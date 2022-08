Tower of Fantasy hat ein großes Problem mit Kanten, obwohl Springen und Klettern so wichtig ist

In Tower of Fantasy ist das Springen und Klettern von großer Bedeutung, doch Spieler haben bereits ein Problem mit der Mechanik ausgemacht. MeinMMO zeigt euch, was dahinter steckt.

Was ist das für ein Problem? Das MMORPG Tower of Fantasy feierte am 11. August seinen Release. Einen Tag später kursieren auf reddit bereits Videos von Spielern, die mit einem der Kernfeatures des Spiels ein Problem haben – das Klettern und der damit verbundenen Erkennung von Kanten. Bereits zuvor waren Serverprobleme und lange Warteschlangen ein großes Thema innerhalb der Community.

Jetzt steht das Springen und Klettern in der Kritik, denn das ist in dem MMORPG von großer Bedeutung. Generell setzt der Titel auf ein rasantes Movement. In der riesigen Map von Tower of Fantasy sind passend dazu Türme und Plattformen verteilt, die durch die Spieler erklommen werden können – vorausgesetzt das funktioniert einwandfrei.

Das ist gemessen an der Kritik der Spieler jedoch nicht der Fall, wie auch das Video von reddit-Nutzer Chilicrunch zeigt, dessen Charakter immer wieder von einer Kante abrutscht. Sogar als er mit dem Jetpack über den Turm flog, auf den er vergeblich versuchte zu klettern, und sich von oben auf die Plattform fallen ließ, rutschte sein Charakter erneut von der Kante ab.

Das Video von Chilicrunch aus reddit seht ihr hier:

„Ich bin gezwungen, immer das Jetpack zu benutzen“

Ist das ein häufig vorkommendes Problem? Der Post von Chilicrunch, in dem das Video enthalten ist, besitzt nach knapp einem Tag bereits 1.100 Upvotes und 118 Kommentare. Das erweckt den Eindruck, dass der reddit-Nutzer mit seiner Erfahrung nicht alleine ist und der Inhalt der Kommentare deutet in die gleiche Richtung:

Morbu via reddit: „Ich bin mir fast sicher, dass es besser wäre, einfach die Klettermechanik zu entfernen und das Jetpack zu überarbeiten. Das würde sowohl den Spielern als auch den Entwicklern definitiv Kopfschmerzen ersparen.“

zLSosukezL via reddit: „Ich habe versucht, einen von diesen (Türmen) mit einer Leiter zu erklimmen, aber es ließ mich nicht bis zur Spitze gehen. Brislovia via reddit: „Bei mir das gleiche, jedes Mal, wenn ich oben ankam, fiel ich sofort zurück.“

MLWillRuleTheWorld via reddit: „Ja, ehrlich gesagt war die schlechte Erkennung von Kanten und die schlechte Klettermechanik das Einzige, was mich bisher wirklich geärgert hat.“

Nosereddit via reddit: „Das ist das Ärgerlichste, was dieses Spiel zu bieten hat. Ich bin gezwungen, immer das Jetpack zu benutzen.“

Das Problem mit der Kantenerkennung ist so präsent, dass reddit-Nutzerin JessySnowdrop sogar die scherzhafte Vermutung äußerte, dass hier der Grund für die Existenz der Jetpacks liegt (via reddit).

Gibt es eine Lösung für das Problem? Derzeit ist keine Lösung für das Problem mit der Kantenerkennung bekannt, da es sich anscheinend nicht um einen Bug handelt, sondern die Kantenerkennung derzeit nicht optimiert ist. Wie bereits Chilicrunch in seinem Video zeigte, ist allerdings die Nutzung des Jetpacks ein beliebter Workaround.

Wie sind eure Erfahrung mit der Kantenerkennung in Tower of Fantasy? Ist das für euch auch ein ärgerliches Problem oder ist das eurer Meinung nach halb so schlimm? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

