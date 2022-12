Ein WoW-Mount, das es nur 2011 gab, könnt ihr nun im Shop kaufen – Aber nur kurz

Ein neues Mount ist im Shop von WoW Dragonflight aufgetaucht: Tyraels Streitross. Das geflügelte Pferd gehört zu einer zeitlich begrenzten Promo von 2011. Jetzt ist es kurz für alle zu haben, die es verpasst haben. Die Community ist darüber eher amüsiert.

Was ist das für ein Mount? Tyraels Streitross stammt eigentlich aus Diablo und ist das Reittier des Engels Tyrael. Entsprechend ist das Pferd ausgestattet mit dem für Diablo-Engel typischen Leuchten und den weißen Flügeln sowie einer schicken, goldenen Rüstung.

Vom Aussehen erinnert das Streitross ein wenig an eine helle Version des berühmten Raid-Mounts Unbesiegbar, das viele Spieler seit Jahren jagen. Tyraels Streitross ist aber eigentlich nicht mehr zu bekommen.

Denn um es zu erhalten, musstet ihr 2011, ein Jahr vor dem Release von Diablo 3, einen Jahres-Pass abschließen. Diablo 3 gab’s dann übrigens direkt dazu. Das Streitross ist eines der ersten Mounts, das über diese Promos verfügbar war.

Wie bekomme ich es jetzt? Seit dem Reset vom 21. Dezember ist Tyraels Streitross für 25 € im Ingame-Shop von WoW zu bekommen. Ihr könnt es euch dort einfach kaufen und eurer Sammlung hinzufügen.

Das Angebot gilt allerdings nur bis zum 2. Januar 2023, wie Blizzard etwas versteckt im offiziellen Blogpost zum Angebot erklärt.

Im Guide findet ihr alle neuen Mounts in Dragonflight und im Video zeigen wir euch die 6 seltensten Mounts in WoW:

„Sie haben Shop-Mounts entwertet“

Auf reddit trifft die Nachricht auf gemischte Gefühle. Zum einen sind die Spieler erfreut, dass sie nun doch wieder die Chance haben, ein Reittier zu bekommen, das sie eigentlich nicht mehr bekommen können.

Zum anderen ärgert sie, dass das Angebot zeitlich begrenzt ist und damit wieder in den „FOMO“-Bereich rückt – also: „Fear Of Missing Out“, oder: Angst, etwas zu verpassen.

Das ist schon seit einer Weile ein Thema, spätestens seit ein Mount für bis zu 3.000 € einfach verschenkt wurde. Die Diskussion kursiert seitdem und das Tyrael-Streitross regt sie nun erneut an.

Einige merken jedoch an, dass Shop-Mounts generell zunehmend an Wert verlieren, denn sie können nicht fürs Drachenreiten genutzt werden. Das Drachenreiten ist das wohl beliebteste neue Feature in Dragonflight und löst das „normale Fliegen“ ab.

In Dragonflight schwingt ihr euch mit einem Drachen in die Lüfte, könnt beschleunigen und an Höhe gewinnen – oder verlieren. Quasi aktives Fliegen mit physikalischen Gesetzen, das vielen Spielern gut gefällt, auch wenn sie es nicht ganz beherrschen:

Das beste neue WoW-Feature ist zu schwer für einige Spieler – Die lachen darüber: “Schmerzhaft und so viel Spaß”

Der Nachteil daran ist jedoch, dass nur spezielle Reittiere verwendet werden können. Eben die Drachen, die es auf den Dracheninseln gibt. Die lassen sich zwar anpassen, es gibt aber nur 4 Grundformen. Reguläre Reittiere funktionieren damit nicht, auch nicht Shop-Mounts wie nun Tyraels Streitross.

Wer sich die Reittiere dennoch kauft, kann sie zumindest in den alten Gebieten noch nutzen. Wie häufig diese aber noch besucht werden, sei dahingestellt. Viele wünschen sich das Drachenreiten-System überall in World of Warcraft, darunter MeinMMO-Dämon Cortyn:

WoW: Das Drachenreiten ist so geil, ich will nie wieder ein Flugmount nutzen – Obwohl ich so viele hab