Das chinesische MMORPG Sword of Legends Online soll bald bei uns erscheinen. Nun gibt Entwickler Gameforge einen Einblick in die Dungeons in Form von neuem Gameplay und Screenshots. MeinMMO zeigt euch, was euch dort erwartet.

Was ist das für ein Spiel? Bei Sword of Legends handelt es sich um ein chinesisches MMORPG, das dort bereits 2019 erscheinen ist. Nun kommt es auch nach Europa. Das Spiel legt Wert auf Story und Quests, wobei sich beides stark an der chinesischen Sagenwelt und Mythologie orientiert.

Dazu gibt es Dungeons, Raids, verschiedene PvP-Inhalte und Housing.

Nun wurde erstes Gameplay zu den Dungeons des Spiels veröffentlicht, das aus der Alpha stammt. Das Gameplay gibt Einblick in die Atmosphäre und die Kämpfe, die euch dort erwarten. Dazu gibt es auch einige Screenshots.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Düstere Atmosphäre, Gegner und Bosskämpfe

Das zeigt das Gameplay: Im Video von MMORPG.com sieht man den Dungeon “Raging River Ruins” auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Die Spieler kämpfen sich durch Gegnergruppen und dringen dabei immer tiefer in eine düstere Ruine vor. Dabei rasen die Effekte nur so über dem Bildschirm.

Das Ganze erinnert stark an klassische MMORPGs. Es gibt Buffs, Debuffs, Flächenangriffe und die Gegner scheinen einiges wegstecken zu können. Gerade gegen Bosse kann es Minuten dauern, bis diese schließlich umfallen.

Es gibt mehrere Etappen mit jeweils einem Miniboss, bis ihr zum Schluss gegen den Endboss des Dungeons antretet. Für jeden erlegten Boss gibt es Belohnungen im Form von Ausrüstung.

In einem anderen Video von Entwickler Gameforge (via YouTube.com) sieht man den Dungeon “Nightmare Temple of Mercy”, der sehr ähnlich abläuft.

Offenbar ist jeder Dungeon in drei Etappen aufgeteilt.

Die ersten zwei haben jeweils einen Zwischenboss.

In der dritten Etappe wartet der Endboss des Dungeons.

Auf der offizielle Website hat Entwickler Gameforge zudem einen PvE-Trailer zu den Dungeons veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Sword of Legends stellt 5 Dungeons vor

Diese Dungeons sind bisher bekannt: Auf der offiziellen Website haben die Entwickler zusätzlich noch einige Details und Beschreibungen zu den Dungeons veröffentlicht (via gameforge.com).

Insgesamt werden dort 5 Dungeons vorgestellt:

Yemo City in Wuzhao

Nightmare Temple of Mercy

Frostbitten Path

Chou Prison

Raging River Ruins

Jeder Dungeon unterscheidet sich dabei vor allem in der Optik und den Gegner-Typen und hat eine eigene Hintergrundgeschichte.

Yemo City in Wuzhao hat beispielsweise eine düstere Vergangenheit, in der die gleichnamige königliche Familie Wuzhao dem Gott des Todes huldigte.

Wann erscheint das Spiel? Swords of Legends soll im Sommer 2021 bei uns erscheinen und dann über einen eigenen Client, Steam und den Epic Games Launcher spielbar sein.

Wann starten Alpha und Beta? Die Alpha läuft bereits seit dem 14. Mai. Um sie zu spielen, benötigt man aber Keys, die für “normale” Spieler kaum noch zu bekommen sind.

Die erste Beta läuft vom 21. bis 25. Mai. An der können alle Spieler teilnehmen, die einen Key besitzen, die bereits von Gameforge und einigen Content Creators verlost wurden. Außerdem ist jeder Spielberechtigt, der Swords of Legends vorbestellt hat.

Alle wichtigen Infos dazu findet ihr in unserer Übersicht zu Swords of Legends: Alles zur bald startenden Beta und den Beta-Keys