täglichen und wöchentlichen Resets erfolgen um 1 Uhr morgens der jeweiligen Serverzeit. Dabei werden die Zeitverschiebungen der verschiedenen Regionen sowie Sommer- und Winterzeit mit einberechnet. Für den Server Mitteleuropa gilt eine Zeitverschiebung von UTC +1.

Das bedeutet für uns, dass der Reset um 2 Uhr nachts im Winter und um 3 Uhr nachts im Sommer stattfinden wird.

Kleiner TIpp: Lasst euch von der Uhr im Spiel nicht verwirren. Diese zeigt nämlich nicht eure PC-Zeit an, sondern immer die Zeit des Servers auf dem ihr spielt. Wenn ihr nach der Uhr im Spiel richtet, erfolgt der Reset also um 1 Uhr nachts.

Habt ihr Lost Ark bereits vorbestellt? Freut ihr euch auf den Release und werdet direkt am 8. loslegen oder wartet ihr lieber den 11. Februar ab, um zu sehen, wie das MMORPG wird, ohne vorher Geld zu investieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Direkt zum Start bringt Lost Ark übrigens noch drei neue Gebiete und ein höheres Max-Level.