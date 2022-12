Neues MMORPG Blue Protocol verrät neue Details zum Bezahlmodell und Crossplay

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Tower of Fantasy ist ein Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel war in China bereits ein Riesen-Hit und ist am 11.08.2022 auch ...

Das sind die wichtigsten MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer Highlight? Oder haben wir eventuell etwas Spannendes vergessen? Habt ihr selbst etwas Interessantes erlebt? Schreibt es uns in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Im Januar steht die Kollaboration zwischen Lost Ark und The Witcher an:

Der Aufreger der Woche: In Lost Ark startete der neue Raid Brelshaza, der ist so richtig schwierig. Doch viele Fans scheitern schon an der Gruppensuche dafür, denn Gatekeeping ist ein richtiges Problem.

Die Diskussion der Woche: World of Warcraft verrät seine Roadmap für 2023 und will nächstes Jahr gleich 6 Patches für Dragonflight bringen.

