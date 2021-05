Swords of Legends: Alles zur bald startenden Beta und den Beta-Keys

Das MMORPG Swords of Legends Online (SOLO) startet noch im Mai in die erste Closed Beta. Außerdem ist die NDA für Medien und einige Content Creator bereits gefallen. Wir von MeinMMO teilen alle Infos mit euch.

Kann man Swords of Legends schon spielen? Ja, denn derzeit läuft eine Alpha, bei der am 14. Mai die NDA gefallen ist. Jedoch benötigt ihr einen Key vom Publisher Gameforge. Die Keys gingen jedoch vor allem an Medien und Content Creator, die auf YouTube und Twitch unterwegs sind. Die meisten “normalen” Spieler haben derzeit keinen Zugriff.



Falls ihr euch einen ersten Überblick über SOLO verschaffen möchtet, haben wir hier einen Anspielbericht erstellt: Ich habe die neue MMORPG-Hoffnung SOLO gespielt – Kein Wort verstanden, aber schon ein Fazit. Wann startet die erste Beta? Die erste Beta läuft vom 21. bis 25. Mai. An der können alle Spieler teilnehmen, die einen Key besitzen. Keys wurden bereits von Gameforge und einigen Content Creators verlost. Außerdem ist jeder Spielberechtigt, der Swords of Legends vorbestellt hat. SOLO lässt sich über den Gameforge Client, Steam und Epic spielen und soll 2021 erscheinen. Wer kann an der Beta teilnehmen? Grundsätzlich jeder, jedoch gibt es nur ausgewiesene Server für Europa und Nordamerika. Kommt ihr aus anderen Regionen, dann müsst ihr mit einem hohen Ping rechnen. Was muss man tun, um den Beta-Key einzulösen? Ihr benötigt zuerst den Gameforge-Client, den ihr euch auf der offiziellen Seite herunterladen könnt. In diesem Client müsst ihr euch dann einloggen und auf den Button “Gutschein einlösen” rechts oben beim Accountnamen klicken. Dort könnt ihr den Code einlösen. Wann startet die zweite Beta? Neben der ersten Beta-Phase wurde bereits ein zweiter Test angekündigt. Der läuft vom 1. bis zum 8. Juni. Auch diese Beta ist geschlossen, sodass nur Spieler mit Keys teilnehmen können. Gibt es einen Preload? Ja, es soll einen Preload geben. Genaue Details dazu gibt es jedoch noch nicht. Wie geht es nach der Beta weiter? Nach dem zweiten Beta-Test kommen nur noch der Release und einige Tage davor die Namensreservierung für Vorbesteller. Weitere Beta-Tests oder andere Events sind laut Gameforge nicht geplant.

Das steckt hinter Swords of Legends

Was ist Swords of Legends? Das MMORPG spielt im antiken China und legt seinen Fokus auf das Erzählen einer Story und auf Quests. In der Geschichte geht es um ein magisches Schwert, das dem Besitzer große Macht verspricht. Doch dieses Schwert wird von einer dämonischen Kreatur kontrolliert.

Swords of Legends sticht besonders mit seiner schönen Grafik hervor und soll die folgenden Inhalte zum Start bei uns bieten:

6 verschiedene spielbare Klassen – Todesbringer, Beschwörer, Barde, Schwertmagier, Berserker und Speermeister – mit je 2 Spezialisierungen und ohne Gender Lock

Ein aktives Kampfsystem mit Ausweichrollen

Eine Spielwelt mit verschiedenen großen Zonen, in denen ihr Mitspieler und Monster aus der chinesischen Mythologie treffen könnt

Voll vertonte Zwischensequenzen auf Englisch

Housing, in das sich Spieler zurückziehen können

Verschiedenste Reittiere

Dungeons und Raids mit bis zu 20 Spielern

Verschiedene PvP-Modi, in denen ihr gegen andere Spieler kämpfen könnt

Swords of Legends soll noch 2021 bei uns erscheinen und klingt insgesamt nach einem sehr interessanten Spiel. Sagt uns und anderen Lesern doch in den Kommentaren, was ihr bisher von dem neuen MMORPG haltet und ob ihr schon heiß darauf seid, dass Kampfsystem auszuprobieren.

Mehr zur Geschichte des MMORPGs haben wir hier für euch zusammengefasst: Wir erklären euch die Story von Swords of Legends, das ihr bald spielen werdet.