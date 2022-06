Lost Ark verschiebt großes Update erneut – Bringt morgen 4 Stunden Server Down

Das MMORPG Lost Ark bringt erneut ein wöchentliches Update, was einige Spieler enttäuschen wird. Denn das große Juni-Update lässt erneut auf sich warten und verschiebt sich somit auf das spätestmögliche Datum, damit es noch ein Juni-Update bleibt. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was wurde angekündigt? Auf Twitter und über ihre Website teilten die Entwickler von Lost Ark mit, dass sich das große Juni-Update um eine weitere Woche verschiebt. Der eigentlich für Mitte des Monats angekündigte Patch kommt somit also erst am 30. Juni auf die Server und damit zum spätestmöglichen Zeitpunkt.

Welche Gründe genau dahinterstecken und welche Arbeiten das Team in der Zwischenzeit durchgeführt hat, möchten sie in einem längeren Blogpost im Laufe der Woche genau erläutern. Roxx sagte im Forum aber, dass Amazon selbst blockiert werde. Ein großer Punkt soll es aber gewesen sein, die Bots zu bekämpfen, die das Spiel lange Zeit heimgesucht haben. Hierfür arbeite man an einer Langzeitlösung.

Des Weiteren bedankt sich das Team für den Support und das gute Feedback nach der letzten Bannwelle, bei der über 600.000 „Spieler“ aus dem Spiel geschmissen wurden.

Kleines Update heute am 23. Juni

Was kommt im wöchentlichen Update? Das konzentriert sich auf das sogenannte Super Express Event, welches aktuell im Spiel läuft. Das Event hilft euch dabei, eure Charaktere schneller auf einen höheren Gearscore zu bekommen. Diese Möglichkeit verlängert Amazon nun um 20 Tage, da das Event jetzt erst am 20. Juli aufhört, statt wie vorher geplant am 30. Juni.

Ihr müsst das Event aber auf einem Charaktere annehmen und das vor dem 30. Juni, um überhaupt Belohnungen zu erhalten.

Neben der Verlängerung des Events kommt nur ein Bugfix ins Spiel, der verhinderte, dass ihr Belohnungen des Fever-Events nicht einsammeln konntet. Weitere Bugs, wie beispielsweise der nervige Mauszeiger-Fehler bleiben wohl weiterhin im Spiel.

Elgasia kommt zwar noch nicht im Juni-Update, aber im Trailer könnt ihr euch den nächsten Kontinent bereits ansehen:

Wie lange ist der Server offline? Wie gewohnt gehen die Server um 9:00 Uhr morgens deutscher Zeit offline und werden es am 23. Juni für 4 Stunden bleiben. Voraussichtlich könnt ihr also um 13 Uhr wieder nach Arkesia aufbrechen.

Wir halten euch in diesem Artikel natürlich auf dem Laufenden darüber, wann die Server wieder online sind.

Alle Patch-Notes

Aktuell sind die Patch-Notes für das wöchentliche Update am 23. Juni nur auf Englisch verfügbar. Wir fügen die deutschen Notes ein, sobald sie da sind.

Alle Notes:

The end date for the Super Express Event has been adjusted to July 20th to prepare for the next Express Event, which means you will need to complete your event missions before this date. As an additional note, remember to designate a character for the Super Express Event prior to June 30th if you want to participate!

Claim bugs for the Fever Time Event have been resolved. We will run an additional instance of last weekend’s event to make up for the previous issues that prevented some players from being able to claim these rewards.

Was haltet ihr von dem wöchentlichen Update in dieser Woche? Habt ihr noch mit dem großen Juni-Update gerechnet und seid enttäuscht, oder dachtet ihr euch schon, dass es noch eine Woche dauern wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Generell sind die Fans gerade ein wenig genervt von ihrem MMORPG: Lost Ark erreicht auf Steam nur noch 60 % positive Reviews – Was ist mit dem beliebtesten MMORPG passiert?