MMORPG bekommt einen mächtigen Boss, der nur 2-mal im Jahr auftaucht

Was ist das für ein Boss? Der geheime neue Boss in Tibia soll laut Datamining aus dem großen Sommer-Update 2021 „The Abomination“ sein. Dieses eklige Viech wurde nur kurz 2007 auf dem Test-Server gesichtet. Jetzt ist es 2-mal im Jahr im Spiel, wenn man dem Datamining glauben darf.

Was ist Tibia eigentlich? Tibia ist ein Old-School-MMORPG aus Deutschland. In dem Spiel aus dem Jahre 1997 kämpft ihr euch in 2D-Ansicht durch Dungeons und die Welt und besiegt Bosse für Loot. Das Spiel ist trotz der altbackenen Darstellung enorm erfolgreich und boomt geradezu .

