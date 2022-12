MMORPG-Spieler tötet eigenen Held 300-Mal, fällt von Stufe 200 auf 6 – Schafft Erfolg, den 10 Jahre lang keiner holte

Im deutschen MMORPG Tibia existiert ein extrem seltener und geheimer Erfolg: Dafür muss man herausfinden, dass ein harmloser Gastwirt eigentlich ein Vampir ist. 10 Jahre lang war es keinem mehr gelungen, diesen so seltenen Erfolg zu erringen, bis ein Spieler jetzt zum äußersten griff, um ihn zu erreichen.

Was ist das für ein Erfolg? Der Erfolg ist einer der seltensten und geheimnisvollsten in der Geschichte des deutschen MMORPG Tibia, das seit mehr als 25 Jahren in Regensburg entsteht. Der Erfolg heiß „His True Face“.

Während einer Quest besuchen Spieler den Gastwirt Armenius. Bei einem spezifischen Quest-Schritt gibt es eine winzige Chance, dass Armenius den Spieler in seinen Keller teleportiert und sich dort als Vampir zu erkennen gibt. Erlebt man das als Spieler, erhält man den Erfolg „His true face“.

Wie eine polnische MMORPG-Seite berichtet, war es seit 10 Jahren niemandem mehr gelungen, diesen Erfolg zu erhalten (via mmorpg.org).

Es ist keine klare Methode bekannt, wie man den Erfolg erringen kann: Leute besuchen zum Beispiel „jeden Tag“ diesen Gastwirt, in der Hoffnung, er möge sie doch einmal als Vampir anfallen. Es heißt auch, die höchste Chance, den Vampir zu sehen, gibt es während eines Quests-Schritt, der einen zu Marenius schickt.

In jedem Fall ist der Erfolg heiß begehrt. Daher experimentieren Spieler damit, wie sie den Erfolg erringen können. Ein Spieler griff jetzt zu extremen Methoden, um sich den Erfolg zu sichern.

Spieler bringt sich so oft um, dass sein Level tief genug ist

Wie hat ein Spieler ihn nun doch bekommen? Ein Zauberer mit dem Namen „Ia Goh“ hat sich drangemacht, den Erfolg zu erhalten: Dafür hat sich der Spieler, der über Level 200 war, vom 14. Dezember mehr als 300 Mal umbringen lassen, wie aus seinem Charakter-Log hervorgeht (via tibia).

Weil man in Tibia Erfahrung verliert und dabei auch Level verlieren kann, wenn man stirbt, fiel er bei diesem Selbstmord-Marathon von über Level 200 auf Level 6 runter. Alle 30 Sekunden verlor er in der Zeit weitere Stufen.

Wie die polnische MMORPG-Seite berichtet, konnte er bei diesem „Delevel-Marathon“ letztlich 34-Mal zurück in die Start-Location gehen, um immer wieder die Quest-Kette zu absolvieren, bei der er die Chance hatte, von Armenius attackiert zu werden.

Nach 4 Tagen, am 18. Dezember um 12:57 Uhr, schaffte er es dann endlich von Aremenius getötet zu werden und den begehrten, geheimen Erfolg zu ergattern.

Tibia stammt aus einer Zeit, als MMORPGs noch Geheimnisse hatten

Was ist das Besondere an dem Erfolg? Tibia stammt aus einer Zeit, bevor MMORPGs genormt und entschlüsselt waren: Es wurde von Studenten in Regensburg entwickelt und folgt keinem „Lehrbuch“: Damals gab es einfach noch nichts und die Gründer des Spiels mussten sich selbst zusammenreimen, wie MMORPGs so funktionieren und ticken.

Daher sind immer wieder äußert rätselhafte und einmalige Dinge im MMORPG möglich, die ein mythisches Flair ausstrahlen.

Die Entwickler hüten sich auch bis heute, zu viel über solche Geheimnisse erzählen, sondern lassen Spieler sie selbst entdecken.

Das führt dazu, dass solche „geheimen Erfolge“ von Spielern auf eigene Faust gejagt und entschlüsselt werden, dabei entstehen seltsame Methoden und tolle Geschichten.

In MMORPG vor WoW gab es noch große Geheimnisse:

