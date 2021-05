Swords of Legends teilt erste Infos und Trailer zum PvP – Das erwartet euch

Das neue MMORPG Swords of Legends legt viel Wert auf PvE-Inhalte. PvP gibt es hingegen nur in speziellen Arenen. Genau dazu wurden uns von MeinMMO erste exklusive Infos und ein Trailer vom Publisher Gameforge zur Verfügung gestellt.

Was gibt es im PvP von SOLO? Swords of Legends Online startet mit 5 verschiedenen PvP-Modi:

Der Duellkampf, bei dem ihr im 3v3 in einer Arena spielt

Das “Reich der fünf Elemente” bei denen im 15v15 gegeneinander gekämpft wird

Das “Fort Haizhou”, bei dem man in der Mitte der Karte eine Flagge halten muss, bis man als erstes 1.000 Punkte hat. Hier wird im 10v10 gespielt.

Beim “Kampf im Sand” treten 10 Spieler gegen 10 Spieler an. Hierbei wird ein Spieler pro Team in ein Monster verwandelt und muss geheilt werden. Die erste Gruppe, die 3 Runen besitzt, gewinnt.

Die Waffenbrüder der Smaragdwolken halten ebenfalls einen Kampf ab. Dabei handelt es sich um eine Art Battle Royale, bei dem ihr Beute sammeln könnt und die Karte mit der Zeit kleiner wird

Manche dieser Modi stehen jedoch nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung. Das Battle Royale beispielsweise läuft nur Montag, Mittwoch und Freitag ab 18:00 Uhr und Samstag und Sonntag ab 13:00 Uhr. Die 3v3-Arena ist jedoch permanent aktiv.

Einen Vorgeschmack auf die rasanten PvP-Kämpfe bietet euch dieser Trailer, den wir auf YouTube veröffentlicht haben:

Wie steht es um PvP in der offenen Welt? PvP in der offenen Welt gibt es hingegen zum Start von SOLO nicht. In der chinesischen Version wurde jedoch eine Art optionales PvP eingeführt, sodass man sich dafür markieren und gegen andere Spieler kämpfen kann.

Außerdem gibt es dort bereits ein riesiges Schlachtfeld für 100v100-Kämpfe und neue PvEvP-Gebiete.

SOLO ist ein Themepark-MMORPG mit verschiedensten PvP-Inhalten

Was bietet Swords of Legends? Das neue MMORPG aus China bietet vor allem PvE-Inhalte in Form von Quests, einer linearen Story, Dungeons und Raids. Doch wie die verschiedenen PvP-Modi zeigen, kommen auch Fans dieser Inhalte auf ihre Kosten.

