MMORPG Lost Ark schmeißt über eine halbe Million „Spieler“ raus – Zeigt Ausmaß des Bot-Problems

Dass Bots und der Handel mit echtem Geld in Lost Ark ein massives Problem ist, sollten mittlerweile die meisten Spieler mitbekommen haben. Nun holt Amazon aber doch nochmal den Bannhammer raus, und das richtig effektiv. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist die Situation? In Lost Ark wurden Bots immer mehr und verstärkt zum Problem. Sie farmen massive Berge an Gold, die sie dann für echtes Geld an andere Spieler verkaufen. Dieser Prozess nennt sich RMT (Real Money Trading) und ist im MMORPG verboten. Lange Zeit wirkte Amazon machtlos dagegen, ein Botter auf reddit zeigte sogar, wie er über 100 Accounts gleichzeitig betreibt.

Durch die steigenden Preise im Spiel, weil immer mehr Gold im Umlauf war und aufgrund von ausbleibenden Konsequenzen griffen immer mehr Spieler zum RMT und kauften sich Gold von den Bots. Und wo Nachfrage ist, muss mehr Angebot her, was dann zu immer weiteren Bots führte. Einige Bereiche von Lost Ark waren kaum noch normal bespielbar.

Von Außen sah man dem MMORPG die problematische Situation aber nicht an. Noch am 13. Juni hatte das Game auf Steam 865.000 gleichzeitig aktive Spieler, was es zu einem der größten Genrevertreter der Plattform machte. Wie viele davon aber Bots waren, konnte man nur spekulieren.

Bekannt ist aber, dass Situation wie in diesem Video an der Tagesordnung waren:

Wie reagierte Amazon? Lange Zeit gar nicht, weswegen die Bot-Plage im Spiel immer weiter zum größten Problem des Spiels heranwuchs. Am 15. Juni kündigte die Community Managerin Roxx dann aber massive Konsequenzen im Forum an. Sie versprach den Spielern, dass Amazon sich im Verlauf der nächsten Woche dem Problem annehmen und zahlreiche Accounts bannen wird.

Davon betroffen seien nicht nur Bots, sondern auch Spieler, die sich an dem RMT beteiligten. Diese erhalten stellenweise zwar nur einen temporären Bann, müssen ihre Schulden dann aber abarbeiten.

Die Woche der Bannwelle neigt sich nun dem Ende und verbucht riesige Erfolge. Über eine halbe Million gleichzeitig aktive Spieler musste das MMORPG auf Steam einbüßen und so falsch das klingt, ist das das Beste, was Lost Ark passieren konnte.

Warum Lost Ark überhaupt so erfolgreich ist, seht ihr in unserem Video:

„Komisch, plötzlich wollen sie alle ihre Accounts loswerden“

Wie wirkt sich die Bannwelle aus? Aktuell zeigen die Spielerzahlen von Lost Ark, dass das Problem mit Bots und RMT noch weitreichender war, als selbst pessimistische Schätzungen lagen. Im 7-Tage-Vergleich ist Lost Ark von 865.709 gleichzeitig aktiven Spielern im Peak auf 268.854 gefallen. Es wurden also mindestens 600.000 Accounts zumindest temporär gesperrt. Eine Übersicht, wie viele Bots und Accounts allgemein betroffen sind seitens Amazon gibt es derzeit noch nicht.

Auch auf die Wirtschaft hat das bereits erste, kleinere Auswirkungen. Mit einem Blick auf die Webseiten der Goldseller wird schnell deutlich, dass der Preis für Gold in Lost Ark massiv gestiegen ist. Selbst in den RMT-Foren regiert zurzeit die Angst, um die wertvollen Accounts. Das wiederum freut die „echten“ Spieler im reddit und lässt sie hoffen.

Die Community atmet auf: Lange Zeit waren viele Fans der Meinung, dass Amazon schlichtweg machtlos gegen die Bots und das RMT sei. Die massive Bannwelle der letzten Woche lockerte die Stimmung im reddit, im Forum und auf Twitter aber deutlich auf. Viele sind immer noch skeptisch, ob sich dieser Erfolg halten kann und die Bots nicht einfach mit neuen Accounts zurückkehren werden, doch aktuell sieht es sehr gut für Lost Ark aus.

Zahlreiche Threads auf reddit befassen sich aktuell mit dem Thema und feiern regelrecht, dass die RMT-User wohl panisch versuchen, ihre Accounts zu verkaufen, bevor sie gebannt werden. Ein paar Zitate möchten wir euch ebenfalls lesen lassen:

Nightwolf schreibt (via reddit): „Die ganzen Screenshots aus den RMT-Forums zu lesen gibt mir ein wohliges Gefühl von Schadenfreude.“

JnazGr schreib (via reddit): „Plötzlich wollen alle RMT-Leute ihren Account loswerden, mit angeblich familiären Gründen, komisch.“

Breloren schreibt (via reddit): „Oh süße, süße Gerechtigkeit. Mehr Angst für die RMTler.“

KevinGFX schreibt (via Twitter): „Nicht ein einziger Bot in Rethramis auf dem UNA Server. Gute Arbeit, Lost Ark, es funktioniert. Hoffentlich wird es so bleiben, auch wenn der Kampf weitergeht.“

Was haltet ihr von der aktuellen Bannwelle in Lost Ark? Habt ihr ebenfalls bemerkt, dass die Server leerer werden oder dass sich die Wirtschaft auf eurem Server langsam wieder verbessert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO, wir freuen uns, mit euch zu diskutieren.

