Swords of Legends Online ist ein asiatisches MMORPG, das besonders durch seine Grafik für Aufsehen sorgt. Aktuell ist es jedoch nur in China spielbar.

Was ist Swords of Legends Online? Das MMORPG spielt im antiken China und dreht sich um ein magisches Schwert, das seinem Besitzer große Macht verspricht. Jedoch haust eine dämonische Kreatur in dem Schwert. Der Dämon zieht den Besitzer der Waffe auf die Seite des Bösen. Die Suche nach der Waffe stellt ein zentrales Element in der Geschichte von Swords of Legends Online und der zugehörigen chinesischen TV-Serie dar, die sogar noch tiefer auf diese Story eingeht.

Im Spiel erschafft ihr euch einen Helden aus sechs Klassen.

Darunter befinden sich Tanks, Krieger, Fernkämpfer, Magier und auch Assassinen.

Die Klassen besitzen keinen Genderlock. Das heißt, ihr könnt jede Klasse spielen, egal, ob ihr einen weiblichen oder männlichen Charakter erstellt. Das ist gerade bei asiatischen Spielen nicht selbstverständlich.

Hier liegt der Fokus: Swords of Legends Online legt besonderen Wert auf das Erzählen der Story und auf Quests. Die Zwischensequenzen und die Dialoge sind komplett vertont. Jedoch bisher nur auf Chinesisch, da es noch keine internationale Version des MMORPGs gibt.

Ihr nehmt Quests von NPCs an und erkundet dann gemeinsam mit Freunden und untermalt mit passender asiatischer Musik große, wunderschöne Zonen. Dort erwarten euch viele Kämpfe gegen Monster, die aus der chinesischen Mythologie stammen. Bosskämpfe bestreitet ihr gemeinsam mit Freunden in Dungeons. Die Kämpfe laufen sehr schnell und Action-betont ab. Ihr müsst beispielsweise aktiv ausweichen.

Das MMORPG ermöglicht euch außerdem auf speziellen Maps PvP-Duelle gegen Mitspieler zu kämpfen. Darüber hinaus gibt es Sprung-Puzzles, in denen ihr bestimmte Orte nur durch gezielte Sprünge erreichen könnt. Euren Helden verbessert ihr anhand von Levels, die euch beim Aufstieg neue Skills bescheren.

Allerdings gibt es keine Open World zu erkunden. Das Land ist in Zonen eingeteilt, die allerdings recht groß ausfallen können. Generell lässt sich sagen, dass Swords of Legends Online keine kompletten Neuerungen ins Genre bringt. Es handelt sich um eine klassische MMORPG-Erfahrung, die mit ihrer Atmosphäre und Grafik Akzente setzt.

Die Grafik von Sword of Legends ist so gut, dass es der bekannte MMORPG-YouTuber in seine Liste der MMORPGs mit der besten Grafik aufgenommen hat. Das Segment zu Sword of Legends beginnt bei 7:41 Minuten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Kein Genderlock und kein Pay2Win

Was ist das Besondere am Spiel? Swords of Legends Online beeindruckt vor allem mit seiner Grafik und Atmosphäre. Der bekannte YouTuber und MMO-Experte The Lazy Peon bezeichnet das Spiel in einem Video als das wohl schönste chinesische MMORPG. In seinem Video könnt ihr die umwerfenden Landschaften bewundern und ihr seht zudem, wie die Charakter-Erschaffung abläuft.

Bei der Erstellung des Helden genießt ihr beinahe so viele Möglichkeiten, wie in Black Desert Online, das hier als Referenz angesehen werden kann. Optisch erinnert das Spiel an das wunderschöne MMORPG an Moonlight Blade.

The Lazy Peon erklärt, dass die Spielerfahrung sehr linear ausfällt. Man fühlt sich, wie auf Schienen und wird von einem Quest zur nächsten geschickt, während ihr unterwegs gegen Monster kämpft.

Eine weitere Besonderheit von Swords of Legends Online ist, dass es keinen Ingame Shop gibt. Es handelt sich um eines der wenigen chinesischen MMORPGs, die auf ein Abo-System setzen. Damit gibt es keine Pay2Win-Elemente, was einen potenziellen Release im Westen erleichtern dürfte.

Hier könnt ihr euch das Video von The Lazy Peon ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie stehen die Chancen auf einen westlichen Release? Das MMORPG läuft in China bereits seit 2017. Die Entwickler waren im selben Jahr auch auf der Spielemesse E3 vertreten und haben Swords of Legends Online dort präsentiert. Es sollte dort offenbar vorgeführt werden, weil ein Release im Westen möglich ist (via Steparu). Seitdem jedoch gab es keine neuen Hinweise darauf, dass das MMORPG hierzulande erscheint.

Ihr könnt es bereits spielen, braucht dafür aber Chinesisch-Kenntnisse. Es gibt keinen Region-Lock. Ihr meldet euch einfach auf der offiziellen Website an (via WeGame). Allerdings müsst ihr mit einem hohen Ping rechnen, da die Server in China stehen. Denkt außerdem daran, dass es momentan noch keinen englischen oder deutschen Sprach-Patch gibt. Ihr werdet nur mit Kenntnissen in der chinesischen Sprache vorankommen.

Was haltet ihr von Swords of Legends Online? Würdet ihr das MMORPG gerne spielen?

Ihr mögt diese Art von Spielen? Wir stellen euch die 9 besten MMORPGs aus Asien vor, vielleicht findet ihr darunter eines, das euch ebenfalls gefällt.