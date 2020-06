Ein MMORPG wie Sword Art Online? Mit „Noah’s Heart“ könnte der Wunsch in der Erfüllung gehen. Es gibt zumindest viele Gemeinsamkeiten.

Schon seit Jahren sehnen sich die Spieler nach einer MMORPG-Umsetzung des beliebten Anime Sword Art Online (SAO). Bisher wurde dieser Wunsch eher verwehrt – doch ein neues MMORPG könnte nah daran herankommen. Zumindest auf den ersten Blick scheint Noah’s Heart recht viel mit der Welt aus der Serie gemein zu haben.

Warum ist das wie Sword Art Online? Die Parallelen zur Fantasy-Welt aus dem Anime Sword Art Online sind recht deutlich zu spüren. Zum einen ist die Spielwelt virtuell – auch in der Story des Spiels. Die virtuelle Umgebung wurde von einem mysteriösen Konstrukt erschaffen, das sich nur „Cube“ (Würfel) nennt. Was genau Cube bezweckt und warum es diese Welt erschaffen hat, können die Spieler im Laufe der Handlung herausfinden.

Aber auch optisch erinnert die Spielwelt an den Anime, denn der Grafik-Stil ist deutlich an ein Manga angelehnt, ebenso wie die bunte Fantasy-Welt. Wie die aussieht, zeigt dieser Trailer:

Was gibt es noch? Doch auch andere Spielelemente erinnern an die Anime-Vorlage. So können die Spieler ihren Charakter individuell ausgestalten, feste Charakterklassen gibt es wohl nicht. Auch muss nicht jeder ein großer Kämpfer werden und die Welt retten wollen. Wer einfach ein friedliches Leben in einem Dorf bestreiten will, kann dies wohl auch tun – eine Thematik, die ebenfalls in SAO behandelt wurde.

Entscheidungen der Spieler sollen übrigens Konsequenzen nach sich ziehen. So gibt es Story-Stränge mit unterschiedlichen Enden. Wenn man etwa einen NPC bei einer Quest sterben lässt, dann bleibt dieser auch tot – was Folgen für den weiteren Verlauf des Spiels haben kann. Eine Möglichkeit der Umentscheidung soll es nicht geben. Konsequenzen sind also spürbar.

Wann erscheint das Spiel? Ob Noah’s Heart am Ende wirklich begeistern kann, bleibt natürlich abzuwarten. Das Spiel soll in 2021 auch in englischer Sprache auf Mobile-Geräten erscheinen. Wie mmorpg.org.pl weiß, soll aber auch eine PC-Umsetzung des Titels im Anschluss folgen. Ein konkretes Datum dafür gibt es allerdings noch nicht.

Werdet ihr einen Blick auf „Noah’s Heart“ bei Veröffentlichung werfen? Oder teilt ihr die Sorgen einiger Kommentatoren unter dem Video, dass dies ein weiteres „08/15-Trashgame“ wird? Vielleicht taugt es ja zu einem der besten Mobile Games.