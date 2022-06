Lost Ark: Westliche Spieler fühlen sich von Amazon im Stich gelassen und blicken neidisch nach Korea

Spieler auf westlichen Servern von Lost Ark sind enttäuscht, dass das Juni-Update erneut verschoben wurde. Gleichzeitig müssen sie mit ansehen, wie koreanische und russische Server spannende Updates bekommen.

Ursprünglich sollte das große Update mit neuen Dungeons, einem Legion Raid und einem neuen Power-Pass bereits in der Mitte des Junis erscheinen. Amazon verschob den Patch dann aber um eine Woche, nur um dann anzukündigen, dass der neue Content doch erst am 30. Juni erscheint.

Die Spieler müssen sich also noch gedulden. Immerhin hat Amazon es geschafft, eine große Anzahl an Bots zu blockieren, die Lost Ark in letzter Zeit überrannten.

Lost Ark West fühlt sich vernachlässigt

Warum der Neid? Während die westliche Community zwei Wochen hintereinander enttäuscht wurde, erhalten koreanische Server neue Skins. Die Legendary Skins sind im Shop erhältlich und sehen nicht nur cool aus, sondern buffen euren Charakter. Hier könnt ihr euch die Skins anschauen (via exputer.com):

Auch der Westen hätte bereits vor zwei Wochen neue Skins bekommen sollen. Zwar nicht die Legendary Skins, aber dafür plante Lost Ark die Yoz’s Jar Skins in der Juni-Roadmap, die allerdings bereits für einen Shitstorm sorgten, da sie bis zu 530 € kosten könnten.

Ob die nächste Klasse wie geplant im Juli kommt, ist aufgrund der Verzögerung unklar, bisher hielt sich der Publisher aber zumindest an die monatlichen Eckpfeiler. Amazon kündigte in der Roadmap außerdem an, dass die ersehnte Künstlerin als Klasse nicht mehr 2022 in den Westen kommt. Somit wächst der Neid auch in Richtung Russland und Japan, denn dort ist die Künstlerin jetzt spielbar.

Der Nutzer rafaelsk hat die Gefühle der Community auf reddit innerhalb eines Memes zusammengefasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der Beitrag erhält viel Zustimmung auf reddit.

DogOfBaskerville sagt: „Uff, das tut weh… zur Zeit leider ziemlich wahr. Aber hey…lailai“

David_mtg sagt: „Gerade bereue ich sehr, auf die westliche Version gewartet zu haben und so viel Zeit zu investieren. Ich wünschte, ich hätte einfach in der koreanischen Version angefangen, mit einem VPN oder so. Hoffentlich bekommen wir irgendwann die Möglichkeit, einen Server-Transfer zu machen.“

Ddevi_ zitiert die Entwickler: „‚Ihr könnt euch auf den Sommer freuen, das wird eine gute Zeit für Lost Ark'“

_XIIX_ sagt: „Das Bild beschreibt meine Gefühle ziemlich gut. Wenn sie wenigstens die Künstlerin als globalen Release gemacht hätten, wäre ich jetzt nicht so traurig über die ganze Situation.“

Amazon reagiert kaum auf die Kritik. Sie behaupten lediglich, seit Wochen „blockiert“ zu werden, erklären aber nichts Genaues. Die Community-Managerin Roxx äußerte sich dazu im Forum, konnte die Spieler aber nicht besänftigen, sondern eher weiter verunsichern.

Statt des Updates gab es am 23. Juni einen kleineren Patch. Außerdem hat Amazon die Login-Belohnungen um eine Woche verlängert.

Wie denkt ihr über die Situation in Lost Ark? Haltet ihr die Wut auf Amazon und den Neid auf koreanische Spieler für gerechtfertigt? Glaubt ihr, dass das Update nächste Woche endlich erscheint? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Generell hat sich die Stimmung bei Lost Ark spürbar gewandelt. Das sieht man auch in den Steam-Reviews: Lost Ark erreicht auf Steam nur noch 60 % positive Reviews – Was ist mit dem beliebtesten MMORPG passiert?