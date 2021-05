Wann startet die zweite Beta? Der zweite Beta-Test geht schon morgen, am 1. Juni los. Er wird die ganze Woche über laufen und endet am 8. Juni. Ihr werdet also viel Zeit haben, um die Inhalte des Spiels zu testen.

Das Kampfsystem von Swords of Legends Online ist action-orientiert und dynamisch, mit dem ihr euch durch die Dungeons und Raids schnetzeln könnt. In der offenen Spielwelt erwarten euch große Weltbosse und die Fans von PvP kommen auf ihren Geschmack bei verschiedenen PvP-Modi, die das Spiel zu bieten hat. Es gibt:

Das ist Swords of Legends Online: Das neue MMORPG mit seiner schönen Grafik entführt euch in eine asiatische Welt, die von bösen Mächten bedroht wird. Ihr müsst euch ihnen im Kampf stellen und könnt dabei aus 6 verschiedenen Klassen auswählen.

Das neue MMORPG Swords of Legends Online startet seinen nächsten Beta-Test. Sichert euch jetzt euren Zugangs-Key in unserer Verlosung.

