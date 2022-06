Lost Ark erreicht auf Steam nur noch 60 % positive Reviews – Was ist mit dem beliebtesten MMORPG passiert?

Lost Ark war zum Launch, am 8. Februar, das beliebteste MMORPG auf Steam und konnte mit bis zu 97 % positiven Reviews ordentlich Eindruck schinden. Nun ist das Game allerdings nur noch bei 60 % positiven Eindrücken in den letzten 30 Tagen und damit sogar auf eine ausgeglichene Bewertung gefallen. Aber woran liegt das? Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Wie fing es an? Der Start von Lost Ark war phänomenal gut bei uns im Westen. Das Spiel ging am 8. Februar live und konnte über 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler für sich begeistern, womit es bis heute einen soliden Platz 2 auf Steam belegt, direkt hinter PUBG. Und das, obwohl der Chef des Spiels nur mit ungefähr 200.000 Spielern rechnete.

Trotz massiv überfüllter Server und langen Warteschlangen zum Start war die Stimmung ebenso hervorragend wie die Spielerzahlen. Mit 97 % positiven Reviews war Lost Ark sogar für einige Zeit das beliebteste und bestbewertete MMORPG auf Steam. Zwar fiel dieser Wert in den ersten zwei Wochen auf ungefähr 85 % ab, dennoch war Lost Ark sehr beliebt bei den Fans des Genres.

Wie ist der Stand jetzt? Am Abend des 9. Junis ist Lost Ark auf Steam in die Wertung „ausgeglichen“ auf Steam gerutscht. Das passiert, wenn ein Spiel, mehr als ein Drittel negative Bewertungen erhält. Derzeit hat Lost Ark in den letzten 30 Tagen noch 60 % positives Feedback. Diese Bewertung zieht sich aus 5.760 einzelnen Reviews des letzten Monats.

Mit einem Blick auf die gesamten 163.523 Bewertungen steht noch immer ein blau leuchtendes „größtenteils positiv“ auf Steam. Doch auch das ist im Vergleich zum Launch drastisch gesunken. Denn hier bewerten aktuell nur noch 74 % aller Rezensionen positiv. Hier ist das MMORPG also ebenfalls um etwa 10 Prozentpunkte gesunken.

Warum war Lost Ark überhaupt so erfolgreich? 5 Gründe dafür könnt ihr bei uns im Video sehen:

Die 5 Gründe für den unglaublichen Erfolg von Lost Ark

Amazon und die Kommunikation

Warum gingen die Reviews direkt zum Start runter? Nach dem guten 97 %-Start gingen die allgemeinen Reviews bereits in den ersten zwei Wochen bergab. Das lag vor allem an der Kommunikation seitens Amazon. Die Fans hatten Probleme mit Bugs, Warteschlangen und dem Plan für die Zukunft, doch der Publisher schwieg lange zu diesen Themen.

Mit dem ersten großen Update erschien dann der Argos-Raid und sorgte erneut für gemischte Gefühle in der Community. Der Raid kam vielen Fans zu schnell ins Spiel und sorgte für Pay2Win-Diskussionen bei den Spielern. Der Vorwurf lautete, dass nur Leute den neuen Raid laufen könnten, die für Upgrade-Materialien bezahlt hätten.

Nach diesem Vorfall verbesserte sich die Situation rund um die Kommunikation seitens Amazon jedoch deutlich.

Wie ist der Stand jetzt? Das Team von Amazon gibt monatliche Team-Updates heraus, in denen sie über aktuelle Probleme, Aufgaben und neue Features sprechen. In diesen Ankündigungen ist auch meistens etwas Neues zu den kommenden Updates niedergeschrieben, was bei den Fans gut ankommt.

Dass die Kommunikation nicht durchgehend verbessert wurde, zeigte sich jedoch erst letzten Monat. Im Mai-Update von Lost Ark waren nämlich Dinge im Spiel, die in den Patchnotes nicht angekündigt wurden. Ebenfalls standen Infos in den Notes, die dann nicht im Spiel waren. Zwar entschuldigte sich Amazon dafür, doch auch das sorgte für einen kleineren Schwall an neuen, negativen Bewertungen.

Mit Argos kam der erste Raid für 8 Spieler zu uns und sorgte direkt für Diskussionen

Das Problem mit den Bots

Was treibt die Bewertungen aktuell nach unten? Lost Ark hat bereits seit Monaten ein massives Problem mit Bots im Spiel. Diese farmen unentwegt Gold und verkaufen das dann an echte Spieler, das Ganze wird auch RMT genannt, also Real Money Trading. Anfangs kämpfte Amazon noch sehr erfolgreich gegen die Wellen der automatisierten Accounts und bannte sogar über eine Million von ihnen direkt weg.

Doch das Problem scheint aktuell wieder schlimmer zu werden. Lost Ark hat derzeit über 800.000 gleichzeitig aktive Spieler und sogar wir im Westen haben wieder Warteschlangen beim Einloggen in das MMORPG. Und das, obwohl es keinerlei Content-Update gab. Die Flut an Bots ist aktuell kaum aufzuhalten und auch im Endgame nicht mehr zu ignorieren.

Dabei handelt es sich nämlich nicht nur um wild herumlaufende Charaktere, die in Low-Level-Gebieten ihr Unwesen treiben, wie zum Start des Games. Mittlerweile haben es die Bots ins Endgame geschafft und beeinflussen dort auch die Wirtschaft stark. Die Zufriedenheit der Spieler im hohen Gearscore-Bereich sinkt damit ebenso wie die von neuen Spielern, die teilweise kaum noch Monster abbekommen, aufgrund der vielen Bots.

Szenen wie diese gehören somit leider zum Alltag und sind nicht etwa eine Seltenheit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie reagiert Amazon darauf? Als Spieler hat man das Gefühl, dem Publisher fehlen aktuell die Antworten auf dieses Problem. Zwar hatte man im Forum zuletzt angekündigt, auch die Käufer von Gold härter zu bestrafen, doch das zeigt bisher noch keine Auswirkungen.

Amazon versuchte außerdem bereits einige Goldquellen im Spiel zu streichen, um den Bots die Möglichkeit zu nehmen, schnell an Gold zu kommen. Das führte jedoch nicht nur einer Verringerung der wuseligen Charaktere, sondern eher zu noch mehr Bots im MMORPG.

Obendrein nimmt man auch ehrlichen Spielern die gleichen Einnahmequellen weg, was dazu führten könnte, dass man schneller zu RMT greift, um an Gold zu kommen, wie viele Fans befürchten.

Wie es an dieser Front weitergeht, ist also aktuell ein offenes Thema, was viele Spieler stört und momentan für negative Bewertungen sorgt.

Bugfixes fehlen über Wochen

Was sorgt noch für Frust? Hotfixes für Bugs, die das Gameplay stören, waren in den Anfangszeiten von Lost Ark noch an der Tagesordnung. Zwar kam es regelmäßig zu ungeplanten Server Downs, doch die Spieler waren darüber nicht sauer, denn die Fehler im MMORPG wurden zügig gelöst und meistens gab es sogar Entschädigungen für die Ausfallzeit.

Aktuell ist das jedoch nicht der Fall. Ein ärgerlicher Fehler, bei dem User Interface an eurem Mauszeiger kleben bleibt und ihr somit nicht mehr laufen könnt, ist beispielsweise seit über 3 Wochen im Spiel. Besonders ärgerlich ist es, wenn das während eines Raids passiert. Die Fans forderten daher Entschädigungen für verlorenen Loot durch fehlgeschlagene Dungeons und Raids, doch bisher vergebens.

Hier könnt ihr den Bug in Aktion sehen, auch wenn der Spieler hier noch laufen kann. Das ist nicht immer gegeben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auch ein schwerwiegender Fehler, der dafür sorgte, dass euer Charakter in einem Ladebildschirm stecken blieb und nur durch Kontakt mit dem Support wieder gerettet werden konnte, hielt sich über 2 Wochen in dem MMORPG. Weitere, kleinere Fehler, waren und sind sogar noch länger in Lost Ark.

Wie reagieren die Fans? Die sind derzeit sauer und frustriert, dass augenscheinlich kleine Fehler so viel Zeit in Anspruch nehmen. Immer wieder kommt der „Time-Bug“ als Beispiel. Dabei handelte es sich um falsch angezeigte Uhrzeiten beim Kalender im Spiel. Dieser Fehler war 2 Monate lang in Lost Ark und sorgte für Unmut, auch, wenn er kaum wirkliche Auswirkungen auf euer Spiel hatte.

Immer wieder stolpert man im reddit und im Forum vereinzelt über Fans, die dem MMORPG den Rücken kehren, nach weit über 1.000 Spielstunden. Viele dieser Postings lassen ein trauriges und zugleich hoffnungsvolles Fazit zu.

Lost Ark ist trotzdem ein gutes Spiel

Warum sind die Bewertungen nur ein Screenshot? Aktuell läuft in Lost Ark vieles falsch und das lässt sich auch in den gefallenen Steambewertungen erkennen. Doch das bedeutet nicht, dass das MMORPG per se ein schlechtes Spiel ist – im Gegenteil. Lost Ark fesselt seine Fans und zieht sie in den Bann, weil sich das grundlegende Spielprinzip einfach richtig gut anfühlt.

Das wird auch dadurch deutlich, dass viele der negativen Bewertungen auf Steam mit einem weinenden Auge geschrieben sind und in die Kerbe „Ich habe so viel Spaß mit dem Spiel, bitte macht nicht so weiter, wie momentan“ schlagen.

Einige der negativen Bewertungen stammen von Spielern mit über 500 und sogar über 1.000 Spielstunden, die einfach darauf hoffen, dass Amazon die aktuellsten Probleme sinnvoll angeht, damit sie ihr Lieblings-MMORPG wieder mit vollem Elan spielen können.

Was sagen die Fans? Einige dieser, ausschließlich negativen, Reviews möchten wir an dieser Stelle für euch zitieren. Sie stammen allesamt von der Steam-Page von Lost Ark:

ZomgSquirrel schreibt nach 906 Stunden: „Ich schreibe das, während ich in der Warteschlange sitze. Das Spiel macht Spaß und es gibt wirklich viel für jede Art von Spieler zu tun, doch die ständig wachsende Bot-Bevölkerung und das abartige RMT machen es nicht möglich, normal zu spielen. […] Solange nicht viel härtere Maßnahmen gegen Bots und RMT kommen, muss ich leider davon abraten, das Spiel zu zocken. Danke, für eure Zeit.“

tatjanat schreibt nach 522 Stunden: „Ich liebe dieses Spiel, aber ich habe das Gefühl, Amazon interessiert sich nicht mehr für die echten Spieler.“

vee schreibt nach 899 Stunden: „Das beste Kampfsystem, dass ich je in einem MMORPG erlebt habe. Super Raids mit einzigartigen Mechaniken und tolle, horizontale Progression. Leider ist das Spiel aktuell von Bots und schlechtem Management geplagt. […] An nichts davon wurde gearbeitet, selbst nach Monaten.“

otomeanzu schreibt nach 1.059 Stunden: „Momentan ist das Spiel einfach nicht spielbar, wegen Bots und einem Publisher, den das einfach nicht interessiert. Das Spiel ist nicht grundlos super erfolgreich in Korea und Russland und es könnte es hier auch sein. Lost Ark ist ein großartiges Spiel, aber Amazon macht hier zu viel falsch.“

Was haltet ihr von der aktuellen Situation von Lost Ark? Spielt ihr selbst noch, oder seht ihr das ähnlich wie die Schreiber der negativen Kommentare? Habt ihr auch das Gefühl, dass Amazon mehr tun müsste oder könnt ihr die Flut der negativen Reviews gar nicht verstehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht