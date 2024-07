„Eine 1+ für den Kameramann“: Trailer zu Tower of Fantasy bietet Waifu-Liebhabern viel Schönes

Das Open-World-MMO Tower of Fantasy bekommt im August ein neues Update. Ein Trailer will die Spieler jetzt auf sommerlichen Spaß einstimmen.

Tower of Fantasy ist ein im Anime-Stil gehaltenes MMORPG mit Gacha-System und ähnelt damit Spielen wie Genshin Impact. Doch auch, wenn der Stil und das System recht ähnlich sind, setzt Tower of Fantasy eher auf ein Sci-Fi-Setting als auf Fantasy. In 2023 schaffte das Spiel es bei uns sogar auf die Liste der besten MMORPGs der letzten Jahre.

Jetzt kündigte Tower of Fantasy ein Update für den 06. August 2024 an und will euch mit einem Trailer schon mal auf sommerlichen Spaß einstimmen:

Was bringt das Update? Die Videobeschreibung gibt zumindest schon einmal an, dass mit dem Update neue Herausforderungen im sommerlichen Setting auf euch warten. Auf mmorpg.com wird jedoch auch von einem neuen Charakter berichtet, der unter anderem mit einer Instakill-Attacke eure Gegner mit einem Schlag besiegen kann. Ausgenommen davon sind Boss-Gegnern – natürlich.

Was zeigt der Trailer? So richtig viel zeigt der Trailer nicht – jedenfalls nicht sehr viel zu den Inhalten des neuen Updates. Denn der Trailer schaut sich einfach wie ein wahres Fanservice-Video für „Waifu-Liebhaber“ aus. Zu sehen sind verschiedene Charaktere, die ihren Sommer am Strand genießen und sich dabei eine Partie Beachvolleyball gönnen. Es sei also schonmal davon auszugehen, dass das Update ein sehr sommerliches Thema mit sich bringt.

Bei Spielen in einem solchen Anime-Stil ist es tatsächlich typisch, dass ihr ein bisschen Fanservice geboten bekommt. Aber dieser Trailer versucht dabei so ziemlich alles zu geben. „Eine 1+ für den Kameramann“, schreibt dazu ein User in seinem Kommentar (via YouTube). Und das bezieht sich wohl darauf, dass gefühlt jede neue Szene erstmal mit einem Kameraschwenk über wackelnde Brüste oder Hintern beginnt.

Spieler hoffen auf sommerliche Skins

Einige Fans scheinen mit diesem Update auch auf Bikini-Skins zu hoffen. Wenn die Charaktere dann aber die Skins erhalten, die ihr auch im Trailer zu sehen bekommt, muss man wohl zugeben, dass die im Kampf nicht viel Support bieten werden. Jedoch loben Spieler hier auch, dass es in Tower of Fantasy keine „Zensur“, wie in eben vielen anderen Spielen gibt, die solche Skins unterbinden würden.

Auch bei der Konkurrenz Genshin Impact geht es mit dem nächsten Update in ein warmes Gebiet. Zuvor gibt es in der Community aber große Diskussionen über die neuen Charaktere, die euch dabei begenen werden: Spieler finden die Charaktere in Genshin Impact zu blass – Mehr als 50.000 fordern eine Änderung