Neues Anime-MMORPG startet bald Beta und sieht wunderschön aus – Doch es gibt eine Sorge

Noah’s Heart ist ein neues MMORPG, das für Android, iOS und PC erscheinen soll. Das sieht in den ersten Trailern optisch richtig stark aus. Die erste Closed Beta soll im Dezember starten. Doch unter den Trailern gibt es eine große Sorge, denn der Entwickler ist bereits vorbelastet.

Was ist das für ein Spiel? Noah’s Heart wird ein Anime-MMORPG mit einer großen, offenen Spielwelt. Die soll sich über einen ganzen Planeten erstrecken und “keine Grenzen”, also in diesem Fall Ladebildschirme, haben. Die Entwickler versprechen unterschiedlichste Biome wie Wüsten, Eislandschaften, Wiesen und Berge.

Euer Charakter lässt sich optisch nach euren Wünschen gestalten und ist nicht an eine Klasse gebunden. Stattdessen habt ihr die Wahl aus 4 verschiedenen Waffen:

Schwert und Schild

Dual Blade

Bogen

Stangenwaffe / Speer

Ihr müsst euch jedoch nicht auf eine Waffe spezialisieren, sondern sollt ständig zwischen ihnen wechseln können.

Ein weiteres Highlight soll die Story sein, bei der jede Entscheidung Konsequenzen haben soll. Wer etwa einen NPC sterben lässt, wird ihn auch künftig nicht mehr wiedersehen. Das Spiel soll bei Quest-Lines unterschiedliche Enden bieten, eben auf Basis eurer Entscheidungen.

Ansonsten gibt es bisher recht wenige Informationen zum Spiel. Auf der offiziellen Webseite gibt es lediglich Bilder zu den 3 Crafting-Disziplinen Schneider, Waffenschmied und Koch.

Wirklich überzeugend sieht hingegen jedoch die Grafik aus. In einem neuen Trailer, der am 5. Dezember veröffentlicht wurde, sieht man viele Gameplay-Szenen, die einen richtig hübschen Eindruck machen. Entwickelt wird das Spiel in der Unreal Engine 4.

Was sieht man im Video? Im Video seht ihr die verschiedene Biome und vor allem unterschiedlichste Fortbewegungsmittel, darunter ein Zug, Reittiere, Schiffe, Motorräder und eine Mischung aus Zeppelin und Hubschrauber. Auch ein Greifhaken ist in einem anderen Trailer zu sehen.

Außerdem gibt es nach den ersten etwa 50 Sekunden einige Kampfszenen gegen einen großen Roboter und andere Monster zu bestaunen. Auch andere Spieler sind immer wiederzusehen. Die Entwickler betonen dabei, dass es sich bei allen Inhalten um Ingame-Szenen handelt.

Aufgrund der versprochenen Abwechslung in der Story und der Grafik haben wir von MeinMMO das Spiel 2020 auch mit einem “Sword Art”-MMORPG verglichen.

Entwickler ist bekannt für innovative Ideen, aber auch Pay2Win

Wer steckt hinter dem Spiel? Die Firma hinter Noah’s Heart ist Archosaur Games oder früher Zulong. Das ist eine chinesische Firma, die bereits das Mobile-MMORPG Dragon Raja in den Westen gebracht hat.

Dragon Raja ist ein MMORPG in der Moderne und legt ebenfalls einen großen Fokus auf die Story. Auch hier konntet ihr verschiedene Entscheidungen treffen. Zudem gab es Dungeons, Raids, PvP-Schlachtfelder und die “Hobbys” als lustige Nebenmechanik. So konntet ihr etwa Journalist oder Tänzer werden.

Wie kommt Dragon Raja an? Dragon Raja wurde gut im Westen aufgenommen und ist auch Teil unserer Liste der besten MMORPGs für Android und iOS. Im Play Store etwa hat es 4,5 von 5 Sternen, im App Store sogar 4,7 von 5.

Allerdings hat das Spiel in den Augen vieler einen Haken: Pay2Win. Denn das echte Geld soll vor allem dann eine Rolle spielen, wenn ihr im PvP mithalten wollt. Ihr könnt über Echtgeld eure Ausrüstung verbessern, bessere Pets erwerben, ein optionales Abo abschließen und Season-Pässe mit Boni im Spiel kaufen.

Etwas Ähnliches befürchten einige Nutzer auf YouTube dann auch für Noah’s Heart.

Noah’s Heart startet noch im Dezember in die Beta

Was haben die Entwickler zur Beta verraten? Vom 20. bis zum 26. Dezember jeweils um 17:00 Uhr veranstaltet Noah’s Heart die erste Closed Beta. Dafür könnt ihr euch vorab auf der Webseite registrieren (via Noah’s Heart).

Dabei gibt es verschiedene Optionen, sodass ihr euch als “normaler Spieler”, “Gildenleiter” oder als “Content-Creatur” anmelden. Einen garantierten Zugang über ein Paket für Echtgeld (etwa Gründer-Pakete) gibt es nicht.

Wann erscheint Noah’s Heart? Das ist bisher noch nicht bekannt. Bei Dragon Raja vergingen nach der Beta im Westen jedoch nur wenige Wochen bis zum Release.

Unklar ist bisher auch, wann das Spiel genau auf dem PC erscheint. Bei Dragon Raja hat das rund ein halbes Jahr gedauert.

Was sagt ihr zu diesem neuen MMORPG? Sprechen euch die Optik und das Gameplay an?

